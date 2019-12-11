Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРыбных дел мастер. Как бизнесмен Черненко накормил рыбой Нефтекамск

Пять лет назад Николай Черненко решил открыть свое производство, которое сегодня стало в Нефтекамске одним из главных поставщиков копченой и вяленой рыбы, а также рыбных пресервов.
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с чего всё началось

Финансисты спрогнозировали, насколько в следующем году вырастет зарплата

Рост реальной зарплаты в 2020 году может составить 2,5 %. Такой прогноз (есть в распоряжении "Российской газеты") дают эксперты Финансового университета при Правительстве РФ.
Российская газета10 декабря в 17:00

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Выяснилось, насколько вырастут зарплаты россиян в 2020 году

URA.Ruвчера в 01:49

Рыбных дел мастер. Как бизнесмен Черненко накормил рыбой Нефтекамск

РИА Новостивчера в 07:17

Исследование: В 2020 году зарплата в Челнах может вырасти на 3,5%

БИЗНЕС Onlineвчера в 05:58

Рост реальной зарплаты россиян в 2020 году может составить 2,5 % - РГ

Аргументы и Фактывчера в 02:52

Повышение вдруг, в тишине, постучалось в двери. У кого в 2020 году вырастут зарплаты?

Фонтанка.Рувчера в 11:37

Финансисты спрогнозировали рост зарплат россиян в 2020 году

ФедералПресс10 декабря в 22:46

Финансисты спрогнозировали, насколько в следующем году вырастет зарплата

Российская газета10 декабря в 17:00
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Происшествия

Выросло число пострадавших при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов»

Lenta.ru 06:35
Политика

Захарова выразила опасение за здоровье НАТО из-за «российской угрозы»

Факт, что НАТО определило Россию как одну из главных угроз для стран Североатлантического альянса, вызывает все больше вопросов к состоянию здоровья организации.
РБК 07:22
Политика

В Кремле отреагировали на прекращение показа сериала «Слуга народа»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к решению телеканала ТНТ снять с эфира сериал "Слуга народа", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:02
Общество

Российские компании приняли кодекс этики использования данных

В кодексе определены принципы обмена данными между компаниями, трансграничной передачи данных, а также правила их обработки и хранения.
Компания 05:41
Общество

Родственники объяснили закрытый гроб на похоронах Лужкова

Члены семьи бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова объяснили, почему на церемонии прощания его гроб был закрыт, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 07:03
Экономика

Порог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложение сократить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €20 к 2022 году.
RT на русском вчера в 12:06
Экономика

Госдума повысила МРОТ на 850 рублей

С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей.
Российская газета 05:55
Космос

Ученые определили способ полетов на другие планеты

Что происходит 09 декабря в 04:09
Общество

От ВГТРК и НТВ потребовали миллиарды рублей за сериалы

Кредиторы компании бизнесмена Владимира Гусинского подали иск к медиахолдингу ВГТРК и телеканалу НТВ, потребовав в сумме почти восемь миллиардов рублей за показ популярных телесериалов.
Lenta.ru 07:23
Спорт

Президент ВАДА: нам нужно больше денег

Президент Всемирного антидопингового агентства Крэйг Риди заявил, что организация нуждается в большем финансировании для проведения исследований.
Чемпионат 06:41
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Стоцкой стала копией Филиппа Киркорова

Анастасия Стоцкая постоянно слышит о том, что ее дети внешне очень похожи на Филиппа Киркорова.
StarHit.ru вчера в 09:30
Происшествия

Бывшего мэра Челябинска отправили в СИЗО

Коммерсантъ 06:55
Политика

По факту ЧП в парламенте Грузии возбуждено уголовное дело — МВД

Пресс-служба ведомства сообщила, что по факту данного ЧП было возбуждено дело по статье 117 «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
REGNUM 07:01
Авто

Mercedes-Benz представил новый GLA

Немецкий автопроизводитель после серии предрелизных тизеров наконец представил новое поколение компактного кроссовера GLA.
SpeedMe вчера в 08:59
Политика

В Великобритании начались досрочные выборы в парламент

Досрочные выборы в Палату общин британского парламента начались в четверг в Соединенном Королевстве.
ТАСС 02:08
Авто

АвтоВАЗ выпустит новое поколение Lada Granta в 2021 году

Самый востребованный российский бестселлер в мире автомобилей – Lada Granta – через год выйдет в новом поколении.
AvtoVolgograda.ru 10 декабря в 02:28
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина: «Дочь уже вышла замуж»

Недавно пара уже показала кольца. А на днях Любовь Толкалина «проговорилась» в Сети о том, что ее дочь вышла замуж.
StarHit.ru вчера в 21:00
Политика

Глава Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку

Сам господин Левченко в среду, 11 декабря, дал интервью «РИА Новости», в котором рассказал о ситуации с урегулированием последствий наводнения, борьбе с лесными пожарами и других направлениях работы администрации региона.
Коммерсантъ 07:05
Общество

Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»

В пояснительной записке к инициативе законодатели обратили внимание, что в некоторых регионах автомобилистам приходят "штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов".
Российская газета вчера в 08:09
Политика

Цеков оценил призыв главы OMV ответить на санкции США по Nord Stream 2

Ранее глава австрийского нефтегазового концерна OMV и президент Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП) Райнер Зеле выразил мнение, что Германия и ЕС должны ответить контрмерами на возможные санкции против газопровода "Северный поток — 2" со стороны США, так как на кону стоит энергетическая независимость Европы.
РИА Новости 06:14
Общество

Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропорты

В настоящее время предусмотрен запрет курения на территории и в помещениях аэропортов.
Интерфакс 05:53
Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемых в жестоком избиении девушки

РБК 07:17
Политика

Верховная рада продлила закон об особом статусе Донбасса

В числе согласованных позиций было включение «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины («формула Штайнмайера» предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там свободных выборов).
Коммерсантъ 06:09
Футбол

«Ливерпуль» согласовал трансфер нападающего «Зальцбурга»

"Ливерпуль" намерен приобрести нападающего "Зальцбурга" Такуми Минамино. В контракте японского игрока есть пункт об отступных.
Sport.ru 07:00
Авто

В России выпустят автомобиль с нейроинтерфейсом

Первую партию «товарных» нейромобилей планируется выпустить в 2022 году.
Автоновости дня 07:14
Политика

МВД предложило упростить украинцам и белорусам получение гражданства

В МВД России во вторник, 10 декабря представили законопроект, предлагающий упростить процедуру получения гражданства для русскоговорящих украинцев и белорусов.
Телеканал 360° 10 декабря в 14:20
Здоровье

Тест со стулом позволит выявить рак легких

Ученые назвали простой способ, который позволит выявить заболевание на ранней стадии. Для этого теста понадобится обычный стул.
iReactor 10 декабря в 19:37
Космос

В России планируют создать центр по обнаружению опасных астероидов

Россия создаст национальный центр по отслеживанию и сопровождению опасных астероидов и комет.
RT на русском вчера в 19:52
Политика

Съемочная группа российского телеканала «Звезда» прибыла в Киев

ИА Новороссия 07:00
Политика

Преследование авианосца США 20 кораблями Ирана заснял спутник

По данным издания Defence Blog, поддержку авианосцу оказывали американские корабли Leyte Gulf и Farragut.
Lenta.ru 06:36
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