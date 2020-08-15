Рыбный комбинат построят в индустриальном парке «Ворсино» под Калугой
Строительство рыбоперерабатывающего комбината ООО "Старомихайловский РПК" стартовало в индустриальном парке "Ворсино" в Калужской области, объем инвестиций составит около 600 миллионов рублей, сообщило правительство региона.В источнике
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Строительство рыбоперерабатывающего комбината началось в индустриальном парке «Ворсино»
ГТРК Калугавчера в 14:05
В Калужской области началось строительство рыбоперерабатывающего комплекса
Калужские Губернские Ведомостивчера в 13:14
В Калужской области началось строительство рыбоперерабатывающего комбината
Калужские новостивчера в 14:00