В ассоциации добавили, что автоматизированная информационная система «Меркурий» отслеживает получение сырья и изготовление продукции, «фиксируя момент "превращения" консервов с дешевой рыбой в дорогую».
Налоговые власти Японии объявили конкурс Sake Viva! среди людей в возрасте от 20 до 39 лет, в рамках которого им нужно придумать варианты, как побудить молодежь к большему потреблению алкоголя, сообщает Financial Times.
«19 августа киевский режим готовит резонансную провокацию на ЗАЭС в период посещения Украины генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в результате которой РФ будет обвинена в создании техногенной катастрофы на данной электростанции», — заявил Конашенков.