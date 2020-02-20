Экономика

Газета.RuГазета.RuРыбаки Аляски терпят убытки от российского продэмбарго

Рыбаки на Аляске теряют деньги из-за продуктового эмбарго, введенного Россией в 2014 году в ответ на санкции Запада. По данным исследователей рынка морепродуктов, раньше они продавали России улов на $40 млн в год.
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Лососёвое эмбарго: США насолили, но Дальнему Востоку не помогли

News.ru20 февраля в 09:28

Американские рыбаки пожаловались на потери из-за санкций России

Lenta.ru20 февраля в 04:09

На Аляске оценили потери от российского продэмбарго

Московский Комсомолец20 февраля в 06:21

На Аляске оценили потери от российского продэмбарго

РИА Новости20 февраля в 04:40

Рыбаки Аляски терпят убытки от российского продэмбарго

Газета.Ru20 февраля в 07:40

Рыбаки Аляски теряют из-за ответных санкций России $40 млн в год

REGNUM19 февраля в 21:55

Рыбаки Аляски назвали потери из-за введенного Россией продэмбарго

РБК19 февраля в 21:00
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 03:05, Ашберн
Политика

«Вирусологи в спортивных костюмах» записали обращение к Зеленскому

Участники беспорядков в Новых Санжарах, которых украинский лидер Владимир Зеленский назвал «вирусологами в спортивных костюмах», записали видеообращение к президенту Украины, передаёт «СТРАНА.ua».
RT на русском вчера в 22:45
Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой проворонил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Коммерсантъ 01:22
Общество

Веривший в теорию плоской Земли инженер погиб при запуске ракеты в США

Известный инженер-любитель, летавший на самодельных ракетах, Майк Хьюс по прозвищу Безумный Майк погиб во время одного из своих экспериментов в субботу в США, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на его агента.
РИА Новости 01:23
Гаджеты

Новый флагман Meizu порадует дисплеем с повышенной кадровой частотой

Если верить источнику, выйдет Meizu 17 в апреле.
iXBT.com вчера в 09:48
Происшествия

В Набережных Челнах семь человек отравились хлором в бассейне

Отравление хлором получили посетители частного бассейна в Набережных Челнах в Татарстане, госпитализированы шесть детей и один взрослый.
ТАСС 02:39
Космос

Исследователь рассказал об угрозе переноса вирусов из космоса на Землю

Исследователь рассказал об угрозе переноса вирусов из космоса на Землю.
Политическая Экспертиза 19 февраля в 23:30
Авто

Представлен обновлённый Volkswagen Caddy

Volkswagen Caddy нового поколения получил самой серьезное обновление за последние 16 лет. Его презентация проходила в Германии.
Tvoe-avto.com 21 февраля в 07:37
Политика

Сандерс попросил Россию «держаться подальше от выборов» в США

Берни Сандерс попросил Россию "держаться подальше от выборов" в США.
Деловое.ТВ вчера в 02:54
Происшествия

Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате расследование убийства заступившегося за девушек 17-летнего подростка в Челябинске.
RT на русском вчера в 17:42
Шоу-бизнес

Рязанка родила сына от звезды«Дома-2»

Поклонники поспешили поздравить Сэма с рождением сына.
7 новостей вчера в 11:42
Технологии

HAPS Alliance займётся продвижением «Интернета на воздушных шарах»

Расширенный альянс направлен на создание совместной экосистемы станций на базе высотных телекоммуникационных платформ (HAPS) и продвижение единого регулирования и общеотраслевых стандартов для высотных транспортных средств, которые перемещают сетевое оборудование на воздушных шарах (в случае Loon) и беспилотных летательных аппаратах HAPSMobile.
3DNews 02:19
Политика

Трампа возмутило возвращение в США зараженных коронавирусом сограждан

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разозлился на своих советников за то, что они решили 14 американцам с коронавирусом вернуться из Японии в США.
Газета.Ru вчера в 06:14
Футбол

Икарди может заблокировать свой полноценный трансфер в ПСЖ

Форвард «Интера» Мауро Икарди, выступающий за «Пари Сен-Жермен» на правах аренды,может заблокировать свой полноценный трансфер в парижский клуб.
Soccer.ru вчера в 02:54
Общество

Пять столичных отелей вошли в ежегодный рейтинг Forbes Travel Guide

Пять московских гостиниц вошли в рейтинг лучших отелей мира Forbes Travel Guide 2020. Об этом сообщили в пресс-службе Мостуризма.
Вечерняя Москва 01:34
Здоровье

В Японии изучат действие препаратов против гриппа на коронавирус

Като добавил, что власти изучат действие различных препаратов против гриппа на коронавирусную инфекцию, и если какое-либо из средств продемонстрирует свою эффективность, то ведомство намерено предпринять меры, чтобы данный препарат был доступен для использования в медицинских учреждениях.
РИА Новости вчера в 01:06
Музыка

Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020

Музыкальная группа Go-A представит Украину на конкурсе «Евровидение-2020», который пройдёт с 12 по 16 мая в Роттердаме.
RT на русском вчера в 17:01
Армия и оружие

СМИ узнали о создании гиперзвуковой ракеты для Су-57

Российские предприятия разработали малогабаритную гиперзвуковую ракету для российского истребителя пятого поколения Су-57.
РБК 02:29
Общество

Эвакуированные с Diamond Princess россияне прибыли в Казань

Россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, прибыли на карантин в Казань, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
RT на русском вчера в 19:56
Армия и оружие

В ДНР заявили об обстреле ВСУ окраины Донецка

Rambler News Service вчера в 07:42
Космос

Программа защитит Землю от уничтожения астероидами

Создана программа, способная решить, как лучше избежать конца света, если Земле будет угрожать столкновение с астероидом.
News.ru вчера в 11:08
Общество

Минпромторг объяснил идею повысить налог на старые автомобили

РБК 21 февраля в 04:31
Футбол

В Италии из-за коронавируса отменили три матча Серии А

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил об отмене всех спортивных мероприятий в провинциях Ломбардия и Венето, включая три матча Серии А.Из-за случаев заболевания коронавирусом в этих регионах были перенесены матчи "Интер" - "Сампдория", "Аталанта" - "Сассуоло" и "Верона" - "Кальяри".
Soccer.ru вчера в 21:58
Хоккей

Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин забросил 700 шайб в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Коммерсантъ вчера в 15:24
Наука

Выявлено раннее скрещивание древних человеческих популяций

Новое исследование задокументировало самое раннее известное событие скрещивания между древними человеческими популяциями - группа, известная как «суперархайика» в Евразии, скрещенная с предком неандертальцев-денисовцев около 700 тысяч лет назад.
ГЛАС.RU 21 февраля в 02:47
Происшествия

В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала

В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».
Lenta.ru вчера в 13:31
Общество

Публикуем гороскоп с 22 по 28 февраля 2020 года

«Алтайская правда» представляет гороскоп с 22 по 28 февраля 2020 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Энергетический спад предлагает приостановиться и даже призадуматься.
Алтайская правда 20 февраля в 20:04
Общество

Синоптики предупредили волгоградцев об ухудшении погоды в праздники

Ночных заморозков в областном центре с 23 на 24 февраля синоптики не прогнозируют, температура воздуха будет держаться на уровне +1 °С. Весь день в понедельник будет идти дождь и мокрый снег.
Вечерний Волгоград вчера в 03:23
Общество

Ученые проследили источник распространения коронавируса в Китае

Специалисты проанализировали находящиеся в базе данных GISAID EpiFlu геномные данные 93 образцов нового типа коронавируса, собранные в 12 странах на четырех континентах (которые были внесены в базу до 12 февраля), а также источники заражения и пути распространения.
РИА Новости вчера в 11:31
Биатлон

Биатлонист Логинов задумался о завершении карьеры из-за нападок

Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что задумался о возможности завершения карьеры из-за постоянных нападок в его адрес, связанных с его допинговым прошлым.
RT на русском вчера в 10:45
Общество

Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы

Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
BFM.ru вчера в 18:06
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