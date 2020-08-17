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REGNUM
REGNUM

Рыбный терминал магаданского морского порта передадут региону

Губернатор Магаданской области Сергей Носов пообещал заняться вопросом реконструкции терминала. Он отметил, что регион испытывает большую потребность в такой модернизации. Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа глава правительства России Михаил Мишустин завершил однодневную рабочую поездку в Магадан.В источнике
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Московский Комсомолец Колыма

Михаил Мишустин о порте Магадана: и удочки, и рыба есть, а результат совсем грустный

Московский Комсомолец Колыма01:38
Весьма

Михаил Мишустин в Магадане оценил состояние рыбного морского порта

Весьма21:42
MagadanMedia.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ознакомился с ходом берегоукрепления Портового шоссе и посетил парк «Маяк» в Магадане

MagadanMedia.ru02:30
Интерфакс - Россия

Мишустин пообещал разобраться в срыве реконструкции рыбного терминала в Магадане

Интерфакс - Россия01:58
Магаданская правда

Михаил Мишустин оценил ход реконструкции онкодиспансера в Магадане

Магаданская правда00:12
RT на русском

Мишустин прибыл в Магадан

RT на русском19:53
ТАСС

Мишустин прибыл в Магадан

ТАСС19:42

Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с «санкционкой»

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил ужесточить меры борьбы с контрабандистами, которые ввозят в страну запрещенные продукты, поскольку те стали действовать более изощренно.
РИА Новости00:59
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Задержаны напавшие на замгендиректора хлебокомбината в Подмосковье

Имя и профессия потерпевшей официально не раскрываются, но ранее источник в правоохранительных сообщал, что кислотой плеснули в заместителя генерального директора Ивантеевского хлебокомбината.
Известия03:40
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В Якутии бывший замминистра обвиняется в крупной афере

В Якутии бывшего заместителя министра сельского хозяйства и продовольственной политики обвиняют в преступлении, предусмотренном ч.3 ст.159 УК РФ (Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).
SakhaNews03:40

Великобритания отказалась признать результаты выборов в Белоруссии

«Соединённое Королевство не признаёт результаты этих сфальсифицированных выборов и призывает провести расследование многочисленных нарушений и последовавших жутких репрессий при посредничестве ОБСЕ», — цитирует Рааба ТАСС.
Говорит Москва03:28
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