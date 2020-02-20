Экономика
РБКРыбаки Аляски оценили потери от введенного Россией продэмбарго
Помимо потери крупного рынка сбыта, рыбаки Аляски жалуются на возросшую конкуренцию со стороны российских производителей на своем внутреннем рынке. Хотя российский рынок закрыт для поставщиков рыбы и морепродуктов из США, никаких ограничений на ввоз рыбы из России США не вводили.
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Общество
Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала
Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.
Происшествия
Полицейского уволили после нападения на таксиста в Подмосковье
Сотрудник полиции, задержанный за нападение и грабеж таксиста в Люберцах, уволен из органов внутренних дел, сообщает в четверг пресс-служба столичного главка МВД.
Интернет
ВКонтакте полностью обновила дизайн мобильного приложения
Политика
В Кремле изучают информацию о росте числа уголовных дел против бизнеса
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о росте числа уголовных дел в отношении представителей бизнеса, заявил, что в Кремле обратили внимание на эту информацию.
Общество
Путин возложил розы к памятнику Собчаку в Петербурге
Общество
Россия пообещала оспорить выплату $50 млрд по делу ЮКОСа
Глава Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы России по делу ЮКОСа, заявил о намерении оспорить решение Апелляционного суда Гааги о выплате бывшим акционерам компании $50 млрд.
Киберспорт
Devolver Digital показала нового врага в Serious Sam 4
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Общество
Пенсионерке из Челябинска пенсию увеличили на рубль
Жительница Челябинска с 33-летним рабочим стажем пожаловалась президенту России Владимиру Путину на прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек, сообщает «74.RU».
Единоборства
Александр Емельяненко рассказал о спарринге с Рамзаном Кадыровым
По информации издания, на сей раз Емельяненко заявил, что идет на спарринг с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Общество
Владелица Wildberries стала самой богатой женщиной России
Бакальчук, чье нынешнее состояние Forbes оценивает в $1,4 млрд, стала самой богатой женщиной России.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Авто
Коронавирус может оставить Nissan без запчастей
Эпидемия коронавируса в Китае уже привела к глобальному дефициту запчастей и комплектующих у многих производителей.
Политика
Песков ответил на вопрос о низких доходах в России
Для повышения заработных плат в России создана целая программа, поэтому невозможно ожидать сиюминутного результата.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл анонсировали дату отказа от обязанностей
Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят исполнять свои королевские обязанности с 1 апреля 2020 года.
Авто
Двигатель Lada Granta стал мощнее
Тольяттинская компания «Супер-Авто» (дочернее предприятие АвтоВАЗа) начала прием заказов на LADA Granta с 16-клапанным двигателем объемом 1,8 литра мощностью 117 л.с. Как сообщает «Автоновости дня», такая Granta стоит на 35 тыс. рублей дороже обычной с 1,6-литровым мотором ВАЗ-21127 на 106 л.с.
Политика
Путин рассказал об отношениях с Медведевым
Армия и оружие
США к 2028 году оснастят подлодки гиперзвуковыми ракетами
U. S. Navy США собираются к 2028 году оснастить ударные подводные лодки класса "Вирджиния" гиперзвуковыми ракетами.
Общество
Украинцы подрались с полицией из-за приезда эвакуированных из Китая
Местные жители города Новые Санжары Полтавской области подрались с сотрудниками Национальной полиции Украины из-за возможной эвакуации в их населенный пункт граждан, которых вывезли из охваченного смертельным коронавирусом Китая.
Происшествия
Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess
Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались, передает NHK со ссылкой на правительственные источники, это мужчина и женщина в возрасте приблизительно 80 лет.
Автоспорт
В Барселоне стартовал второй день предсезонных тестов
В Барселоне стартовал второй день предсезонных тестов.
Авто
Эксперты поделились первыми впечатлениями после тест-драйва российской версии Skoda Karoq
В целом, Karoq является типичной Skoda с просторным салоном и всеми фирменными фишками автоконцерна вроде скребка в лючке бензобака и крючочков с сеточками в багажнике.
Политика
Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»
Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".
Политика
Мишустин назначил Пугачёва заместителем министра здравоохранения РФ
Назначить Пугачева Павла Сергеевича заместителем министра здравоохранения РФ, — говорится в распоряжении.
Происшествия
Источник раскрыл личность мужчины, сбившего журналиста в Красноярске
Ранее стало известно, что журналист телеканала "Россия" Павел Брыкин попал под колеса машины после того, как попытался взять интервью у водителя автомобиля.
Экономика
Мишустин назвал недопустимым объем неизрасходованных средств бюджета
Мишустин добавил, что контракты на строительство объектов и закупки в рамках национальных проектов должны заключаться в начале года, и отметил, что правительство до 1 января приняло все нормативные акты, которые необходимы для открытия бюджетных расходов.
Спорт
Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера
Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.