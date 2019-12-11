Экономика

URA.RuURA.RuВыяснилось, насколько вырастут зарплаты россиян в 2020 году

Реальная зарплата россиян в 2020 году может увеличиться на 2,5%. К такому выводу пришли эксперты Финансового университета при Правительстве России.
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Финансисты спрогнозировали, насколько в следующем году вырастет зарплата

Рост реальной зарплаты в 2020 году может составить 2,5 %. Такой прогноз (есть в распоряжении "Российской газеты") дают эксперты Финансового университета при Правительстве РФ.
Российская газета10 декабря в 17:00

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Повышение вдруг, в тишине, постучалось в двери. У кого в 2020 году вырастут зарплаты?

Фонтанка.Рувчера в 11:37

Финансисты спрогнозировали рост зарплат россиян в 2020 году

ФедералПресс10 декабря в 22:46

Исследование: В 2020 году зарплата в Челнах может вырасти на 3,5%

БИЗНЕС Onlineвчера в 05:58

Рост реальной зарплаты россиян в 2020 году может составить 2,5 % - РГ

Аргументы и Фактывчера в 02:52

Выяснилось, насколько вырастут зарплаты россиян в 2020 году

URA.Ruвчера в 01:49

Рыбных дел мастер. Как бизнесмен Черненко накормил рыбой Нефтекамск

РИА Новостивчера в 07:17

Финансисты спрогнозировали, насколько в следующем году вырастет зарплата

Российская газета10 декабря в 17:00
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 22:53, Ашберн
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В Новой Зеландии нашли тела шести погибших из-за извержения вулкана

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Россия не отказалась от планов разделения Украины и создания Новороссии, что чревато переходом части территорий страны под контроль РФ, заявил бывший глава украинского МИДа Павел Климкин.
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Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой

В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 17:00
Экономика

Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
RT на русском вчера в 06:50
Политика

Глава Иркутской области Сергей Левченко покинул свой пост

Свою лепту в репутацию губернатора внесла и теперь уже бывшая глава его пресс-службы Ирина Алашкевич — с оскорбительными словами в адрес пострадавших.
BFM.ru 10:59
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Зеленский назвал ошибкой снятие с эфира в РФ сериала «Слуга народа»

Зеленский высказал мнение, что решение о снятии сериала вызовет лишь обратную реакцию аудитории, которая захочет посмотреть его в YouTube.
RuNews24.ru 22:28
Политика

Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
РБК 15:37
Политика

Зеленский заявил, что в Донбассе не может быть резни, как в Сребренице

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Сребреницы в Донбассе не будет, потому что Украина - другая страна, уважающая своих граждан.
РИА Новости 16:17
Футбол

Три футболиста получили по 38 лет тюрьмы за изнасилование девочки

Испанским футболистам Карлосу Куадрадо, Виктору Родригесу и Раулю Кальво, которых обвинили в изнасиловании несовершеннолетней, вынесли приговор.
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Футбол

ЦСКА обыграл «Эспаньол» в Лиге Европы

Московский ЦСКА завершил выступления в Лиге Европы выездной победой в Барселоне над местным "Эспаньолом" с результатом 1:0. Единственный мяч на 84 минуте забил полузащитник армейцев Никола Влашич.
Вести.Ru 17:55
Общество

Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу

Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.
Экспресс газета 01:53
Политика

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Известия 17:11
Наука

Российские ученые проверили на прочность протезированный таз

Артропластика тазобедренного сустава — нередкая в наши дни процедура, в ходе которой верхнюю часть бедренной кости пациента заменяют на металлическую ножку со сферическим элементом шарнира, а непосредственно в таз устанавливают чашку, в которой фиксируется головка шарнира.
Индикатор 09:37
Происшествия

На Украине задержали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета

Национальная служба новостей 08:44
Шоу-бизнес

18-летняя дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского вышла замуж

18-летняя наследница именитой фамилии (даже двух) вышла замуж за своего молодого человека, 26-летнего Никиту Кузьмина, с которым она встречалась около года.
Woman.ru 01:05
Игры

Capcom анонсировала ремейк Resident Evil 3

Capcom в рамках нового выпуска State of Play представила ремейк Resident Evil 3. Разработчики показали дебютный трейлер с геймплейными кадрами.
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Хоккей

Сборная России проиграла команде Швеции на старте Еврохоккейтура

Российская сборная по хоккею уступила шведской команде со счетом 3:4 в стартовом матче домашнего этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала.
REGNUM 19:10
Энергетика

В Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину

«С 1 января 2020 года появляется риск отключения транзита российского газа в ЕС через Украину из-за окончания транзитного контракта на транспортировку газа и отсутствия нового», — отметили в компании.
Известия вчера в 13:42
Футбол

ЦСКА не стал выкупать Лукаса Сантоса у «Васко да Гама» за 4,8 млн евро

Как пишет в твиттере журналист Globo Esporte Фелипе Шмидт, московский клуб не использовал опцию выкупа 20-летнего вингера за 4,8 млн евро.
Sport24.ru 12:13
Технологии

Microsoft будет требовать обновить ОС Windows 7 до десятки 15 января

В разъяснении о необходимости установки нового программного обеспечения компания Microsoft заявляет, что пользование Windows 7 будет небезопасным из-за ее подверженности влиянию вредоносного софта и вирусов.
OAnews вчера в 05:21
Экономика

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций одолжит России $500 млн

В четверг совет директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил суверенный займ России на $500 млн.
Ведомости 04:00
Здоровье

В Кирове началось производство востребованного лекарства от гипертонии

В Кирове запущено производство одного из самых востребованных препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Российская газета 09:02
Экономика

Путин оценил неисполнение бюджета на триллион рублей

Президент России Владимир Путин оценил заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о неисполнении расходов федерального бюджета в 2019 году на триллион рублей.
Lenta.ru вчера в 14:35
Общество

Число потенциально невыездных россиян-должников возросло до 25 млн

Количество ставших потенциально невыездными из-за долгов граждан РФ к ноябрю увеличилось примерно до 24-25 млн человек, среди них неплательщики по алиментам, кредитам, услугам ЖКХ, штрафам ГИБДД, сообщает в пятницу газета "Известия".
Интерфакс 17:41
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Том Харди случайно проспойлерил сюжет второй части «Венома»

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Экономика

Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики

Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин.
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Происшествия

В Новосибирске директора школы уличили в распространении порнографии

По требованию прокуратуры новосибирца отстранили от должности директора муниципальной школы Советского района.
Российская газета 05:45
Футбол

Геркус отреагировал на вылет «Краснодара» из Лиги Европы

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в своем Twitter после разгромного поражения «Краснодара» от «Хетафе» (0:3) выразил мнение, что российскому футболу необходимо заняться кропотливой работой.
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Элина Чага рассталась с Леонидом Агутиным

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На пожаре в Алтайском крае погибли двое взрослых и четверо детей

Предположительно, в загоревшемся частном доме находились шесть человек, из которых четверо — дети. Все находившиеся в доме погибли.
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