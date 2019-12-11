Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРыбных дел мастер. Как бизнесмен Черненко накормил рыбой Нефтекамск

Пять лет назад Николай Черненко решил открыть свое производство, которое сегодня стало в Нефтекамске одним из главных поставщиков копченой и вяленой рыбы, а также рыбных пресервов.
Читать в источнике
Комментировать635
с чего всё началось

Финансисты спрогнозировали, насколько в следующем году вырастет зарплата

Рост реальной зарплаты в 2020 году может составить 2,5 %. Такой прогноз (есть в распоряжении "Российской газеты") дают эксперты Финансового университета при Правительстве РФ.
Российская газета10 декабря в 17:00

Подробнее о событии

Финансисты спрогнозировали, насколько в следующем году вырастет зарплата

Российская газета10 декабря в 17:00

Выяснилось, насколько вырастут зарплаты россиян в 2020 году

URA.Ruвчера в 01:49

Рыбных дел мастер. Как бизнесмен Черненко накормил рыбой Нефтекамск

РИА Новостивчера в 07:17

Рост реальной зарплаты россиян в 2020 году может составить 2,5 % - РГ

Аргументы и Фактывчера в 02:52

Финансисты спрогнозировали рост зарплат россиян в 2020 году

ФедералПресс10 декабря в 22:46

Исследование: В 2020 году зарплата в Челнах может вырасти на 3,5%

БИЗНЕС Onlineвчера в 05:58

Повышение вдруг, в тишине, постучалось в двери. У кого в 2020 году вырастут зарплаты?

Фонтанка.Рувчера в 11:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 03:39, Ашберн
Происшествия

На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар

Коммерсантъ 03:27
Общество

Главврач клиники в Мюнхене назвал причину смерти Лужкова

У экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, скончавшегося 10 декабря, случился инфаркт.
Клопс вчера в 12:31
Политика

День Конституции отмечают в России

Конституция РФ вступила в силу со дня её опубликования в «Российской Газете» − 25 декабря 1993 года.
Бел.Ру вчера в 23:00
Политика

Россия вышлет двух немецких дипломатов

В начале декабря МИД Германии объявил о высылке из страны двух сотрудников российского посольства.
Lenta.ru 03:12
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк отреагировала на сообщения о парализованности актрисы

Соцсети Семья поблагодарила всех, кто остается неравнодушен к непростой ситуации, в которой находится Заворотнюк, но комментировать слухи не стала.
Рамблер вчера в 23:27
Политика

Доклад СПЧ о московских протестах не передали Путину

Доклад члена Совета по правам человека при президенте Николая Сванидзе о необходимости компромиссов для власти и общества, составленный по следам летних протестов в Москве, не передали Владимиру Путину в день заседания 10 декабря, как это предполагалось.
Интерфакс 02:59
Политика

В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
РИА Новости вчера в 19:05
Происшествия

В Минобороны рассказали о крушении боевого вертолета Ми-28 на Кубани

Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что ударный вертолет Ми-28 разбился в Краснодарском крае, экипаж в составе двух человек погиб.
РИА Новости вчера в 17:34
Общество

В Москве прощаются с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, сообщает корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 23:30
Общество

Президент назначил нового начальника УФСБ по Волгоградской области

Высота 102 03:09
Армия и оружие

The National Interest назвал самые мощные флоты в мире

Журнал The National Interest назвал пятерку самых мощных военно-морских флотов в мире, включив туда США, Китай, Россию, Великобританию и Японию.
РИА Новости вчера в 21:36
Шоу-бизнес

Помолодевшую Надежду Бабкину поклонники перепутали с Пугачевой и Лорак

Поклонники перепутали помолодевшую певицу с Аллой Пугачевой и Ани Лорак.
OAnews вчера в 14:00
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в убийстве студентки РУДН

RT на русском 03:31
Общество

Россияне смогут обращаться к врачам в поликлиниках без полисов ОМС

Россияне смогут ходить в поликлиники и получать медицинскую помощь без предъявления полиса ОМС.
News.ru вчера в 09:33
Общество

Deloitte: россияне в среднем потратят на Новый год 19300 рублей

Средний россиянин собирается потратит на празднование Нового года 19,3 тысячи рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные консалтинговой компании Deloitte.
Дождь 00:36
Футбол

В Лиге чемпионов определились все участники плей-офф

После прошедших накануне, 11 декабря, матчей группового раунда Лиги чемпионов определились последние два участника плей-офф турнира.
РБК вчера в 18:14
Авто

Обновленный Mitsubishi ASX появился у дилеров

В России рестайлинговый Mitsubishi ASX появится через несколько месяцев.
Тавто.Ру вчера в 01:15
Авто

Skoda представила новый Skoda Rapid для России

Компания Skoda официально представила лифтбек Skoda Rapid второго поколения для российского рынка.
Автоновости дня вчера в 07:43
Общество

Экс-полпред Путина предложил платить россиянам за проживание в стране

Бывший полпред президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, занимающий в настоящее время должность председателя совета директоров "Уралвагонзавода", выступил с предложением ввести в России безусловный базовый доход.
Труд вчера в 14:00
Общество

Жертвы Харви Вайнштейна получат $25 млн за отказ от обвинений

В обмен жертвы откажутся от обвинений в сексуальных домогательствах и изнасилованиях в адрес Вайнштейна, все еще не признающего свою вину.
Газета.Ru 03:24
Происшествия

Соколов захотел выплатить компенсацию семье убитой им аспирантки

Газета.Ru вчера в 11:50
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал слухи о свадьбе с молодой любовницей

РЕН ТВ вчера в 20:46
Экономика

Путин оценил неисполнение расходов бюджета на 1 трлн рублей

Президент России Владимир Путин прокомментировал неисполнение расходов федерального бюджета 2019 года в размере до 1 трлн рублей.
Газета.Ru вчера в 14:27
Армия и оружие

Американский астроном: США могли следить за новым российским спутником

Американские военные, предположительно, следили в космосе за новым малым спутником-инспектором, отделившимся от запущенного в ноябре российского военного спутника, считает известный американский эксперт по космонавтике Джонатан МакДауэлл, проанализировавший данные на специализированном сайте ВВС США space-track.org.
РИА Новости 09 декабря в 05:21
Общество

Россияне назвали идеальную продолжительность новогодних праздников

Результаты опроса есть в распоряжении RT. Идеальной продолжительностью праздников респонденты считают один — три дня.
RT на русском вчера в 23:00
Энергетика

В Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину

«С 1 января 2020 года появляется риск отключения транзита российского газа в ЕС через Украину из-за окончания транзитного контракта на транспортировку газа и отсутствия нового», — отметили в компании.
Известия вчера в 13:42
Общество

В Приморье частично затонула подлодка

Отправленная на утилизацию подводная лодка частично затонула во время буксировки в Приморском крае.
Lenta.ru 02:10
Армия и оружие

Новейшие вертолеты закрыли Черное море от кораблей НАТО

Отмечается, что машина способна отслеживать корабли НАТО, оставаясь для них незаметной, и сможет наводить на цели гиперзвуковые ракеты.
Известия вчера в 17:06
Общество

Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).
РБК 00:34
Космос

NASA отправит на Луну «призрачных женщин»

UfacityNews.ru 10 декабря в 04:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное