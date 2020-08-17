Рыбный терминал магаданского морского порта передадут региону
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Магадан, Магаданская область, 17 августа 2020, 08:32 — REGNUM Рыбный терминал Магаданского морского порта планируется передать из федерального подчинения в региональное ведение.В источнике
Кто виноват, найдем. Это будет решать соответствующая комиссия. Я поручения эти все оформлю. Грустно, вокруг такая красота. Это разве на порт похоже? Это на кладбище кораблей похоже.
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