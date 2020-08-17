Рыбный терминал Магаданского морского порта могут передать региону
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Михаил Мишустин допустил передачу рыбного терминала Магаданского порта региону. Об этом заявил премьер-министр во время встречи с представителями рыболовецких компаний области, передает ОТР.В источнике
Кто виноват, найдем. Это будет решать соответствующая комиссия. Я поручения эти все оформлю. Грустно, вокруг такая красота. Это разве на порт похоже? Это на кладбище кораблей похоже.
Подробнее о событии
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Московский Комсомолец Колыма01:38