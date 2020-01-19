Наука

iReactoriReactorРыбные и крабовые палочки признали опасными для экологии

Американские ученые из Калифорнийского университета заявили об опасности такого популярного полуфабриката, как рыбные палочки и имитация крабового мяса. Выяснилось, что вышеуказанные продукты и их производство являются сильным источником загрязнения атмосферы.
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Учёные назвали главную опасность рыбных палочек

Life.ruвчера в 06:30

Ученые заявили об опасности рыбных палочек и «сурими»

РИА Новостивчера в 20:42

Ученые заявили об опасности крабовых палочек

РЕН ТВ08:23

Опасность рыбных палочек объяснили в США

News.ruвчера в 21:36

Ученые рассказали об опасности крабовых палочек для экологии

Известиявчера в 22:06

Раскрыта опасность рыбных палочек

Lenta.ru02:10

Ученые назвали рыбные и крабовые палочки опасными

Телеканал 360°вчера в 21:22
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В Калининградской области мужчина сломал шею при прыжке в купель

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Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
Газета.Ru вчера в 08:32
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Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
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Медведев прокомментировал введение должности зампреда Совбеза РФ

Введение должности заместителя председателя Совета безопасности России не было неожиданным.
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что все королевство желают принцу Гарри и его супруге Меган Маркл всего наилучшего, об этом 19 января сообщает Sky News.
REGNUM 09:12
Политика

В Госдуме главу Чувашии призвали извиниться за слова о журналистах

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Политика

Путин провёл в Берлине встречи с премьером Британии и главой ЕК

Президент России Владимир Путин в Берлине во время перерыва в переговорах по Ливии провёл встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
RT на русском 12:05
Экономика

ЦБ зафиксировал рекордный приток иностранцев в российский госдолг

Приток иностранного капитала в госдолг России в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений.
РИА Новости 08:57
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Умер экс-участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков

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Чтобы подогреть интерес к своей персоне, Бузова предложила подписчикам игру: угадать, сколько комплектов она прихватила с собой на отдых.
Wday.ru вчера в 03:24
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В команде Хабиба рассказали об условиях боя против Мейвезера

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Происшествия

Студент в Таганроге имитировал стрельбу по прохожим из автомата

Студент в городе Таганрог Ростовской области с помощью игрушечного автомата имитировал стрельбу по прохожим из окна общежития.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 12:37
Шоу-бизнес

Лена Ленина выходит замуж

40-летняя бизнесвумен и писательница Лена Ленина сказала заветное «да» таинственному избраннику и согласилась стать его супругой.
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«Милан» вырвал победу над «Удинезе»

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Космос

Корабль Crew Dragon уцелел при взрыве ракеты Falcon

Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, спустя 84 секунды после старта корабль Crew Dragon отделился от нее и с помощью специальных парашютов приводнился в Атлантическом океане.
Газета.Ru 10:35
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Киев потребовал от Лондона убрать тризуб из пособия по экстремизму

Посольство Украины в Великобритании потребовало от Национального антитеррористического управления Великобритании (NCTPN) удалить изображение украинского трезубца из пособия по борьбе с экстремизмом.
РИА Новости 08:56
Экономика

В России выросли цены на сотовую связь

Сотовые операторы в России повысили цены на мобильную связь: Tele2 увеличила стоимость архивных тарифов с 1 января, «Мегафон» — с 13 января, а «Вымпелком» («Билайн») — с 16 января.
Lenta.ru 16 января в 20:12
Армия и оружие

Десять сирийских военных погибли при отражении атак боевиков

Всего с 16 января в результате атак и обстрелов боевиков погибли 47 и ранены 77 сирийских военных, убиты 51 и ранены 116 мирных жителей.
РИА Новости 11:42
Авто

Suzuki Jimny получит пятидверное исполнение

Отмечается, что одной из ближайших новинок является пятидневная модификация Suzuki Jimny.
Pnzdrive вчера в 03:05
Политика

Захарова ответила Венедиктову на критику Лаврова

Захарова напомнила, что в США действует прецедентное право, в связи с чем решения судов "изобилуют доказательствами того, о чем говорил Сергей Лавров".
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Соловьев отреагировал на слова Водонаевой о рожающем быдле

Lenta.ru 06:26
Хоккей

Бывший тренер Овечкина прокомментировал его очередной хет-трик

Газета.Ru вчера в 18:10
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Врач рассказала, чем опасна минеральная вода

Минеральные воды делятся на три типа: столовые, лечебные и лечебно-столовые.
РИА Новости 09:56
Футбол

В «Реале» будет создан специальный департамент по арендам

Руководство мадридского «Реала» собирается бороться со случаями, когда игроки, уходящие в аренду, не играют за свои клубы.
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Шоу-бизнес

Жена Дунаевского рассказала, что узнала о разводе через СМИ

Седьмая супруга композитора Максима Дунаевского дирижер-хоровик Марина Рождественская призналась, что узнала о разводе благодаря появившимся в СМИ сообщениям.
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Умер основатель группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко

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Боксер прокомментировал драку охранника с подростком в московском ТЦ

Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал конфликт в торговом центре "МЕГА Химки", в ходе которого охранник избил подростка, пытаясь разнять драку.
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