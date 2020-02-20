Экономика
Газета.RuРыбаки Аляски терпят убытки от российского продэмбарго
Рыбаки на Аляске теряют деньги из-за продуктового эмбарго, введенного Россией в 2014 году в ответ на санкции Запада. По данным исследователей рынка морепродуктов, раньше они продавали России улов на $40 млн в год.
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Политика
«Вирусологи в спортивных костюмах» записали обращение к Зеленскому
Участники беспорядков в Новых Санжарах, которых украинский лидер Владимир Зеленский назвал «вирусологами в спортивных костюмах», записали видеообращение к президенту Украины, передаёт «СТРАНА.ua».
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой проворонил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Общество
Веривший в теорию плоской Земли инженер погиб при запуске ракеты в США
Известный инженер-любитель, летавший на самодельных ракетах, Майк Хьюс по прозвищу Безумный Майк погиб во время одного из своих экспериментов в субботу в США, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на его агента.
Гаджеты
Новый флагман Meizu порадует дисплеем с повышенной кадровой частотой
Если верить источнику, выйдет Meizu 17 в апреле.
Происшествия
В Набережных Челнах семь человек отравились хлором в бассейне
Отравление хлором получили посетители частного бассейна в Набережных Челнах в Татарстане, госпитализированы шесть детей и один взрослый.
Космос
Исследователь рассказал об угрозе переноса вирусов из космоса на Землю
Исследователь рассказал об угрозе переноса вирусов из космоса на Землю.
Авто
Представлен обновлённый Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy нового поколения получил самой серьезное обновление за последние 16 лет. Его презентация проходила в Германии.
Политика
Сандерс попросил Россию «держаться подальше от выборов» в США
Берни Сандерс попросил Россию "держаться подальше от выборов" в США.
Происшествия
Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате расследование убийства заступившегося за девушек 17-летнего подростка в Челябинске.
Шоу-бизнес
Рязанка родила сына от звезды«Дома-2»
Поклонники поспешили поздравить Сэма с рождением сына.
Технологии
HAPS Alliance займётся продвижением «Интернета на воздушных шарах»
Расширенный альянс направлен на создание совместной экосистемы станций на базе высотных телекоммуникационных платформ (HAPS) и продвижение единого регулирования и общеотраслевых стандартов для высотных транспортных средств, которые перемещают сетевое оборудование на воздушных шарах (в случае Loon) и беспилотных летательных аппаратах HAPSMobile.
Политика
Трампа возмутило возвращение в США зараженных коронавирусом сограждан
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разозлился на своих советников за то, что они решили 14 американцам с коронавирусом вернуться из Японии в США.
Футбол
Икарди может заблокировать свой полноценный трансфер в ПСЖ
Форвард «Интера» Мауро Икарди, выступающий за «Пари Сен-Жермен» на правах аренды,может заблокировать свой полноценный трансфер в парижский клуб.
Общество
Пять столичных отелей вошли в ежегодный рейтинг Forbes Travel Guide
Пять московских гостиниц вошли в рейтинг лучших отелей мира Forbes Travel Guide 2020. Об этом сообщили в пресс-службе Мостуризма.
Здоровье
В Японии изучат действие препаратов против гриппа на коронавирус
Като добавил, что власти изучат действие различных препаратов против гриппа на коронавирусную инфекцию, и если какое-либо из средств продемонстрирует свою эффективность, то ведомство намерено предпринять меры, чтобы данный препарат был доступен для использования в медицинских учреждениях.
Музыка
Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020
Музыкальная группа Go-A представит Украину на конкурсе «Евровидение-2020», который пройдёт с 12 по 16 мая в Роттердаме.
Армия и оружие
СМИ узнали о создании гиперзвуковой ракеты для Су-57
Российские предприятия разработали малогабаритную гиперзвуковую ракету для российского истребителя пятого поколения Су-57.
Общество
Эвакуированные с Diamond Princess россияне прибыли в Казань
Россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, прибыли на карантин в Казань, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстреле ВСУ окраины Донецка
Космос
Программа защитит Землю от уничтожения астероидами
Создана программа, способная решить, как лучше избежать конца света, если Земле будет угрожать столкновение с астероидом.
Общество
Минпромторг объяснил идею повысить налог на старые автомобили
Футбол
В Италии из-за коронавируса отменили три матча Серии А
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил об отмене всех спортивных мероприятий в провинциях Ломбардия и Венето, включая три матча Серии А.Из-за случаев заболевания коронавирусом в этих регионах были перенесены матчи "Интер" - "Сампдория", "Аталанта" - "Сассуоло" и "Верона" - "Кальяри".
Хоккей
Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин забросил 700 шайб в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Наука
Выявлено раннее скрещивание древних человеческих популяций
Новое исследование задокументировало самое раннее известное событие скрещивания между древними человеческими популяциями - группа, известная как «суперархайика» в Евразии, скрещенная с предком неандертальцев-денисовцев около 700 тысяч лет назад.
Происшествия
В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала
В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».
Общество
Публикуем гороскоп с 22 по 28 февраля 2020 года
«Алтайская правда» представляет гороскоп с 22 по 28 февраля 2020 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Энергетический спад предлагает приостановиться и даже призадуматься.
Общество
Синоптики предупредили волгоградцев об ухудшении погоды в праздники
Ночных заморозков в областном центре с 23 на 24 февраля синоптики не прогнозируют, температура воздуха будет держаться на уровне +1 °С. Весь день в понедельник будет идти дождь и мокрый снег.
Общество
Ученые проследили источник распространения коронавируса в Китае
Специалисты проанализировали находящиеся в базе данных GISAID EpiFlu геномные данные 93 образцов нового типа коронавируса, собранные в 12 странах на четырех континентах (которые были внесены в базу до 12 февраля), а также источники заражения и пути распространения.
Биатлон
Биатлонист Логинов задумался о завершении карьеры из-за нападок
Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что задумался о возможности завершения карьеры из-за постоянных нападок в его адрес, связанных с его допинговым прошлым.
Общество
Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы
Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.