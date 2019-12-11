Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРыбных дел мастер. Как бизнесмен Черненко накормил рыбой Нефтекамск

Пять лет назад Николай Черненко решил открыть свое производство, которое сегодня стало в Нефтекамске одним из главных поставщиков копченой и вяленой рыбы, а также рыбных пресервов.
Читать в источнике
Комментировать635
с чего всё началось

Финансисты спрогнозировали, насколько в следующем году вырастет зарплата

Рост реальной зарплаты в 2020 году может составить 2,5 %. Такой прогноз (есть в распоряжении "Российской газеты") дают эксперты Финансового университета при Правительстве РФ.
Российская газета10 декабря в 17:00

Подробнее о событии

Повышение вдруг, в тишине, постучалось в двери. У кого в 2020 году вырастут зарплаты?

Фонтанка.Рувчера в 11:37

Рыбных дел мастер. Как бизнесмен Черненко накормил рыбой Нефтекамск

РИА Новостивчера в 07:17

Финансисты спрогнозировали, насколько в следующем году вырастет зарплата

Российская газета10 декабря в 17:00

Рост реальной зарплаты россиян в 2020 году может составить 2,5 % - РГ

Аргументы и Фактывчера в 02:52

Выяснилось, насколько вырастут зарплаты россиян в 2020 году

URA.Ruвчера в 01:49

Финансисты спрогнозировали рост зарплат россиян в 2020 году

ФедералПресс10 декабря в 22:46

Исследование: В 2020 году зарплата в Челнах может вырасти на 3,5%

БИЗНЕС Onlineвчера в 05:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 06:15, Ашберн
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

RT на русском 01:01
Футбол

«Хетафе» — «Краснодар»: прогноз Рината Билялетдинова на Лигу Европы

Известный российский футболист и тренер Ринат Билялетдинов дал прогноз на матч «Хетафе» — «Краснодар» в 6-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.
Чемпионат 06:00
Происшествия

Фанат «Зенита» получил три года условно за удар росгвардейца

"Суд назначил Воеводину наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года", - говорится в сообщении пресс-службы судов.
РИА Новости 04:29
Общество

ТНТ вырезал из сериала «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина

Ведомости вчера в 12:07
Общество

Во Владимирской области 31 декабря объявлен выходным

Вместо вторника, 31 декабря, рабочий день в регионе перенесут на субботу, 28 декабря.
REGNUM 05:52
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК 10 декабря в 14:21
Кино

Объявлена дата премьеры четвертой части «Матрицы»

ФАН вчера в 20:01
Технологии

МТС продемонстрировала голографический звонок

Радиочастотный спектр 03:08
Общество

Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой

В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 17:00
Происшествия

ВМФ сообщил о пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове» военных

При пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Североморске пострадали двое военных, пытавшихся потушить огонь.
РБК 05:53
Политика

Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса

Власти Украины взяли на себя обязательства наделить отдельные районы Донбасса особым статусом еще в 2014 году при условии проведения там местных выборов по украинским законам и под контролем международных наблюдателей.
Российская газета 05:19
Шоу-бизнес

Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе

Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую СМИ назвали его новой женой, прокомментировала сообщения о свадьбе.
РИА Новости 04:55
Политика

МИД ФРГ считает высылку своих дипломатов из РФ безосновательной

МИД ФРГ посчитал высылку своих дипломатов из России "неправильным сигналом", об этом информирует "Интерфакс".
Газета.Ru 05:39
Кино

Финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix

Cyber.sports.ru 05:28
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студентки РУДН

ТАСС 03:00
Экономика

Госдума приняла законопроект об увеличении МРОТ

Госдума приняла в третьем чтении проект закона об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
RT на русском 05:20
Политика

До Киева доведет: съемочную группу «Звезды» пустили на Украину

Съемочная группа «Звезды» оказалась одними из первых российских журналистов, пропущенных в Киев после приглашения президента Украины Владимира Зеленского, сделанного на саммите «нормандской четверки» в Париже 10 декабря.
ТК Звезда вчера в 20:49
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM вчера в 07:42
Хоккей

«Металлург» расторг контракт с Галузиным

Магнитогорский «Металлург» расторг контракт с нападающим Владимиром Галузиным, сообщает Twitter КХЛ.
Спорт-Экспресс 05:13
Политика

На Украине приговорили депутата Госдумы Савченко к 14 годам тюрьмы

Святошинский районный суд Киева заочно приговорил к 14 годам тюрьмы бывшего депутата крымского парламента, ныне депутата Государственной думы Светлану Савченко («Единая Россия»), признав её виновной в государственной измене Украине.
REGNUM вчера в 13:11
Политика

Захарова обратила внимание на изменение подхода Украины к переговорам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о несомненных изменениях, произошедших в тональности переговоров с украинской делегацией.
Российская газета вчера в 22:25
Происшествия

В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом

РИА Новости вчера в 23:22
Футбол

Роналду разозлился на фаната, который пытался сделать с ним фото

Чемпионат вчера в 23:15
Происшествия

Бывший мэр Челябинска признался в получении взятки

REGNUM 02:56
Космос

Грузовой корабль «Прогресс МС-13» пристыковался к МКС

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-13» успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС).
РБК 09 декабря в 08:08
Происшествия

Полиция допрашивает подозреваемых в избиении девушки в Петербурге

Мегаполис онлайн 05:26
Финансы

Большинство экономистов верят в снижение ключевой ставки ЦБ

В этом году регулятор уже четырежды снижал ключевую ставку – суммарно на 1,25 п. п. с 7,75 до 6,5%. Причины такого единодушия – сохраняющийся тренд на замедление инфляции, невысокие инфляционные ожидания населения, укрепление рубля из-за договоренностей ОПЕК+ и сдержанная бюджетная политика.
Ведомости 10 декабря в 16:15
Общество

Каждая шестая российская семья стала хуже питаться

В каждой шестой семье в России стали питаться хуже на последний год. Об этом говорится в исследовании Росстата.
ФедералПресс 05:33
Общество

Подсчитаны траты россиян на Новый год

В среднем россияне в 2019 году собираются потратить на Новый год 19,3 тысячи рублей — на 14 процентов больше, чем в прошлом году, подсчитали аналитики Deloitte.
Lenta.ru 05:27
Происшествия

Двое обвиняемых в изнасиловании девушки в Уфе попросили об оправдании

РИА Новости 03:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное