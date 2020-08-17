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Рыбный терминал Магаданского морского порта могут передать региону

Михаил Мишустин допустил передачу рыбного терминала Магаданского порта региону. Об этом заявил премьер-министр во время встречи с представителями рыболовецких компаний области, передает ОТР.В источнике
Михаил Мишустинроссийский государственный деятель
Кто виноват, найдем. Это будет решать соответствующая комиссия. Я поручения эти все оформлю. Грустно, вокруг такая красота. Это разве на порт похоже? Это на кладбище кораблей похоже.
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MagadanMedia.ru

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин посетил рыбный порт в Магадане

MagadanMedia.ru23:15
Интерфакс - Россия

Мишустин пообещал разобраться в срыве реконструкции рыбного терминала в Магадане

Интерфакс - Россия01:58
Магаданская правда

Магаданский рыбный порт могут передать в регион по поручению Михаила Мишустина

Магаданская правда22:29
Московский Комсомолец Колыма

Михаил Мишустин о порте Магадана: и удочки, и рыба есть, а результат совсем грустный

Московский Комсомолец Колыма01:38
Весьма

Михаил Мишустин в Магадане оценил состояние рыбного морского порта

Весьма21:42
РЕН ТВ

Мишустин раскритиковал «кладбище затонувших кораблей» в Магадане

РЕН ТВ21:40
Газета.Ru

Мишустин: мы найдем виноватых в срыве реконструкции рыбного Магаданского порта

Газета.Ru22:39

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