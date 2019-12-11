Экономика
РИА НовостиРыбных дел мастер. Как бизнесмен Черненко накормил рыбой Нефтекамск
Пять лет назад Николай Черненко решил открыть свое производство, которое сегодня стало в Нефтекамске одним из главных поставщиков копченой и вяленой рыбы, а также рыбных пресервов.
Читать в источнике
Оценить366
с чего всё началось
Рост реальной зарплаты в 2020 году может составить 2,5 %. Такой прогноз (есть в распоряжении "Российской газеты") дают эксперты Финансового университета при Правительстве РФ.Российская газета10 декабря в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Повышение вдруг, в тишине, постучалось в двери. У кого в 2020 году вырастут зарплаты?
Фонтанка.Рувчера в 11:37
Финансисты спрогнозировали, насколько в следующем году вырастет зарплата
Российская газета10 декабря в 17:00
Автоматически обработано 7090 источников, обновлено в 13:37, Ашберн
Происшествия
Появилось видео пожара на «Адмирале Кузнецове»
Общество
Аваков заявил о «шокирующем» характере материалов по делу Шеремета
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о «шокирующем» характере материалов по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Политика
Врио губернатора Иркутской области назначен Игорь Кобзев
Президент России Владимир Путин, ранее принявший отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области, назначил врио главы региона.
Футбол
«Ливерпуль» согласовал переход вингера «Зальцбурга» Минамино
«Ливерпуль» выиграл у «Манчестер Юнайтед» борьбу за нападающего «Зальцбурга» Такуми Минамино, сообщает The Independent.
Происшествия
Бывшего мэра Челябинска отправили в СИЗО
Авто
В России началось производство кроссовера Skoda Karoq
Компания Skoda начала серийное производство нового компактного кроссовера Skoda Karoq на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.
Политика
Путин поручил подготовить предложения по увековечиванию памяти Лужкова
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности поручил подготовить предложения по увековечиванию памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, скончавшегося 10 декабря.
Политика
«Секс на новом матрасе»: еще одну «слугу народа» поймали на интимной переписке в Раде
Из сообщений становится понятно, что мужчина заказал новый матрас и его должны доставить уже сегодня.
Футбол
Динамо (Киев) — Лугано 0:1 (Перерыв)
В группе В пройдут решающие поединки, но «Динамо» имеет призрачные шансы на успех.
Космос
«Спектр-РГ» приступил к выполнению основной программы
Общество
Четверть россиян сообщили об угрозе увольнения
26% россиян положительно ответили на вопрос о том, существует ли для них угроза увольнения работодателем.
Политика
Глава Украины Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам.
Экономика
«Газпром» будет выплачивать дивиденды в соответствии с cash flow
Новая дивидендная политика, которую правление "Газпрома" одобрило 12 декабря, а совет директоров рассмотрит 24 декабря, предусматривает выплаты в соответствии с cash flow, у инвесторов будет прозрачный механизм прогнозирования их объема, заявил зампред монополии Фамил Садыгов.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина: «Дочь уже вышла замуж»
Недавно пара уже показала кольца. А на днях Любовь Толкалина «проговорилась» в Сети о том, что ее дочь вышла замуж.
Общество
Украина увидела угрозу экономике из-за российского газа
Возможное прекращение транзита российского газа через Украину может стать угрозой для макроэкономической стабильности страны.
Общество
Сальма Хайек показала на фото Анджелину Джоли без макияжа
Сальма Хайек опубликовала совместный снимок с Анджелиной Джоли и пакистанским актёром Кумэйлом Нанджиани.
Музыка
Звезда американского футбола встретила Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке
Политика
Зеленский представил свою «формулу будущего» для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о "формуле будущего для Украины", которая состоит из пяти пунктов.
Происшествия
В районе поиска пропавшего самолета ВВС Чили обнаружили обломки
Экономика
Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики
Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин.
Общество
Подозреваемая в убийстве Шеремета обсуждала обстрел Киева из «Градов»
Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета врач-волонтер Юлия Кузьменко обсуждала с сообщниками разные сценарии дестабилизации общественно-политической обстановки на Украине, включая обстрел Киева из ракетных установок "Град".
Экономика
Путин оценил неисполнение бюджета на триллион рублей
Президент России Владимир Путин оценил заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о неисполнении расходов федерального бюджета в 2019 году на триллион рублей.
Общество
Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания
Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
Здоровье
Черника, грецкие орехи и семечки помогут снизить давление
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые советуют людям, страдающим повышенным кровяным давлением, дополнить рацион следующими продуктами: Черника.
Общество