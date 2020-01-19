Наука
iReactorРыбные и крабовые палочки признали опасными для экологии
Американские ученые из Калифорнийского университета заявили об опасности такого популярного полуфабриката, как рыбные палочки и имитация крабового мяса. Выяснилось, что вышеуказанные продукты и их производство являются сильным источником загрязнения атмосферы.
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Биатлон
Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира
Представительница Норвегии Тириль Экхофф стала первой в гонке преследования на десять километров на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Происшествия
Снегоуборочный поезд сошел с рельсов в Алтайском крае
Сегодня, 19 января, в Локтевском районе произошло ЧП – с рельсов сошел снегоочиститель, сообщает "Barnaul22".
Политика
Медведев объяснил, почему его правительство ушло в отставку
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил отставку возглавляемого им правительства задачами политического обновления страны и фактором времени.
Политика
Путин надеется на разрешение конфликта в Ливии
Президент России Владимир Путин заявил, что не теряет надежды на продолжение диалога по Ливии и на разрешение конфликта в этой стране.
Политика
Путин заявил о необходимости сохранения правды о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия должна сделать всё, чтобы правда о событиях Второй мировой войны не забывалась.
Политика
Тела погибших при крушении Boeing в Иране украинцев доставили в Киев
Самолет с телами украинцев, погибших в результате крушения Boeing 737 в Иране, приземлился в киевском аэропорту "Борисполь".
Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
Армия и оружие
Опубликованы кадры работы российских роботов в Сирии
Общество
Скончался гитарист группы «Ляпис Трубецкой»
Гитарист белорусской рок-группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко скончался после продолжительной комы, в которую он впал после нападения в июне 2019 года.
Энергетика
«Газпром нефть» предложила Shell войти в добычные активы на Сахалине
"Газпром нефть" предложила англо-голландской Shell войти в добычные активы компании на Сахалине, в проекты "Тритон" и "Нептун".
Происшествия
В Петербурге арестовали впавшего в депрессию бездомного
В сообщении пресс-службы судов отмечается, что после просмотра послания президента России Федеральному собранию Николаев, по его же словам, впал в депрессию из-за сложившейся в стране обстановки.
Хоккей
Прошла церемония открытия «Матча Звезд КХЛ»
В Москве «ВТБ-Арене Динамо» прошла церемония открытия «Матча Звезд» Континентальной хоккейной лиги.
Экономика
Центробанк зафиксировал рекордный приток нерезидентов в госдолг России
В прошлом году приток нерезидентов в российские облигации федерального займа и евробонды, как подсчитал Центробанк, превысил 22 млрд долларов, сообщает РБК.
Политика
Двое чиновников не войдут в состав нового правительства России
СМИ сообщили, что своих постов лишатся глава аппарата правительства Константин Чуйченко и вице-премьер Ольга Голодец, сообщает РБК.
Общество
В Москве прошло шествие памяти Маркелова и Бабуровой
Политика
Депутат Госдумы назвал ДНР и ЛНР «особыми субъектами РФ»
Депутат Государственной Думы РФ Андрей Козенко заявил в Крыму, что ДНР и ЛНР "сегодня являются особыми субъектами Российской Федерации".
Футбол
«Мальорка» разгромила «Валенсию», Черышева заменили в первом тайме
"Мальорка" разгромила на своем поле "Валенсию", за которую выступает футболист сборной России Денис Черышев, в матче 20-го тура чемпионата Испании.
Общество
Россияне вошли в тройку лидеров по покупкам жилья в Турции
По его данным, в прошлом году граждане России провели около 2,8 тыс. сделок по покупке жилья в Турции, таким образом опередив граждан Саудовской Аравии.
Политика
«Яблоко» подготовит альтернативные поправки в Конституцию
«Яблоко» разработает альтернативный комплекс поправок к Конституции РФ и вынесет его на рассмотрение общественности в ближайшее время, говорится в заявлении председателя федерального политического комитета партии Григория Явлинского.
Экономика
Минфин предварительно оценил освоение средств бюджета на нацпроекты
Самый низкий процент исполнения отмечается по нацпроектам «Экология» (36,9 млрд из 55,6 млрд, 66,3%), «Цифровая экономика» (73,8 млрд из 100,7 млрд, 73,3%) и «Производительность труда и поддержка занятости» (6,2 млрд, 87,1%).
Хоккей
Овечкин сравнялся с Марио Лемье по голам в НХЛ
Армия и оружие
Пентагон показал форму космических войск США
Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
Общество
Снегопад оставил без света 20 тысяч жилых домов в Канаде
Электроснабжение более 20 тысяч жилых домов было нарушено на острове Ньюфаундленд в Канаде из-за сильного снежного шторма.
Авто
«АвтоВАЗ» приостанавливает сборку машин
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Футбол
Сегодня «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Юнайтед»
В рамках 23-го тура Английской премьер-лиги «Ливерпуль» на «Знфилде» сыграет с «Манчестер Юнайтед».
Политика
«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС
Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.