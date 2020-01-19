Наука

iReactoriReactorРыбные и крабовые палочки признали опасными для экологии

Американские ученые из Калифорнийского университета заявили об опасности такого популярного полуфабриката, как рыбные палочки и имитация крабового мяса. Выяснилось, что вышеуказанные продукты и их производство являются сильным источником загрязнения атмосферы.
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Учёные назвали главную опасность рыбных палочек

Life.ruвчера в 06:30

Ученые заявили об опасности рыбных палочек и «сурими»

РИА Новостивчера в 20:42

Крабовые палочки вредят экологии, утверждают ученые

РЕН ТВвчера в 22:31

Опасность рыбных палочек объяснили в США

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Ученые рассказали об опасности крабовых палочек для экологии

Известиявчера в 22:06

Ученые назвали рыбные и крабовые палочки опасными

Телеканал 360°вчера в 21:22

Ученые рассказали об опасности рыбных и крабовых палочек

Комсомольская правда01:02
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Медведев объяснил, почему его правительство ушло в отставку

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил отставку возглавляемого им правительства задачами политического обновления страны и фактором времени.
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Путин надеется на разрешение конфликта в Ливии

Президент России Владимир Путин заявил, что не теряет надежды на продолжение диалога по Ливии и на разрешение конфликта в этой стране.
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Путин заявил о необходимости сохранения правды о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия должна сделать всё, чтобы правда о событиях Второй мировой войны не забывалась.
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Тела погибших при крушении Boeing в Иране украинцев доставили в Киев

Самолет с телами украинцев, погибших в результате крушения Boeing 737 в Иране, приземлился в киевском аэропорту "Борисполь".
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Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу

Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
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Опубликованы кадры работы российских роботов в Сирии

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Скончался гитарист группы «Ляпис Трубецкой»

Гитарист белорусской рок-группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко скончался после продолжительной комы, в которую он впал после нападения в июне 2019 года.
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«Газпром нефть» предложила Shell войти в добычные активы на Сахалине

"Газпром нефть" предложила англо-голландской Shell войти в добычные активы компании на Сахалине, в проекты "Тритон" и "Нептун".
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В Петербурге арестовали впавшего в депрессию бездомного

В сообщении пресс-службы судов отмечается, что после просмотра послания президента России Федеральному собранию Николаев, по его же словам, впал в депрессию из-за сложившейся в стране обстановки.
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Прошла церемония открытия «Матча Звезд КХЛ»

В Москве «ВТБ-Арене Динамо» прошла церемония открытия «Матча Звезд» Континентальной хоккейной лиги.
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Центробанк зафиксировал рекордный приток нерезидентов в госдолг России

В прошлом году приток нерезидентов в российские облигации федерального займа и евробонды, как подсчитал Центробанк, превысил 22 млрд долларов, сообщает РБК.
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СМИ сообщили, что своих постов лишатся глава аппарата правительства Константин Чуйченко и вице-премьер Ольга Голодец, сообщает РБК.
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Политика

Депутат Госдумы назвал ДНР и ЛНР «особыми субъектами РФ»

Депутат Государственной Думы РФ Андрей Козенко заявил в Крыму, что ДНР и ЛНР "сегодня являются особыми субъектами Российской Федерации".
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«Мальорка» разгромила «Валенсию», Черышева заменили в первом тайме

"Мальорка" разгромила на своем поле "Валенсию", за которую выступает футболист сборной России Денис Черышев, в матче 20-го тура чемпионата Испании.
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По его данным, в прошлом году граждане России провели около 2,8 тыс. сделок по покупке жилья в Турции, таким образом опередив граждан Саудовской Аравии.
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«Яблоко» разработает альтернативный комплекс поправок к Конституции РФ и вынесет его на рассмотрение общественности в ближайшее время, говорится в заявлении председателя федерального политического комитета партии Григория Явлинского.
Коммерсантъ 04:47
Экономика

Минфин предварительно оценил освоение средств бюджета на нацпроекты

Самый низкий процент исполнения отмечается по нацпроектам «Экология» (36,9 млрд из 55,6 млрд, 66,3%), «Цифровая экономика» (73,8 млрд из 100,7 млрд, 73,3%) и «Производительность труда и поддержка занятости» (6,2 млрд, 87,1%).
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Овечкин сравнялся с Марио Лемье по голам в НХЛ

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Армия и оружие

Пентагон показал форму космических войск США

Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
РБК 04:29
Общество

Снегопад оставил без света 20 тысяч жилых домов в Канаде

Электроснабжение более 20 тысяч жилых домов было нарушено на острове Ньюфаундленд в Канаде из-за сильного снежного шторма.
News.ru вчера в 09:03
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Политолог списал на возраст слова Тимошенко о «ликвидации» Украины

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Авто

«АвтоВАЗ» приостанавливает сборку машин

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Армия и оружие

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Сегодня «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Юнайтед»

В рамках 23-го тура Английской премьер-лиги «Ливерпуль» на «Знфилде» сыграет с «Манчестер Юнайтед».
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«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС

Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
РБК 16 января в 20:35
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