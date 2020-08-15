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РИА Новости
РИА Новости

Рыбный комбинат построят в индустриальном парке «Ворсино» под Калугой

Строительство рыбоперерабатывающего комбината ООО "Старомихайловский РПК" стартовало в индустриальном парке "Ворсино" в Калужской области, объем инвестиций составит около 600 миллионов рублей, сообщило правительство региона.В источнике
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ТРК Ника

В строительство рыбоперерабатывающего комбината на территории Калужской области инвестируют три миллиарда рублей

ТРК Ника02:01
ГТРК Калуга

Строительство рыбоперерабатывающего комбината началось в индустриальном парке «Ворсино»

ГТРК Калугавчера в 14:05
ТАСС

Рыбоперерабатывающий комбинат за 3 млрд рублей появится в Калужской области к 2022 году

ТАССвчера в 09:55
Обнинск.Name

В индустриальном парке «Ворсино» началось строительство рыбоперерабатывающего комбината ООО «Старомихайловский РПК»

Обнинск.Nameвчера в 13:26
Калужские Губернские Ведомости

В Калужской области началось строительство рыбоперерабатывающего комплекса

Калужские Губернские Ведомостивчера в 13:14
Калужские новости

В Калужской области началось строительство рыбоперерабатывающего комбината

Калужские новостивчера в 14:00
Боровские известия

Кузница прогресса

Боровские известиявчера в 05:46

Штаб Тихановской объявил о создании совета для передачи власти

Штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской объявил о начале формирования координационного совета, задача которого будет заключаться в том, чтобы выработать механизмы передачи власти, сообщает пресс-служба штаба.
Ведомости08:53
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На Ставрополье разработали новые методы исследования алмазов

Уникальные методики исследования алмазов разработали исследователи Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» и Северо-Кавказского федерального университета.
Ставропольская правда06:14
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Личный врач Ефремова объяснил происхождение наркотиков в крови актера

Личный врач актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве, Борис Круглый в интервью «Московскому комсомольцу» объяснил происхождение наркотиков в крови знаменитости.
Пятый каналвчера в 16:48
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Самолет «России», летевший в Анталью, вынужденно вернулся в Пулково

В субботу, 15 августа, пассажирский авиалайнер компании "Россия", выполнявший рейс по маршруту Санкт-Петербург – Анталья, вернулся в аэропорт вылета, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
Вести.Ru09:42
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Загитова набрала 51 балл на ЕГЭ по русскому языку

Российская фигуристка Алина Загитова, которая поступает на факультет журналистики в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 51 балл.
ФАНвчера в 10:02
8

Названы условия получения «сверхвысоких» пенсий

У большинства россиян размер пенсионных коэффициентов зависит от стажа работы и зарплаты, однако есть отдельные категории граждан со "сверхвысокими" пенсиями, которые получают процент от оклада, рассказали "Московскому комсомольцу" опрошенные эксперты.
РИА Новости08:44
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