Экономика
РБКРыбаки Аляски оценили потери от введенного Россией продэмбарго
Помимо потери крупного рынка сбыта, рыбаки Аляски жалуются на возросшую конкуренцию со стороны российских производителей на своем внутреннем рынке. Хотя российский рынок закрыт для поставщиков рыбы и морепродуктов из США, никаких ограничений на ввоз рыбы из России США не вводили.
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Здоровье
В великолукском роддоме открылся кабинет ЗАГСа
Сегодня, 20 февраля, в великолукском родильном доме Великолукской межрайонной больницы открылся кабинет ЗАГСА.
Армия и оружие
Турция против России: Эрдоган объявил о начале войны в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, в котором пообещал начать в Сирии широкомасштабную военную операцию, связанную с оказанием помощи подконтрольным боевикам, заявив о решительных действиях, в том числе и против России.
Происшествия
11 человек стали жертвами стрелка в Германии
Авто
Peugeot представил новый пикап Landtrek
Французская компания Peugeot презентовала абсолютно новый пикап Landtrek.
Гаджеты
Intel Core i7-10700F протестирован в Cinebench: прямой конкурент Ryzen 7 3700X
Получается, что процессоры Intel Core i7 нового поколения станут прямыми конкурентами Ryzen 7 3000-й серии и будут позиционироваться как чипы для производительных игровых ПК, тогда как стоящие ступенькой выше 10-ядерные Core i9 скорее подойдут для рабочих систем, нежели для игровых.
Общество
Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии
Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Происшествия
ФАС раскрыла детали картельного сговора на торгах «Ростелекома»
Сговор был применен 9 апреля 2019 года в ходе закупки на выполнение работ по строительству линий связи в Воронежской области в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура", рассказали в управлении.
Армия и оружие
К северу от Алеппо обнаружена подземная база боевиков
Политика
Песков ответил на вопрос о низких доходах в России
Одна женщина обратилась к главе государства с вопросом о том, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц, Путин в ответ заметил: "Думаю, что очень трудно".
Общество
На Украине задержали протестующих из-за эвакуации граждан из Китая
Происшествия
Появилось видео смертельного лобового ДТП на улице Красина в Твери
Портал TVTVER.RU сообщал о смертельном ДТП в районе дома № 51 на улице Красина в Твери – там, около 08:40, на полном ходу столкнулись Opel и Chevrolet.
Общество
Власти объяснили закрытие производства холодильников «Саратов»
Саратовское электроагрегатное производственное объединение "Завод электроагрегатного машиностроения" (СЭПО-ЗЭМ), выпускающее холодильники "Саратов", решило закрыть это производство, сообщил РИА Новости пресс-секретарь областного Минпромэнерго Владимир Комаров.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл выйдут из королевской семьи 31 марта
Ранее принц Гарри и Меган Маркл достигли договоренности с королевской семьей о прекращении исполнения обязанностей членов династии.
Футбол
Дзагоев: не очень хотелось играть с «Картахеной», но свои страхи нужно перебарывать
Не очень хотелось, но свои страхи нужно перебарывать. Решил, что буду играть, нужно набирать дальше форму.
Наука
Искусственный интеллект лучше врачей предсказывает инсульты
Даже первые исследования показали, что их изобретение способно предсказывать инсульты лучше врачей. Такой ИИ стал первой из подобных систем.
Здоровье
В Башкортостане введут электронные родовые сертификаты
В 2020 году проект запустят только в восьми регионах: в Башкортостане, Астраханской, Белгородской, Калининградской, Липецкой, Тамбовской и Ульяновской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе.
Гаджеты
Возможности ночной съёмки Samsung Galaxy S20+ показали в действии
В сети было опубликовано ночное фото, сделанное на Samsung Galaxy S20+.
Авто
Европейский автомобильный рынок в январе обрушился на 7,5%
В январе текущего года продажи на европейском рынке существенно сократились.
Шоу-бизнес
40-летняя израильская актриса бросила 79-летнего Аль Пачино
Израильская артистка Мейталь Дохан, встречавшаяся с американским актером Аль Пачино последние два года, приняла решение с ним расстаться.
Футбол
Месси считает, что Неймар хочет вернуться в «Барселону»
Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси заявил, что хотел бы вернуть в команду нападающего ПСЖ Неймара, а также предположил, что бразилец жалеет об уходе из испанского коллектива.
Экономика
Зарплаты россиян за последние 10 лет выросли
Как сообщили "Известия", за последние 10 лет зарплаты россиян увеличились в коммерческом секторе в 2,5, в государственном в 2,6 раз.
Здоровье
Ученые выяснили, что в большинстве случаев диабет лечат неправильно
Исследование, проведенное американскими учеными-медиками, показало, что жесткий контроль уровня сахара в крови может быть не самой лучшей стратегией терапии диабета 2-го типа.
Гаджеты
В новом Samsung Galaxy Z Flip появилась неотключаемая реклама
Журналист телеканала CNBC в Twitter рассказал, что на его смартфоне Galaxy Z Flip есть реклама, которую он не может отключить.
Шоу-бизнес
Милли Бобби Браун пожаловалась на сексуализацию и ложь
Здоровье
Врач рассказал, кому нельзя принимать горячий душ
Общество
Городок в Италии компенсирует новым жителям расходы на аренду жилья
Власти хотят привлечь новых жителей за счёт компенсации стоимости аренды в случае переезда, пишет 7news.com.au.