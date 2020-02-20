Экономика

Газета.RuГазета.RuРыбаки Аляски терпят убытки от российского продэмбарго

Рыбаки на Аляске теряют деньги из-за продуктового эмбарго, введенного Россией в 2014 году в ответ на санкции Запада. По данным исследователей рынка морепродуктов, раньше они продавали России улов на $40 млн в год.
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Лососёвое эмбарго: США насолили, но Дальнему Востоку не помогли

News.ruвчера в 09:28

Рыбпром Аляски пострадал от российского эмбарго и импорта морепродуктов

Ведомости19 февраля в 21:36

На Аляске оценили потери от российского продэмбарго

РИА Новостивчера в 04:40

Рыбаки Аляски теряют из-за ответных санкций России $40 млн в год

REGNUM19 февраля в 21:55

На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

Коммерсантъ19 февраля в 21:47

Рыбаки Аляски терпят убытки от российского продэмбарго

Газета.Ruвчера в 07:40

Рыбаки Аляски назвали потери из-за введенного Россией продэмбарго

РБК19 февраля в 21:00
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Музыка

Оззи Осборн выпустил первый за 10 лет сольный альбом

ТАСС 09:07
Экономика

Меры для снижения ставки по ипотеке определят к апрелю

Механизм снижения ипотечной ставки определят к 1 апреля, заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев.
РИА Новости вчера в 21:50
Происшествия

СМИ: в украинском поселке Новые Санжары зафиксирована спокойная обстановка

Ранее сообщалось, что у санатория в Полтавской области, куда накануне прибыла колонна из автобусов с эвакуированными из Китая из-за коронавируса украинцами, начались столкновения митингующих с полицией.
Газета.Ru 11:03
Армия и оружие

США потеряли в Сирии оружия на 715 млн долларов

США потеряли тысячи единиц оружия, которые Пентагон поставлял своим союзникам в Сирии, пишут СМИ со ссылкой на отчет генерального инспектора американского военного ведомства.
Взгляд.ру 07:58
Политика

Путин ответил на вопрос о возможном мире и дружбе с Зеленским

Журналист Андрей Ванденко спросил у президента России Владимира Путина о том, есть ли вероятность, что он может договориться и прийти к миру с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 02:17
Происшествия

В Казани арестовали троих предполагаемых экстремистов

Накануне УФСБ по Татарстану сообщило о задержании в Казани трех предполагаемых членов ячейки "Ат-Такфир Валь-Хиджра".
РИА Новости 09:17
Общество

Валерия создаст партию «Сильные женщины»

Певица Валерия создаст политическую партию, которая будет выступать за права женщин и борьбу с домашним насилием.
ТАСС 09:20
Политика

Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.
РИА Новости 06:19
Общество

Экскурсии в Турции станут дороже на треть

В марте цены на экскурсии в Турции вырастут на треть. Об этом сообщает портал Profi.Travel.
Уфа1.ру 09:32
Здоровье

Минздрав не выявил нарушения этики врачом, не принявшим пациента с ВИЧ

Минздрав РФ Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что внутренняя проверка не выявила нарушения этики и разглашения врачом в поселке Ныроб диагноза пациента с ВИЧ-статусом.
РЕН ТВ 07:57
Здоровье

В Сормове модернизируют детскую больницу №17

Детскую городскую больницу № 17 в Сормовском районе Нижнего Новгорода модернизируют в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».
Гипер НН 07:19
Шоу-бизнес

Бен Аффлек назвал алкоголизм причиной развода и отказа от роли Бэтмена

Американский актер Бен Аффлек назвал алкоголизм причиной развода и отказа от роли Бэтмена.
Lenta.ru 18 февраля в 21:17
Происшествия

Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы

Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.
Ведомости вчера в 09:48
Происшествия

В Греции двух российских моряков приговорили почти к 400 годам тюрьмы

Суд Греции приговорил двух российских моряков Александра Илларионова и Андрея Журавлева к совокупному тюремному сроку в 395 лет, признав их виновными в организации незаконной миграции и торговле людьми.
Известия вчера в 23:50
Космос

Запуск спутника «Ресурс-П» №4 отложили на 2021 год

Запуск российского спутника дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4 планируется на первый квартал или на ноябрь 2021 года.
ТАСС 10:40
Культура

«Лед 2» обзавелся саундтреком с Монатиком и Александром Петровым

Саундтрек к фильму "Лед 2" вышел в свет 21 февраля 2020 года. В создании большей части композиций принял участие Pluri Art Orchestra.
ИА InterMedia 07:22
Общество

Активистка из КБР вступилась за порноактрис из клипа Тилля Линдеманна

Активистка из КБР Залина Маршенкулова вступилась за порноактрис из клипа Тилля Линдеманна и получила угрозы от анонимов.
Аргументы и Факты - Ставрополь 06:36
Энергетика

Лукашенко назвал справедливую для Минска цену на российский газ

Александр Лукашенко заявил, что при сегодняшних условиях на мировом рынке энергоносителей справедливой ценой на российский газ для Минска будет $90 за тысячу кубометров.
Профиль 06:41
Происшествия

Обвиняемого по делу Голунова просят отправить под домашний арест

Следственный комитет просит перевести под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова, обвиняемого по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.
RT на русском 06:51
Политика

Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой

Президент Владимир Зеленский, комментируя вчерашние протесты под Полтавой из-за прибытия эвакуированных из Уханя, сравнил Украину со средневековой Европой.
РИА Новости 07:26
Транспорт

Поезда из Екатеринбурга в Крым начнут курсировать с апреля

Вечерние Ведомости 07:25
Спорт

Юную свердловчанку допустят к турниру по мини-футболу среди юношей

Екатеринбург-ТВ вчера в 23:10
Общество

Россиянку задержали в Испании по запросу США

Сотрудницу подведомственного «Россельхознадзору» «Всероссийского центра карантина растений», россиянку Олесю Красилову, задержали в Испании во время краткосрочной служебной командировки — женщину поместили под стражу на острове Тенерифе.
Известия 11:01
Интернет

Microsoft усложнила установку Windows

Microsoft запретила использовать локальную учетную запись при установке Windows, что усложняет процесс инсталляции системы для пользователей.
Lenta.ru 10:47
Шоу-бизнес

Дочь Волочковой пробует зарабатывать деньги после переезда к отцу

Как пишет «Комсомольская правда», после переезда к отцу 14-летняя Ариадна решила попробовать самостоятельно зарабатывать деньги, заручившись поддержкой близких.
Телепрограмма 09:15
Спорт

Норвежский лыжник обвинил Большунова в победе при помощи снегохода

РИА Новости 02:29
Теннис

Рыбакина пробилась в полуфинал турнира в Дубае

Inc-news.ru вчера в 13:26
Происшествия

В Екатеринбурге у второго по счету ребенка подозревают коронавирус

Кировский районный суд Екатеринбурга принудительно госпитализировал уже второго по счету ребенка, прилетевшего с китайского курортного острова Хайнань, у которого заподозрили коронавирусную инфекцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда.
РИА Новости 08:28
Технологии

Google неожиданно выпустила новый Android 11

Американская компания запустила тестирование новой версии операционной системы Android 11, которая должна быть представлена в третьем квартале года.
Газета DAILY вчера в 14:45
Общество

Снятая с поезда в Брянске гражданка КНР оказалась здорова

Результаты исследований показали, что у снятой с поезда Киев—Москва под Брянском гражданки КНР нет ни ОРВИ, ни коронавируса, сообщил исполняющий обязанности губернатора Брянской области Александр Резунов.
Коммерсантъ 07:35
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