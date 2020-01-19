Наука

iReactoriReactorРыбные и крабовые палочки признали опасными для экологии

Американские ученые из Калифорнийского университета заявили об опасности такого популярного полуфабриката, как рыбные палочки и имитация крабового мяса. Выяснилось, что вышеуказанные продукты и их производство являются сильным источником загрязнения атмосферы.
Читать в источнике
Комментировать41

Подробнее о событии

Ученые рассказали об опасности крабовых палочек для экологии

Известиявчера в 22:06

Ученые заявили об опасности рыбных палочек и «сурими»

РИА Новостивчера в 20:42

Ученые назвали рыбные и крабовые палочки опасными

Телеканал 360°вчера в 21:22

Опасность рыбных палочек объяснили в США

News.ruвчера в 21:36

Учёные назвали главную опасность рыбных палочек

Life.ruвчера в 06:30

Раскрыта опасность рыбных палочек

Lenta.ru02:10

Ученые заявили об опасности крабовых палочек

РЕН ТВ08:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 11:17, Ашберн
Политика

Донбассу предрекли включение в Конституцию РФ

Депутат Госдумы Андрей Козенко заявил, что республики Донбасса, как ранее и Крым, воссоединятся с Россией и будут включены в текст Конституции РФ.
News.ru 01:20
Политика

Богданов допустил возможность встречи с Хафтаром в Берлине

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что не встречался в Берлине с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром, но допустил, что они поговорят, если "будет окошко".
РИА Новости 09:26
Хоккей

Бывший тренер Овечкина прокомментировал его очередной хет-трик

Газета.Ru вчера в 18:10
Политика

Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о начале процесса ликвидации Украины в интервью телеканалу ZIK, которое было опубликовано на YouTube.
Lenta.ru вчера в 23:32
Космос

Иран запустит в космос два спутника

Власти Ирана заявили о подготовке к запуску двух новых спутников. Аппараты уже прошли предпусковые испытания.
News.ru 06:04
Кино

Гильдия продюсеров Америки назвала «1917» лучшим фильмом года

Гильдии продюсеров Америки назвала ленту "1917" режиссёра Сэма Мендеса лучшим фильмом года.
Клопс 06:14
Футбол

«Интер» потерял очки с «Лечче» и не смог обогнать «Ювентус»

«Интер» сыграл вничью с «Лечче» в матче 20-го тура чемпионата Италии — 1:1. Команда Антонио Конте упустила шанс обогнать «Ювентус» и выйти в лидеры серии A. «Юве» опережает соперника на 1 очко и имеет игру в запасе.
Спорт-Экспресс 11:09
Единоборства

Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу

Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
РБК 00:33
Политика

В Пушкинском музее ответили на притязания Польши на некоторые картины

Sputnik Литва 04:45
Здоровье

Врач рассказала о рисках употребления минеральной воды

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала об этом «Вечерней Москве».
News.ru 10:48
Гаджеты

Графеновые аккумуляторы скоро появятся в продаже

Волга-Медиа вчера в 01:26
Хоккей

Команда дивизиона Тарасова вышла в финал Матча звезд КХЛ

РИА Новости 10:33
Политика

Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец

Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Вести.Ru 08:20
Армия и оружие

Удар российской ракеты показали в замедленной съёмке

Телеканал «Звезда» поделился роликом, на котором показано уничтожение цели переносным зенитным ракетным комплексом (ЗРК) 9К338 «Игла-С».
Ferra вчера в 11:29
Армия и оружие

Пентагон показал форму космических войск США

Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
РБК 04:29
Общество

Facebook извинилась за оскорбительный перевод имени Си Цзиньпина

Компания Facebook принесла официальные извинения за оскорбительный машинный перевод имени китайского лидера Си Цзиньпина с бирманского языка на английский.
Life.ru 04:06
Политика

Названы имена трех министров, которые не войдут в новое правительство

Российские СМИ назвали имена трех министров, которые не войдут в состав нового правительства во главе с Михаилом Мишустиным.
Ридус 17 января в 12:47
Политика

Объяснен призыв главы Чувашии «мочить» критикующих власть журналистов

Ранее 19 января Игнатьев обратился к сотрудникам региональных изданий с призывом «мочить» журналистов, которые критикуют власть.
Lenta.ru 10:26
Политика

Путин, Гутерреш и Меркель поговорили на русском в Берлине

Радио Sputnik 10:45
Политика

Медведев оценил работу своего правительства

Медведев отметил, что за время работы его правительства инфляция снизилась с 15% до 3%, что является самым низким показателем за всю историю России.
BFM.ru 05:49
Происшествия

В Ленобласти задержан инспектор ГИБДД после смертельного ДТП

Российская газета 11:04
Экономика

ЦБ зафиксировал рекордный приток иностранцев в российский госдолг

Прежний рекорд был установлен в 2012 году, когда иностранные вложения в российский госдолг составили 17,1 миллиарда долларов.
РИА Новости 08:57
Шоу-бизнес

Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали

Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Что происходит 17 января в 05:50
Армия и оружие

Опубликованы кадры работы российских роботов в Сирии

Телеканал "Звезда" показал работу роботехнических комплексов "Скарабей" и "Сфера" в Сирии.
РИА Новости 07:02
Кино

Фильмы века

Крупнейший журнал о кино в мире Empire опубликовал список из 100 величайших картин XXI века.
Фильм.ру 02:43
Происшествия

В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,9

RT на русском 10:17
Игры

Cyberpunk 2077 был отложен до сентября

OvideO.ru вчера в 13:17
Футбол

«Спартак» отказал «Сантосу» в аренде Айртона

Московский «Спартак» отказал бразильскому «Сантосу» в аренде крайнего защитника Айртона.
Нева Спорт 08:44
Технологии

WSJ: Amazon разрабатывает систему оплаты по скану ладони

Американский онлайн-ретейлер Amazon разрабатывает терминалы, которые позволят потребителям расплачиваться в магазинах, сканируя ладонь, особенности поверхности которой будут связаны с номером дебетовой или кредитной карты.
ТАСС вчера в 17:26
Шоу-бизнес

Анохина в пух и прах разнесла Водонаеву

Мнение Алены Водонаевой об изменениях в системе получения материнского капитала еще не раз аукнется теледиве.
Телепрограмма 11:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное