Футболист московского «Локомотива» Мацей Рыбус признался, что не верит в возобновление сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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Рыбус: не вижу предпосылок для возобновления РПЛ

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