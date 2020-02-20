Экономика
Мой БрянскРыбаки Аляски оценили потери от введенного Россией продэмбарго
В среднем доходы рыбаков уменьшились на $40 млн в год. Рыбаки Аляски оценили потери от введенного Россией в 2014 году продэмбарго.
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Здоровье
Эвакуированной из КНР на Украину иностранке стало плохо
Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что иностранке, которую эвакуировали вместе с украинцами из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, вызвали скорую помощь в воскресенье, 22 февраля.
Футбол
Футболисты киевского «Динамо» обыграли «Ворсклу» в чемпионате Украины
Общество
Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы
Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
Политика
Депутат Рады поздравил украинцев с Днем защитника Отечества
Поздравление депутата Рады Ильи Кивы с Днем защитника Отечества вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков парламентария в фейсбуке.
Кино
Анонсированы новые «Звездные войны»
Напомним, что в мае 2019 года компания Walt Disney анонсировала прокатный график трех пока безымянных фильмов серии "Звездные войны", которые будут представлены 16 декабря 2022 года, 20 декабря 2024 года и 18 декабря 2026 года.
Биатлон
«Сделали из Логинова чемпиона» — Драчев подвел итоги ЧМ
Драчев упомянул, что два года назад Логинов был только 23-м в общем зачете Кубка мира.
Общество
Одесситы отметили 23 февраля под советские песни
У памятника неизвестному матросу собралось несколько сотен человек. Они прошлись по Аллее славы под советские песни.
Хоккей
«Ак Барс» обыграл минское «Динамо»
«Ак Барс» дома одержал победу над минским «Динамо» (5:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Музыка
Полина Гагарина на шоу «Голос. Дети» назвала юную сибирячку «зверюгой»
Экономика
МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса
Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.
Хоккей
СКА разгромил «Йокерит» в Хельсинки
Встреча прошла на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки и завершилась победой гостей со счётом 6:1. Хозяева вышли вперёд в самом начале встречи.
Армия и оружие
Создан опытный образец гиперзвуковой ракеты для Су-57
По имеющимся данным, специалисты предприятий ОПК подготовили опытный образец малогабаритной гиперзвуковой ракеты класса «воздух — земля» для внутрифюзеляжного размещения на Су-57, сообщает ТАСС.
Биатлон
Посольство сообщило результаты обыска у российских биатлонистов
Первичные результаты обысков у представителей российской сборной по биатлону говорят об отсутствии улик, свидетельствующих об использовании ими допинга, говорится в сообщении российского посольства в Риме.
Футбол
Азар пропустит матчи с «Манчестер Сити» из-за травмы
Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар пропустит предстоящие матчи против «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов из-за травмы лодыжки, рапортует пресс-служба испанского клуба.
Общество
Сроки инкубационного периода коронавируса назвали в Китае
Симптомы нового типа коронавирусной инфекции проявились у жителей провинции Хубэй в Китае только через 27 дней, сообщают СМИ со ссылкой на источник в местных властях.
Общество
Армения перекрывает на две недели границу с Ираном из-за коронавируса
Правительство Армении намерено перекрыть на две недели границу с Ираном из-за распространения в этой стране коронавируса нового типа.
Энергетика
Гончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.
Армия и оружие
20 ракет запущены из сектора Газа по Израилю
20 ракет запущены по Израилю из сектора Газа. Как сообщает израильская армия, 10 из низ удалось перехватить системой ПВО "Железный купол".
Игры
В интернет утекли скриншоты ремейка Resident Evil 3
В интернет на днях утекли скриншоты проекта. Изображения опубликовали на форуме ResetEra.
Армия и оружие
Американский эсминец зашел в Черное море
Американский эсминец "Росс", оснащенный системами Aegis, вошел в Черное море.
Спорт
Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»
Баскетбол
Сборная России обыграла македонцев в квалификации Евробаскета-2021
Сборная России в Перми одолела Македонию со счетом 77:67 во втором матче квалификации к чемпионату Европы-2021 по баскетболу.
Армия и оружие
Путин заявил об уничтожении террористических группировок в Сирии
Военнослужащие РФ уничтожили в Сирии хорошо оснащённые террористические группировки и предотвратили угрозы для России, заявил президент Владимир Путин.
Экономика
Банки начнут обмениваться данными о подозрительных переводах в СБП
Банк России планирует улучшить мониторинг переводов граждан в Системе быстрых платежей (СБП), чтобы препятствовать мошенническим операциям.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 2442 человек
Ранее сообщалось о том, что число зараженных коронавирусом нового типа в Южной Корее увеличилось за минувшие сутки почти на треть, до 556 человек.
Общество
В Италии закрыли на карантин 11 городов
На две недели Италия закрыла на въезд и выезд 11 городов, создав таким образом первые в Европе карантинные зоны.
Здоровье
Названы ошибочно считающиеся полезными шесть продуктов
Как сообщает ToDay News Ufa, эксперты составили список из 6 продуктов, которые люди почему-то считают полезными.