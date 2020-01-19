Американские ученые из Калифорнийского университета заявили об опасности такого популярного полуфабриката, как рыбные палочки и имитация крабового мяса. Выяснилось, что вышеуказанные продукты и их производство являются сильным источником загрязнения атмосферы.

Рыбные и крабовые палочки признали опасными для экологии

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