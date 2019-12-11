Экономика
РИА НовостиРыбных дел мастер. Как бизнесмен Черненко накормил рыбой Нефтекамск
Пять лет назад Николай Черненко решил открыть свое производство, которое сегодня стало в Нефтекамске одним из главных поставщиков копченой и вяленой рыбы, а также рыбных пресервов.
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с чего всё началось
Рост реальной зарплаты в 2020 году может составить 2,5 %. Такой прогноз (есть в распоряжении "Российской газеты") дают эксперты Финансового университета при Правительстве РФ.Российская газета10 декабря в 17:00
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Повышение вдруг, в тишине, постучалось в двери. У кого в 2020 году вырастут зарплаты?
Фонтанка.Рувчера в 11:37
Финансисты спрогнозировали, насколько в следующем году вырастет зарплата
Российская газета10 декабря в 17:00
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Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
Футбол
«Хетафе» — «Краснодар»: прогноз Рината Билялетдинова на Лигу Европы
Известный российский футболист и тренер Ринат Билялетдинов дал прогноз на матч «Хетафе» — «Краснодар» в 6-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.
Происшествия
Фанат «Зенита» получил три года условно за удар росгвардейца
"Суд назначил Воеводину наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года", - говорится в сообщении пресс-службы судов.
Общество
ТНТ вырезал из сериала «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина
Общество
Во Владимирской области 31 декабря объявлен выходным
Вместо вторника, 31 декабря, рабочий день в регионе перенесут на субботу, 28 декабря.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Кино
Объявлена дата премьеры четвертой части «Матрицы»
Технологии
МТС продемонстрировала голографический звонок
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Происшествия
ВМФ сообщил о пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове» военных
При пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Североморске пострадали двое военных, пытавшихся потушить огонь.
Политика
Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса
Власти Украины взяли на себя обязательства наделить отдельные районы Донбасса особым статусом еще в 2014 году при условии проведения там местных выборов по украинским законам и под контролем международных наблюдателей.
Шоу-бизнес
Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе
Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую СМИ назвали его новой женой, прокомментировала сообщения о свадьбе.
Политика
МИД ФРГ считает высылку своих дипломатов из РФ безосновательной
МИД ФРГ посчитал высылку своих дипломатов из России "неправильным сигналом", об этом информирует "Интерфакс".
Кино
Финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix
Экономика
Госдума приняла законопроект об увеличении МРОТ
Госдума приняла в третьем чтении проект закона об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Политика
До Киева доведет: съемочную группу «Звезды» пустили на Украину
Съемочная группа «Звезды» оказалась одними из первых российских журналистов, пропущенных в Киев после приглашения президента Украины Владимира Зеленского, сделанного на саммите «нормандской четверки» в Париже 10 декабря.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Хоккей
«Металлург» расторг контракт с Галузиным
Магнитогорский «Металлург» расторг контракт с нападающим Владимиром Галузиным, сообщает Twitter КХЛ.
Политика
На Украине приговорили депутата Госдумы Савченко к 14 годам тюрьмы
Святошинский районный суд Киева заочно приговорил к 14 годам тюрьмы бывшего депутата крымского парламента, ныне депутата Государственной думы Светлану Савченко («Единая Россия»), признав её виновной в государственной измене Украине.
Политика
Захарова обратила внимание на изменение подхода Украины к переговорам
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о несомненных изменениях, произошедших в тональности переговоров с украинской делегацией.
Происшествия
В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
Футбол
Роналду разозлился на фаната, который пытался сделать с ним фото
Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-13» пристыковался к МКС
Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-13» успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Происшествия
Полиция допрашивает подозреваемых в избиении девушки в Петербурге
Финансы
Большинство экономистов верят в снижение ключевой ставки ЦБ
В этом году регулятор уже четырежды снижал ключевую ставку – суммарно на 1,25 п. п. с 7,75 до 6,5%. Причины такого единодушия – сохраняющийся тренд на замедление инфляции, невысокие инфляционные ожидания населения, укрепление рубля из-за договоренностей ОПЕК+ и сдержанная бюджетная политика.
Общество
Каждая шестая российская семья стала хуже питаться
В каждой шестой семье в России стали питаться хуже на последний год. Об этом говорится в исследовании Росстата.
Общество
Подсчитаны траты россиян на Новый год
В среднем россияне в 2019 году собираются потратить на Новый год 19,3 тысячи рублей — на 14 процентов больше, чем в прошлом году, подсчитали аналитики Deloitte.