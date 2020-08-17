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REGNUM
REGNUM

Рыбный терминал магаданского морского порта передадут региону

Магадан, Магаданская область, 17 августа 2020, 08:32 — REGNUM Рыбный терминал Магаданского морского порта планируется передать из федерального подчинения в региональное ведение.В источнике
Михаил Мишустинроссийский государственный деятель
Кто виноват, найдем. Это будет решать соответствующая комиссия. Я поручения эти все оформлю. Грустно, вокруг такая красота. Это разве на порт похоже? Это на кладбище кораблей похоже.
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Московский Комсомолец Колыма

Михаил Мишустин о порте Магадана: и удочки, и рыба есть, а результат совсем грустный

Московский Комсомолец Колыма01:38
Интерфакс - Россия

Мишустин пообещал разобраться в срыве реконструкции рыбного терминала в Магадане

Интерфакс - Россия01:58
Газета.Ru

Мишустин: мы найдем виноватых в срыве реконструкции рыбного Магаданского порта

Газета.Ru22:39
MagadanMedia.ru

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин посетил рыбный порт в Магадане

MagadanMedia.ru23:15
Весьма

Михаил Мишустин в Магадане оценил состояние рыбного морского порта

Весьма21:42
РЕН ТВ

Мишустин раскритиковал «кладбище затонувших кораблей» в Магадане

РЕН ТВ21:40
Магаданская правда

Магаданский рыбный порт могут передать в регион по поручению Михаила Мишустина

Магаданская правда22:29

Счётная палата выявила нарушения ФТС на 459 млн рублей в 2019 году

«Проверка выявила 744 нарушения законодательства ЕАЭС и России при осуществлении таможенного оформления и таможенного контроля товаров на сумму 459,8 млн рублей: 728 нарушений, связанных с неправильной классификацией товаров», — цитирует аудитора Андрея Батуркина пресс-служба контрольного ведомства.
RT на русском19:37
15

«АвтоВАЗ» возобновил производство после корпоративного отпуска

В период каникул, проходивших с 27 июля по 16 августа, на автозаводах проводились плановая модернизация оборудования и ремонтные работы, в том числе в рамках программы по улучшению условий труда сотрудников.
Автоновости дня01:47
15

Клиническая больница СГМУ возвращается к штатному режиму работы

На базе Саратовского медниверситета был создан Региональный консультативно-ресурсный центр в составе 15 ведущих профессоров, доцентов СГМУ для решения сложных лечебно-диагностических вопросов, возникающих в ходе работы госпиталей Саратовской области, участвующих в оказании помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией.
Взгляд-инфо01:02
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