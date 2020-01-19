Наука
iReactorРыбные и крабовые палочки признали опасными для экологии
Американские ученые из Калифорнийского университета заявили об опасности такого популярного полуфабриката, как рыбные палочки и имитация крабового мяса. Выяснилось, что вышеуказанные продукты и их производство являются сильным источником загрязнения атмосферы.
Читать в источнике
Оценить56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 11:17, Ашберн
Политика
Донбассу предрекли включение в Конституцию РФ
Депутат Госдумы Андрей Козенко заявил, что республики Донбасса, как ранее и Крым, воссоединятся с Россией и будут включены в текст Конституции РФ.
Политика
Богданов допустил возможность встречи с Хафтаром в Берлине
Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что не встречался в Берлине с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром, но допустил, что они поговорят, если "будет окошко".
Хоккей
Бывший тренер Овечкина прокомментировал его очередной хет-трик
Политика
Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о начале процесса ликвидации Украины в интервью телеканалу ZIK, которое было опубликовано на YouTube.
Космос
Иран запустит в космос два спутника
Власти Ирана заявили о подготовке к запуску двух новых спутников. Аппараты уже прошли предпусковые испытания.
Кино
Гильдия продюсеров Америки назвала «1917» лучшим фильмом года
Гильдии продюсеров Америки назвала ленту "1917" режиссёра Сэма Мендеса лучшим фильмом года.
Футбол
«Интер» потерял очки с «Лечче» и не смог обогнать «Ювентус»
«Интер» сыграл вничью с «Лечче» в матче 20-го тура чемпионата Италии — 1:1. Команда Антонио Конте упустила шанс обогнать «Ювентус» и выйти в лидеры серии A. «Юве» опережает соперника на 1 очко и имеет игру в запасе.
Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
Здоровье
Врач рассказала о рисках употребления минеральной воды
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала об этом «Вечерней Москве».
Гаджеты
Графеновые аккумуляторы скоро появятся в продаже
Хоккей
Команда дивизиона Тарасова вышла в финал Матча звезд КХЛ
Политика
Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец
Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Армия и оружие
Удар российской ракеты показали в замедленной съёмке
Телеканал «Звезда» поделился роликом, на котором показано уничтожение цели переносным зенитным ракетным комплексом (ЗРК) 9К338 «Игла-С».
Армия и оружие
Пентагон показал форму космических войск США
Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
Общество
Facebook извинилась за оскорбительный перевод имени Си Цзиньпина
Компания Facebook принесла официальные извинения за оскорбительный машинный перевод имени китайского лидера Си Цзиньпина с бирманского языка на английский.
Политика
Названы имена трех министров, которые не войдут в новое правительство
Российские СМИ назвали имена трех министров, которые не войдут в состав нового правительства во главе с Михаилом Мишустиным.
Политика
Объяснен призыв главы Чувашии «мочить» критикующих власть журналистов
Ранее 19 января Игнатьев обратился к сотрудникам региональных изданий с призывом «мочить» журналистов, которые критикуют власть.
Политика
Путин, Гутерреш и Меркель поговорили на русском в Берлине
Политика
Медведев оценил работу своего правительства
Медведев отметил, что за время работы его правительства инфляция снизилась с 15% до 3%, что является самым низким показателем за всю историю России.
Происшествия
В Ленобласти задержан инспектор ГИБДД после смертельного ДТП
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный приток иностранцев в российский госдолг
Прежний рекорд был установлен в 2012 году, когда иностранные вложения в российский госдолг составили 17,1 миллиарда долларов.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Армия и оружие
Опубликованы кадры работы российских роботов в Сирии
Телеканал "Звезда" показал работу роботехнических комплексов "Скарабей" и "Сфера" в Сирии.
Кино
Фильмы века
Крупнейший журнал о кино в мире Empire опубликовал список из 100 величайших картин XXI века.
Происшествия
В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,9
Игры
Cyberpunk 2077 был отложен до сентября
Футбол
«Спартак» отказал «Сантосу» в аренде Айртона
Московский «Спартак» отказал бразильскому «Сантосу» в аренде крайнего защитника Айртона.
Технологии
WSJ: Amazon разрабатывает систему оплаты по скану ладони
Американский онлайн-ретейлер Amazon разрабатывает терминалы, которые позволят потребителям расплачиваться в магазинах, сканируя ладонь, особенности поверхности которой будут связаны с номером дебетовой или кредитной карты.
Шоу-бизнес
Анохина в пух и прах разнесла Водонаеву
Мнение Алены Водонаевой об изменениях в системе получения материнского капитала еще не раз аукнется теледиве.