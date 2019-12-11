Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРыбных дел мастер. Как бизнесмен Черненко накормил рыбой Нефтекамск

Пять лет назад Николай Черненко решил открыть свое производство, которое сегодня стало в Нефтекамске одним из главных поставщиков копченой и вяленой рыбы, а также рыбных пресервов.
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с чего всё началось

Финансисты спрогнозировали, насколько в следующем году вырастет зарплата

Рост реальной зарплаты в 2020 году может составить 2,5 %. Такой прогноз (есть в распоряжении "Российской газеты") дают эксперты Финансового университета при Правительстве РФ.
Российская газета10 декабря в 17:00

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Повышение вдруг, в тишине, постучалось в двери. У кого в 2020 году вырастут зарплаты?

Фонтанка.Рувчера в 11:37

Рыбных дел мастер. Как бизнесмен Черненко накормил рыбой Нефтекамск

РИА Новостивчера в 07:17

Исследование: В 2020 году зарплата в Челнах может вырасти на 3,5%

БИЗНЕС Onlineвчера в 05:58

Рост реальной зарплаты россиян в 2020 году может составить 2,5 % - РГ

Аргументы и Фактывчера в 02:52

Выяснилось, насколько вырастут зарплаты россиян в 2020 году

URA.Ruвчера в 01:49

Финансисты спрогнозировали рост зарплат россиян в 2020 году

ФедералПресс10 декабря в 22:46

Финансисты спрогнозировали, насколько в следующем году вырастет зарплата

Российская газета10 декабря в 17:00
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Появилось видео пожара на «Адмирале Кузнецове»

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Аваков заявил о «шокирующем» характере материалов по делу Шеремета

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о «шокирующем» характере материалов по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета.
Известия 10:48
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
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Политика

Врио губернатора Иркутской области назначен Игорь Кобзев

Президент России Владимир Путин, ранее принявший отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области, назначил врио главы региона.
Life.ru 09:58
Футбол

«Ливерпуль» согласовал переход вингера «Зальцбурга» Минамино

«Ливерпуль» выиграл у «Манчестер Юнайтед» борьбу за нападающего «Зальцбурга» Такуми Минамино, сообщает The Independent.
Sport24.ru 07:12
Происшествия

Бывшего мэра Челябинска отправили в СИЗО

Коммерсантъ 06:55
Авто

В России началось производство кроссовера Skoda Karoq

Компания Skoda начала серийное производство нового компактного кроссовера Skoda Karoq на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.
Автоновости дня 11:15
Политика

Путин поручил подготовить предложения по увековечиванию памяти Лужкова

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности поручил подготовить предложения по увековечиванию памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, скончавшегося 10 декабря.
Известия 13:20
Политика

«Секс на новом матрасе»: еще одну «слугу народа» поймали на интимной переписке в Раде

Из сообщений становится понятно, что мужчина заказал новый матрас и его должны доставить уже сегодня.
Украина.ру 10:27
Происшествия

Депздрав назвал возможную причину смерти журналиста «Вечерней Москвы»

РИА Новости 12:57
Футбол

Динамо (Киев) — Лугано 0:1 (Перерыв)

В группе В пройдут решающие поединки, но «Динамо» имеет призрачные шансы на успех.
Все про Спорт ру 04:10
Политика

Путин присвоил звание генерала 14 следователям СК РФ

ФАН 12:14
Космос

«Спектр-РГ» приступил к выполнению основной программы

N+1 10 декабря в 10:44
Общество

Четверть россиян сообщили об угрозе увольнения

26% россиян положительно ответили на вопрос о том, существует ли для них угроза увольнения работодателем.
РБК вчера в 22:42
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему ему не нравится Фергюсон

Лезги газет 12:43
Политика

Глава Украины Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам.
REGNUM 11:49
Экономика

«Газпром» будет выплачивать дивиденды в соответствии с cash flow

Новая дивидендная политика, которую правление "Газпрома" одобрило 12 декабря, а совет директоров рассмотрит 24 декабря, предусматривает выплаты в соответствии с cash flow, у инвесторов будет прозрачный механизм прогнозирования их объема, заявил зампред монополии Фамил Садыгов.
Интерфакс 11:42
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru вчера в 04:03
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина: «Дочь уже вышла замуж»

Недавно пара уже показала кольца. А на днях Любовь Толкалина «проговорилась» в Сети о том, что ее дочь вышла замуж.
StarHit.ru вчера в 21:00
Общество

Украина увидела угрозу экономике из-за российского газа

Возможное прекращение транзита российского газа через Украину может стать угрозой для макроэкономической стабильности страны.
Lenta.ru 11:52
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Сальма Хайек показала на фото Анджелину Джоли без макияжа

Сальма Хайек опубликовала совместный снимок с Анджелиной Джоли и пакистанским актёром Кумэйлом Нанджиани.
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Звезда американского футбола встретила Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке

Popcake вчера в 02:00
Политика

Зеленский представил свою «формулу будущего» для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о "формуле будущего для Украины", которая состоит из пяти пунктов.
Газета.Ru 12:48
Происшествия

В районе поиска пропавшего самолета ВВС Чили обнаружили обломки

Аргументы и Факты вчера в 21:09
Экономика

Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики

Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин.
Коммерсантъ 05:43
Общество

Подозреваемая в убийстве Шеремета обсуждала обстрел Киева из «Градов»

Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета врач-волонтер Юлия Кузьменко обсуждала с сообщниками разные сценарии дестабилизации общественно-политической обстановки на Украине, включая обстрел Киева из ракетных установок "Град".
ТАСС 12:24
Экономика

Путин оценил неисполнение бюджета на триллион рублей

Президент России Владимир Путин оценил заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о неисполнении расходов федерального бюджета в 2019 году на триллион рублей.
Lenta.ru вчера в 14:35
Общество

Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания

Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
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Черника, грецкие орехи и семечки помогут снизить давление

Как сообщает ToDay News Ufa, ученые советуют людям, страдающим повышенным кровяным давлением, дополнить рацион следующими продуктами: Черника.
ToDay News Ufa вчера в 13:52
Общество

ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»

Известия вчера в 16:59
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