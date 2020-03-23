Коронавирус

RT на русскомRT на русскомРыбус: не вижу предпосылок для возобновления РПЛ

Футболист московского «Локомотива» Мацей Рыбус признался, что не верит в возобновление сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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