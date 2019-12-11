Экономика
РИА НовостиРыбных дел мастер. Как бизнесмен Черненко накормил рыбой Нефтекамск
Пять лет назад Николай Черненко решил открыть свое производство, которое сегодня стало в Нефтекамске одним из главных поставщиков копченой и вяленой рыбы, а также рыбных пресервов.
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с чего всё началось
Рост реальной зарплаты в 2020 году может составить 2,5 %. Такой прогноз (есть в распоряжении "Российской газеты") дают эксперты Финансового университета при Правительстве РФ.Российская газета10 декабря в 17:00
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Финансисты спрогнозировали, насколько в следующем году вырастет зарплата
Российская газета10 декабря в 17:00
Повышение вдруг, в тишине, постучалось в двери. У кого в 2020 году вырастут зарплаты?
Фонтанка.Рувчера в 11:37
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Общество
Главврач клиники в Мюнхене назвал причину смерти Лужкова
У экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, скончавшегося 10 декабря, случился инфаркт.
Политика
День Конституции отмечают в России
Конституция РФ вступила в силу со дня её опубликования в «Российской Газете» − 25 декабря 1993 года.
Политика
Россия вышлет двух немецких дипломатов
В начале декабря МИД Германии объявил о высылке из страны двух сотрудников российского посольства.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк отреагировала на сообщения о парализованности актрисы
Соцсети Семья поблагодарила всех, кто остается неравнодушен к непростой ситуации, в которой находится Заворотнюк, но комментировать слухи не стала.
Политика
Доклад СПЧ о московских протестах не передали Путину
Доклад члена Совета по правам человека при президенте Николая Сванидзе о необходимости компромиссов для власти и общества, составленный по следам летних протестов в Москве, не передали Владимиру Путину в день заседания 10 декабря, как это предполагалось.
Политика
В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2
"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Происшествия
В Минобороны рассказали о крушении боевого вертолета Ми-28 на Кубани
Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что ударный вертолет Ми-28 разбился в Краснодарском крае, экипаж в составе двух человек погиб.
Общество
В Москве прощаются с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, сообщает корреспондент "Ъ".
Армия и оружие
The National Interest назвал самые мощные флоты в мире
Журнал The National Interest назвал пятерку самых мощных военно-морских флотов в мире, включив туда США, Китай, Россию, Великобританию и Японию.
Шоу-бизнес
Помолодевшую Надежду Бабкину поклонники перепутали с Пугачевой и Лорак
Поклонники перепутали помолодевшую певицу с Аллой Пугачевой и Ани Лорак.
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в убийстве студентки РУДН
Общество
Россияне смогут обращаться к врачам в поликлиниках без полисов ОМС
Россияне смогут ходить в поликлиники и получать медицинскую помощь без предъявления полиса ОМС.
Общество
Deloitte: россияне в среднем потратят на Новый год 19300 рублей
Средний россиянин собирается потратит на празднование Нового года 19,3 тысячи рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные консалтинговой компании Deloitte.
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники плей-офф
После прошедших накануне, 11 декабря, матчей группового раунда Лиги чемпионов определились последние два участника плей-офф турнира.
Авто
Обновленный Mitsubishi ASX появился у дилеров
В России рестайлинговый Mitsubishi ASX появится через несколько месяцев.
Авто
Skoda представила новый Skoda Rapid для России
Компания Skoda официально представила лифтбек Skoda Rapid второго поколения для российского рынка.
Общество
Экс-полпред Путина предложил платить россиянам за проживание в стране
Бывший полпред президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, занимающий в настоящее время должность председателя совета директоров "Уралвагонзавода", выступил с предложением ввести в России безусловный базовый доход.
Общество
Жертвы Харви Вайнштейна получат $25 млн за отказ от обвинений
В обмен жертвы откажутся от обвинений в сексуальных домогательствах и изнасилованиях в адрес Вайнштейна, все еще не признающего свою вину.
Происшествия
Соколов захотел выплатить компенсацию семье убитой им аспирантки
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал слухи о свадьбе с молодой любовницей
Экономика
Путин оценил неисполнение расходов бюджета на 1 трлн рублей
Президент России Владимир Путин прокомментировал неисполнение расходов федерального бюджета 2019 года в размере до 1 трлн рублей.
Армия и оружие
Американский астроном: США могли следить за новым российским спутником
Американские военные, предположительно, следили в космосе за новым малым спутником-инспектором, отделившимся от запущенного в ноябре российского военного спутника, считает известный американский эксперт по космонавтике Джонатан МакДауэлл, проанализировавший данные на специализированном сайте ВВС США space-track.org.
Общество
Россияне назвали идеальную продолжительность новогодних праздников
Результаты опроса есть в распоряжении RT. Идеальной продолжительностью праздников респонденты считают один — три дня.
Энергетика
В Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину
«С 1 января 2020 года появляется риск отключения транзита российского газа в ЕС через Украину из-за окончания транзитного контракта на транспортировку газа и отсутствия нового», — отметили в компании.
Общество
В Приморье частично затонула подлодка
Отправленная на утилизацию подводная лодка частично затонула во время буксировки в Приморском крае.
Армия и оружие
Новейшие вертолеты закрыли Черное море от кораблей НАТО
Отмечается, что машина способна отслеживать корабли НАТО, оставаясь для них незаметной, и сможет наводить на цели гиперзвуковые ракеты.
Общество
Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз
Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).
Космос