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Рыбопромышленники Приморья попросили пресечь подмену сайры в консервах

Ассоциация рыбохозяйственных промышленных предприятий Приморья (АРПП) обратилась в Минпромторг с просьбой вмешаться в ситуацию с ростом контрафактных рыбных консервов.
Forbes
В письме говорится, что с 2020 года увеличились случаи «подмены недобросовестными предприятиями в консервах дорогой сайры на более дешевые сардины и сельдь».
Коммерсантъ
По оценкам АРПП, в 2021 году оптовая стоимость сырья для банки консервированной сайры составляла 65 руб., сардины — 16 руб.
Коммерсантъ
В ассоциации добавили, что автоматизированная информационная система «Меркурий» отслеживает получение сырья и изготовление продукции, «фиксируя момент "превращения" консервов с дешевой рыбой в дорогую».
Lenta.ru

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