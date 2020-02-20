Экономика

Мой БрянскМой БрянскРыбаки Аляски оценили потери от введенного Россией продэмбарго

В среднем доходы рыбаков уменьшились на $40 млн в год. Рыбаки Аляски оценили потери от введенного Россией в 2014 году продэмбарго.
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Американские рыбаки пожаловались на потери из-за санкций России

Lenta.ru20 февраля в 04:09

Лососёвое эмбарго: США насолили, но Дальнему Востоку не помогли

News.ru20 февраля в 09:28

На Аляске оценили потери от российского продэмбарго

Московский Комсомолец20 февраля в 06:21

Рыбаки Аляски оценили потери из-за санкций России

Газета.Ru20 февраля в 05:06

Рыбаки из Аляски оценили убытки от российского продэмбарго

Телеканал 360°20 февраля в 09:48

Рыбаки Аляски теряют из-за ответных санкций России $40 млн в год

REGNUM19 февраля в 21:55

Рыбаки Аляски назвали потери из-за введенного Россией продэмбарго

РБК19 февраля в 21:00
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Здоровье

Эвакуированной из КНР на Украину иностранке стало плохо

Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что иностранке, которую эвакуировали вместе с украинцами из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, вызвали скорую помощь в воскресенье, 22 февраля.
Газета.Ru 08:36
Футбол

Футболисты киевского «Динамо» обыграли «Ворсклу» в чемпионате Украины

РИА Новости вчера в 12:04
Общество

Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы

Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
BFM.ru вчера в 18:06
Политика

Депутат Рады поздравил украинцев с Днем защитника Отечества

Поздравление депутата Рады Ильи Кивы с Днем защитника Отечества вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков парламентария в фейсбуке.
РИА Новости 09:34
Армия и оружие

Колонну Турции в Сирии остановили российские самолеты

Газета.Ru 08:23
Кино

Анонсированы новые «Звездные войны»

Напомним, что в мае 2019 года компания Walt Disney анонсировала прокатный график трех пока безымянных фильмов серии "Звездные войны", которые будут представлены 16 декабря 2022 года, 20 декабря 2024 года и 18 декабря 2026 года.
Kinonews.ru вчера в 06:18
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«Сделали из Логинова чемпиона» — Драчев подвел итоги ЧМ

Драчев упомянул, что два года назад Логинов был только 23-м в общем зачете Кубка мира.
Нева Спорт 11:53
Общество

Одесситы отметили 23 февраля под советские песни

У памятника неизвестному матросу собралось несколько сотен человек. Они прошлись по Аллее славы под советские песни.
Новостной фронт 09:10
Хоккей

«Ак Барс» обыграл минское «Динамо»

«Ак Барс» дома одержал победу над минским «Динамо» (5:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Спорт-Экспресс 11:32
Музыка

Полина Гагарина на шоу «Голос. Дети» назвала юную сибирячку «зверюгой»

RuNews24.ru вчера в 10:19
Экономика

МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса

Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.
Газета.Ru 05:09
Хоккей

СКА разгромил «Йокерит» в Хельсинки

Встреча прошла на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки и завершилась победой гостей со счётом 6:1. Хозяева вышли вперёд в самом начале встречи.
Чемпионат 11:29
Армия и оружие

Создан опытный образец гиперзвуковой ракеты для Су-57

По имеющимся данным, специалисты предприятий ОПК подготовили опытный образец малогабаритной гиперзвуковой ракеты класса «воздух — земля» для внутрифюзеляжного размещения на Су-57, сообщает ТАСС.
ФАН 01:37
Биатлон

Посольство сообщило результаты обыска у российских биатлонистов

Первичные результаты обысков у представителей российской сборной по биатлону говорят об отсутствии улик, свидетельствующих об использовании ими допинга, говорится в сообщении российского посольства в Риме.
РИА Новости вчера в 12:55
Политика

Протестующие у офиса Зеленского потребовали уволить главу МВД Авакова

Коммерсантъ 09:30
Футбол

Азар пропустит матчи с «Манчестер Сити» из-за травмы

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар пропустит предстоящие матчи против «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов из-за травмы лодыжки, рапортует пресс-служба испанского клуба.
Евро-футбол.ру 06:49
Общество

Сроки инкубационного периода коронавируса назвали в Китае

Симптомы нового типа коронавирусной инфекции проявились у жителей провинции Хубэй в Китае только через 27 дней, сообщают СМИ со ссылкой на источник в местных властях.
Экономика сегодня вчера в 02:56
Общество

Армения перекрывает на две недели границу с Ираном из-за коронавируса

Правительство Армении намерено перекрыть на две недели границу с Ираном из-за распространения в этой стране коронавируса нового типа.
ТАСС 11:01
Энергетика

Гончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.
Известия 21 февраля в 12:18
Армия и оружие

20 ракет запущены из сектора Газа по Израилю

20 ракет запущены по Израилю из сектора Газа. Как сообщает израильская армия, 10 из низ удалось перехватить системой ПВО "Железный купол".
РЕН ТВ 11:49
Игры

В интернет утекли скриншоты ремейка Resident Evil 3

В интернет на днях утекли скриншоты проекта. Изображения опубликовали на форуме ResetEra.
Ferra 06:32
Политика

Участники протестов под Полтавой записали обращение к Зеленскому

Коммерсантъ 03:29
Армия и оружие

Американский эсминец зашел в Черное море

Американский эсминец "Росс", оснащенный системами Aegis, вошел в Черное море.
РИА Новости 10:55
Спорт

Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»

Газета.Ru 10:36
Баскетбол

Сборная России обыграла македонцев в квалификации Евробаскета-2021

Сборная России в Перми одолела Македонию со счетом 77:67 во втором матче квалификации к чемпионату Европы-2021 по баскетболу.
Российская газета 11:55
Армия и оружие

Путин заявил об уничтожении террористических группировок в Сирии

Военнослужащие РФ уничтожили в Сирии хорошо оснащённые террористические группировки и предотвратили угрозы для России, заявил президент Владимир Путин.
News.ru 09:07
Экономика

Банки начнут обмениваться данными о подозрительных переводах в СБП

Банк России планирует улучшить мониторинг переводов граждан в Системе быстрых платежей (СБП), чтобы препятствовать мошенническим операциям.
РБК 21 февраля в 02:01
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 2442 человек

Ранее сообщалось о том, что число зараженных коронавирусом нового типа в Южной Корее увеличилось за минувшие сутки почти на треть, до 556 человек.
Московский Комсомолец вчера в 21:20
Общество

В Италии закрыли на карантин 11 городов

На две недели Италия закрыла на въезд и выезд 11 городов, создав таким образом первые в Европе карантинные зоны.
Красная весна 04:32
Здоровье

Названы ошибочно считающиеся полезными шесть продуктов

Как сообщает ToDay News Ufa, эксперты составили список из 6 продуктов, которые люди почему-то считают полезными.
ToDay News Ufa вчера в 16:17
Как работают Яндекс.Новости?
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