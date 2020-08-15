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РИА Новости
РИА Новости

Рыбный комбинат построят в индустриальном парке «Ворсино» под Калугой

Строительство рыбоперерабатывающего комбината ООО "Старомихайловский РПК" стартовало в индустриальном парке "Ворсино" в Калужской области, объем инвестиций составит около 600 миллионов рублей, сообщило правительство региона.В источнике
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ТРК Ника

В строительство рыбоперерабатывающего комбината на территории Калужской области инвестируют три миллиарда рублей

ТРК Ника02:01
ГТРК Калуга

Строительство рыбоперерабатывающего комбината началось в индустриальном парке «Ворсино»

ГТРК Калугавчера в 14:05
Боровские известия

Кузница прогресса

Боровские известиявчера в 05:46
Обнинск.Name

В индустриальном парке «Ворсино» началось строительство рыбоперерабатывающего комбината ООО «Старомихайловский РПК»

Обнинск.Nameвчера в 13:26
Калужские Губернские Ведомости

В Калужской области началось строительство рыбоперерабатывающего комплекса

Калужские Губернские Ведомостивчера в 13:14
ТАСС

Рыбоперерабатывающий комбинат за 3 млрд рублей появится в Калужской области к 2022 году

ТАССвчера в 09:55
Калужские новости

В Калужской области началось строительство рыбоперерабатывающего комбината

Калужские новостивчера в 14:00

Лукашенко прокомментировал забастовки на предприятиях в Белоруссии

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
РИА Новости05:06
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Россия объявила в розыск Цепкало

Бывшего кандидата на пост президента Белоруссии, экс-главу администрации Парка высоких технологий Валерия Цепкало объявили в межгосударственный розыск, следует из базы данных МВД РФ.
Газета.Ru12:44
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Эксперт Юшков объяснил тактику Китая по забору газа из «Силы Сибири»

Китайская активность на энергетическом рынке заставила множество специалистов начать говорить о невостребованности проекта России и Китая под названием «Сила Сибири», который был запущен в конце предыдущего года.
ToDay News Ufa10:18
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