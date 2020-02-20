Экономика
Газета.RuРыбаки Аляски терпят убытки от российского продэмбарго
Рыбаки на Аляске теряют деньги из-за продуктового эмбарго, введенного Россией в 2014 году в ответ на санкции Запада. По данным исследователей рынка морепродуктов, раньше они продавали России улов на $40 млн в год.
Читать в источнике
Оценить239
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 04:28, Ашберн
Футбол
Экспресс на теннис от 20.02.2020
Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на теннис из двух событий по линии букмекерской конторы БК 1хСтавка.
Наука
Ученые обнаружили череп крошечного динозавра
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Общество
Более 30 прикамских проектов победило в конкурсе президентских грантов
Из 9308 проектов, выдвинутых на конкурс, финансирование получат инициативы 2017 НКО - на общую сумму 4 млрд 92 млн рублей.
Общество
Сторонник теории плоской Земли погиб на самодельной ракете в США
Инженер-любитель из США Майк Хьюс по прозвищу Безумный Майк погиб во время полета на самодельной ракете.
Происшествия
На Камчатке в аварии со снегоходом погибла журналистка
Главный редактор информационного агентства "КАМЧАТКА" 29-летняя Мария Нетребенко погибла в ДТП со снегоходом, случившемся на Камчатке.
Здоровье
Федеральный СПИД-центр поспорил с Минздравом из-за ВИЧ
Представитель Минздрава заявила, что за последние 3 года темпы заражения ВИЧ в России снизились и ведомство держит ситуацию под контролем.
Культура
Лев Лещенко рассказал об уместности ругани матом
Народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал, что считает уместной ругань матом когда она по делу.
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике
Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
Армия и оружие
Шойгу и глава Минобороны Турции обсудили ситуацию в Идлибе
Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с турецким коллегой Хулуси Акаром, в ходе которых обсудил ситуацию в сирийском Идлибе, сообщает Минобороны РФ.
Политика
Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции
Законом предлагается регламентировать только наблюдение от Общественной палаты, подтвердил РБК сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Крашенинников.
Единоборства
Путин приехал на чемпионат Лиги боевого самбо в Сочи
Президент России Владимир Путин приехал на чемпионат Лиги боевого самбо, который проходит в Сочи.
Общество
«Сложнее форсирования Днепра». Бои за Словакию шли несколько месяцев
В феврале 1945-го свой праздник Красная армия встречала в боях в Восточной Пруссии и Померании.
Авто
Toyota признана автомобилем мечты у россиян
Оказалось, что больше всего опрошенных мечтают о следующих авто: Toyota (20% опрошенных).
Происшествия
В бассейне Набережных Челнов отравились хлором 18 человек
Происшествия
Семь человек погибли при землетрясении на границе Ирана и Турции
Эпицентр находился в 141 км к западу от иранского Тебриза и в 71 км к юго-востоку от турецкого Озалпа.
Общество
Правительство одобрило поправки об отгуле для диспансеризации
Правительство одобрило поправки в Трудовой кодекс, в соответствии с которыми работники старше 40 лет получают право на отгул для диспансеризации.
Шоу-бизнес
Юная дочь Климовой блеснула на балу со своим бойфрендом
17-летняя дочь актрисы Екатерины Климовой Елизавета блеснула на Ломоносовском балу в роскошном вечернем платье со своим бойфрендом.
Общество
Составлен рейтинг самых мужественных городов России и СНГ
Рейтинг самых мужественных городов России, составленный по итогам интернет-опроса, возглавила Москва, сообщает ТурСтат.
Футбол
«Лацио» намерен подписать Лаллану
"Лацио" заинтересован в подписании контракта с полузащитником "Ливерпуля" Адамом Лалланой, сообщает источник со ссылкой на журналиста Gazzetta dello Sport Николо Ширу.
Общество
Восемь россиян с лайнера Diamond Princess прибыли на карантин в Казань
В субботу, 22 февраля, авиация МЧС доставила из Японии в Россию восемь российских граждан, которые находились на круизном лайнере Daimond Princess, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.
Интернет
Microsoft усложнил процесс установки Windows 10
Немецкий сайт DrWindows обратил внимание, что при установке ОС на компьютер операционная система требует ввода логина и пароля от учетной записи.
Политика
В США объяснили ненужность России авианосцев
В издании обращают внимание на то, что России не хватает финансов, опыта и людей для создания и эксплуатации собственного авианосца.
Армия и оружие
СМИ узнали о создании опытного образца гиперзвуковой ракеты для Су-57
Для истребителя пятого поколения Су-57 была разработана малогабаритная гиперзвуковая ракета, опытный образец которой уже создан.
Экономика
Наценки на лекарства в российских аптеках выросли впервые с 2016 года
К концу 2019 года лекарства в российских аптеках в среднем подорожали на 24,6 %. Такая ситуация произошла впервые с 2016 года.
Технологии
Porsche запустила сверхмощный парк зарядки в Лейпциге, услуга пока бесплатная
Porsche на этой неделе запустила на своем заводе в Лейпциге (Германия) парк зарядных станций, показав тем самым, как в будущем может выглядеть инфраструктура для зарядки электромобилей.
Экономика
Лукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн
Музыка
Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»
Украина определилась с представителем страны на "Евровидении-2020" - им стала электрофолк-группа Go-A, выигравшая национальный отбор с песней "Соловей".
Происшествия
Подросток пытался убить ребенка в Мурманской области
СК возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области.