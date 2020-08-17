Рыбный терминал магаданского морского порта передадут региону

Губернатор Магаданской области Сергей Носов пообещал заняться вопросом реконструкции терминала. Он отметил, что регион испытывает большую потребность в такой модернизации. Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа глава правительства России Михаил Мишустин завершил однодневную рабочую поездку в Магадан.