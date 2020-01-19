Наука
iReactorРыбные и крабовые палочки признали опасными для экологии
Американские ученые из Калифорнийского университета заявили об опасности такого популярного полуфабриката, как рыбные палочки и имитация крабового мяса. Выяснилось, что вышеуказанные продукты и их производство являются сильным источником загрязнения атмосферы.
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Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro может возглавить рейтинг DxOMark
Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro может возглавить рейтинг DxOMark как самый лучший камерофон в мире.
Политика
Мединский ответил Польше на заявление о пострадавшей от СССР культуре
Исполняющий обязанности министра культуры Российской Федерации Владимир Мединский заявил, что Россия не будет возвращать якобы утраченные из-за действий СССР произведения искусства Польше, пишет «Радио Sputnik».
Армия и оружие
Российский БТР угрожающе навёл орудие на колонну американских военных
Общество
Водонаева резко высказалась о маткапитале
Происшествия
В ДТП с такси на Садовой пострадал один человек
Два легковых автомобиля («Рено» и такси «Лада») столкнулись на Садовой, 72, 19 января в 12:47.
Политика
Медведев объяснил, почему его правительство ушло в отставку
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил отставку возглавляемого им правительства задачами политического обновления страны и фактором времени.
Общество
Опубликовано видео прощания Зеленского с погибшими в авиакатастрофе над Ираном
Опубликовано видео прощания президента Украины Владимира Зеленского с 11 погибшими украинскими гражданами в результате авиакатастрофы над Ираном.
Здоровье
Росздравнадзор: свыше 250 россиян скончались после приема лекарств
После приема лекарств в России скончался 251 человек. И это неполная статистика за 2019-й год - данные приведены только за 9 месяцев.
Наука
Samsung представил Neon. Как он будет работать и зачем нам свои цифровые профили
Первая волна смоделирована по образу реальных людей, но в будущем инженеры планируют создавать цифровые профили не только по настоящим образцам, но и разрабатывать чат-ботов, не идентичных реальным людям.
Политика
Помпео и глава МИД Турции провели переговоры в Берлине
Госсекретарь США Майк Помпео провёл переговоры в Берлине с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу по урегулированию ситуации в Ливии.
Здоровье
В России заработали новые правила лечения по полису ОМС
В России с января заработали новые, расширенные правила лечения по полису ОМС, принятые правительством в конце 2019 года.
Хоккей
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить «Айлендерс»
Общество
Россияне вошли в тройку лидеров по покупкам жилья в Турции
По его данным, в прошлом году граждане России провели около 2,8 тыс. сделок по покупке жилья в Турции, таким образом опередив граждан Саудовской Аравии.
Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
Политика
Тимошенко заявила о «процессе ликвидации» Украины
Шоу-бизнес
Жена Дунаевского рассказала, что узнала о разводе через СМИ
Седьмая супруга композитора Максима Дунаевского дирижер-хоровик Марина Рождественская призналась, что узнала о разводе благодаря появившимся в СМИ сообщениям.
Экономика
Приток иностранцев в госдолг РФ побил рекорд 2012 года
Приток нерезидентов в облигации федерального займа и евробонды России составил 22 млрд долларов.
Политика
Путин заявил о необходимости сохранения правды о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия должна сделать всё, чтобы правда о событиях Второй мировой войны не забывалась.
Общество
Путин пообещал ветеранам по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Футбол
Глушаков устроил купания на Крещение
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков приобщился к купаниям на Крещение.
Здоровье
В Ульяновской области медицина станет доступнее
В Ульяновской области разработали программу по реформированию первичного звена здравоохранения.
Политика
Глава Чувашии призвал «мочить» критикующих власть журналистов
Глава Чувашии Михаил Игнатьев обратился к сотрудникам региональных изданий с призывом «мочить» журналистов, которые критикуют власть.
Шоу-бизнес
Модель Пунтус опровергла вину внука Михалкова в ее падении из окна
Фотомодель Ксения Пунтус, которая неделю назад выпала из окна квартиры в центре Москвы, прокомментировала инцидент и опровергла вину внука Никиты Михалкова Андрея Бакова в своем травмировании.
Здоровье
В Китае выявили еще 17 случаев заражения новым коронавирусом
Медицинское управление китайского города Ухань сообщило о 17 новых случаях пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.
Наука
Сибирские ученые нашли растение с высокой противовирусной активностью
Общество
Россиян предупредили о резком похолодании
Жителей Центральной России предупредили о резком похолодании, которое придёт в конце следующей недели.