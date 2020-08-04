Экономика
КоммерсантъРыбопромышленная группа Глеба Франка предложила реформу отрасли
Рыбопромышленная группа Глеба Франка предложила реформу отрасли Один из крупнейших добытчиков рыбы в стране — Русская рыбопромышленная компания (РРПК) Глеба Франка включилась в процесс реформирования отрасли.
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Общество
В Турции зафиксировали резкий рост числа инфицированных коронавирусом
Значительный рост числа инфицированных коронавирусом наблюдается в Турции в связи с празднованием Курбан-байрама и увеличением числа отдыхающих на турецких курортах.
ТАСС 06:30
Происшествия
Ефремов не признал вину в гибели человека в ДТП
Актер Михаил Ефремов заявил в суде, что не признает вину в гибели курьера Сергея Захарова в результате ДТП.
Коммерсантъ 05:06
Общество
Доктор Мясников объяснил, почему второй волны коронавируса не будет
Доктор Мясников объяснил, почему второй волны коронавируса не будет Александр Мясников успокоил россиян, сказав, что второй волны коронавируса нет и не будет.
Экспресс газета 05:55
Политика
В США предрекли разногласия между Россией и Европой после выборов в Белоруссии
В США рассказали о «бурных последствиях» предстоящих выборов в Белоруссии при победе опозиции и предрекли в этом случае разногласия между Россией и Западной Европой.
Lenta.ru 06:45
Происшествия
При взрыве в столице Ливана погибли шесть человек
Бейрут, 4 августа 2020, 19:46 — REGNUM Не менее шести человек стали жертвами взрыва в порту Бейрута 4 августа, передаёт Al Arabiya.
REGNUM вчера в 12:46
Политика
Мишустин собрался посетить Дальний Восток
Премьер-министр России Михаил Мишустин планирует посетить Дальневосточный федеральный округ, сообщили журналистам в среду в пресс-службе правительства.
Интерфакс 04:07
Общество
Ростехнадзор приостановил строительство Красносельско-Калининской линии метро в Петербурге
Северо-Западное управление Ростехнадзора на 90 суток приостановило работы по строительству Красносельско-Калининской (шестой) линии метрополитена в Санкт-Петербурге из-за выявленных грубых нарушений, допущенных при эксплуатации подземной шахты компанией-генподрядчиком по строительству городского метро "Метрострой".
ТАСС 06:03
Театры
Дмитрий Мехсиев озвучил примерную дату открытия Пушкинского театрального фестиваля
Как сказал Дмитрий Месхиев, псковского зрителя ждет очень интересная разноплановая программа: в фестивале примут участие знаменитые театральные коллективы России: театры имени Вахтангова, на Малой Бронной, "На Литейном", театр Станиславского.
Псковская Лента Новостей 06:40
Происшествия
Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму
Известия вчера в 16:38
Политика
В Белоруссии объяснили, почему не пригласили на выборы иностранные ЦИК
Минск, 5 августа 2020, 10:59 — REGNUM Центральная избирательна комиссия Белоруссии не пригласила на выборы президента представителей ЦИК других стран, так как не может обеспечить их безопасность в условиях пандемии.
REGNUM 03:59
Фигурное катание
Опубликовано первое видео тренировки Косторной в академии Плющенко
В социальных сетях появилось первое видео с тренировки российской фигуристки Алены Косторной в академии Евгения Плющенко.
РИА Новости 05:18
Политика
Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе
СМИ предполагают, что Путин может предпринять попытку усилить влияние страны за счет поглощения Беларуси, выступив неким «национальным освободителем» во время народных волнений на фоне предстоящих президентских выборов в РБ.
Evo-rus.com вчера в 08:58
Футбол
«Спартак» подписал долгосрочный контракт с Уруновым
РИА Новости 06:18
Общество
В российском городе появятся автобусы с цитатами Путина
Lenta.ru вчера в 07:27
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации
Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
Известия вчера в 22:20
Футбол
Месси обратился к завершившему карьеру Касильясу
Чемпионат 05:23
Игры
«Это не каннибализм»: Activision Blizzard верит в успех Diablo Immortal и своих будущих мобильных игр
3DNews 06:55
Общество
В ОП предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей
Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила правительству поднять минимальную скидку для многодетных семей на оплату услуг ЖКХ до 50%.
РБК 01:55
Общество
Экс-сотрудник Google получил 18 месяцев тюрьмы за кражу технологий
Окружной судья США Уильям Алсап (William Alsup) приговорил бывшего инженера Google Энтони Левандовски к 18 месяцам тюремного заключения за кражу информации о беспилотных автомобилях у компании.
Право.ру 04:18
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
Фигурное катание
ISU изменил формат Гран-при по фигурному катанию из-за коронавируса
CT news вчера в 14:16
Футбол
Стал известен соперник «Алании» в розыгрыше Кубка России по футболу
В среду состоялась жеребьевка 1/64 финала розыгрыша Кубка России по футболу. Соперником «Алании Владикавказ» стал «Оренбург».
15-й Регион (Северная Осетия) 06:33
Происшествия
Жертвами коронавируса стали ещё две жительницы Волгограда
Волгоград, 5 августа 2020, 13:09 — REGNUM О смерти двух пациентов с подтверждённым положительным тестом на коронавирус в Волгограде стало известно 5 августа.
REGNUM 06:09
Гаджеты
Для борьбы с Xiaomi компания Hisense выпустила дешевые умные телевизоры с полным набором функций
Завтра в продажу поступят шесть моделей новых телевизоров Hisense, все они получили LED-экраны, работают под управлением операционной системы Android TV Pie, поддерживают Google Assistant и имеют встроенный плеер Chromecast.
iXBT.com 01:54
Здоровье
Еще пятеро скончались от коронавируса в Приангарье
По сообщению оперативного штаба при правительстве Иркутской области, к утру 5 августа скончалось еще четверо пациентов с COVID-19.
Глагол. Иркутское обозрение 00:20
Происшествия
Появилось видео драки в Турции с участием украинской модели
Было опубликовано видео драки в которой избили украинскую модель Дарью Кирилюк.
Территория новостей 03:47