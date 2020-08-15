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РИА Новости
РИА Новости

Рыбный комбинат построят в индустриальном парке «Ворсино» под Калугой

Строительство рыбоперерабатывающего комбината ООО "Старомихайловский РПК" стартовало в индустриальном парке "Ворсино" в Калужской области, объем инвестиций составит около 600 миллионов рублей, сообщило правительство региона.В источнике
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ТРК Ника

В строительство рыбоперерабатывающего комбината на территории Калужской области инвестируют три миллиарда рублей

ТРК Ника02:01
Боровские известия

Кузница прогресса

Боровские известиявчера в 05:46
Калужские новости

В Калужской области началось строительство рыбоперерабатывающего комбината

Калужские новостивчера в 14:00
Обнинск.Name

В индустриальном парке «Ворсино» началось строительство рыбоперерабатывающего комбината ООО «Старомихайловский РПК»

Обнинск.Nameвчера в 13:26
Калужские Губернские Ведомости

В Калужской области началось строительство рыбоперерабатывающего комплекса

Калужские Губернские Ведомостивчера в 13:14
ТАСС

Рыбоперерабатывающий комбинат за 3 млрд рублей появится в Калужской области к 2022 году

ТАССвчера в 09:55
ГТРК Калуга

Строительство рыбоперерабатывающего комбината началось в индустриальном парке «Ворсино»

ГТРК Калугавчера в 14:05

Советник Трампа признал поражение США в Совбезе ООН

Вашингтон, 15 августа 2020, 09:28 — REGNUM Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен признал, что его страна потерпела неудачу в попытке добиться продления в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций оружейного эмбарго против Исламской Республики Иран.
REGNUM02:28
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Коронавирус нашли ещё у 86 ульяновцев, 126 человек выздоровели

По данным федерального оперативного штаба, за прошедшие сутки, 13 августа, в Ульяновской области было подтверждено 86 случаев заражения коронавирусом, 126 пациентов выздоровели, новых летальных случаев не было.
АиФ Ульяновсквчера в 07:59
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Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год

В 2018 году Владимир Путин заработал 8 млн 648 тыс. 353 руб. Годом ранее его задекларированный доход составлял 18 млн 728 тыс. 268 руб. — тогда президент продал земельный участок, средства с продажи были учтены в декларации.
Коммерсантъвчера в 12:10
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Украинского священника высадили из автобуса из-за «российской попсы»

«Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в автобусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса, и я вышел в Калуше в селе Вестовая, оттуда добрался благодаря добрым людям домой», — написал священник.
РБК00:20
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Первые изображения новой Lada Vesta Facelift опубликованы в Сети

Художники Никита Орлов и Иван Десятниченко полагают, что будущая Lada Vesta могла бы получить более агрессивный дизайн, который можно получить с помощью новых бамперов, иной радиаторной решетки с оригинальным рисунком, а также узким рефлекторным фарам и светодиодным задним фонарям.
SpeedMe03:42
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