Футбол
Спорт-ЭкспрессРыбус перенесет операцию в декабре
Защитник «Локомотива» Мачей Рыбус после поражения от «Ювентуса» (1:2) в матче группового турнира Лиги чемпионов заявил, что ему предстоит операция в декабре. Ранее сообщалось, что 30-летний поляк может выбыть на шесть-семь недель из-за травмы паха.
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 08:14, Ашберн
Происшествия
Бывший замглавы «Росгеологии» Горринг признался в мошенничестве
Бывший первый замглавы «Росгеологии» Руслан Горринг признал вину в мошенничестве.
RT на русском 05:56
Кино
Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон
Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
Piter.tv 05 ноября в 10:42
Происшествия
Пострадавших при пожаре на нефтебазе в Новороссийске госпитализируют
По данным МЧС, в результате происшествия пострадали пять человек.
News.ru 03:47
Политика
Путин рассказал о задаче уникального российского оружия
Задача новейшего российского оружия заключается исключительно в том, чтобы гарантировать стране безопасности на фоне растущих угроз, заявил Президент России Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с офицерами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им новых званий, передаёт ТАСС.
Парламентская газета вчера в 09:20
Общество
Экспертиза ДНК подтвердила личность похороненного в Смоленске генерала
Российская газета 06:23
Политика
Макрон констатировал «смерть мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Европе больше не могут рассчитывать на то, что США будут защищать союзников по НАТО.
РИА Новости 07:33
Политика
Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения
В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
RT на русском 07:35
Культура
Носки Майкла Джексона хотят продать на аукционе за 2 миллиона долларов
Онлайн-аукцион Gotta Have Rock and Roll выставил на торги носки Майкла Джексона.
Накануне.Ru 06:03
Наука
В Греции раскопали останки невероятных существ из древних мифов
В Греции исследователи обнаружили, идентифицировали и описали окаменелые останки двух ранее неизвестных науке древних видов змей, которые обитали на нашей планете 5,5-6 миллионов лет назад.
Российская газета 06:28
Игры
Вышла версия Red Dead Redemption 2 для ПК
ФАН 05 ноября в 15:52
Общество
Экс-чиновник Минкульта Мазо задержан в Австрии
Бывший высокопоставленный чиновник Министерства культуры России Борис Мазо задержан в Австрии.
Известия 08:01
Политика
Лидеры Казахстана и России встретятся в Омске
Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин 7 ноября встретятся в Омске.
Sng.fm 05 ноября в 08:35
Политика
Матвиенко отреагировала на заявления депутата Рашкина
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам направить обращение в комиссию Государственной думы по этике после заявления депутата Валерия Рашкина, обвинившего вице-спикера Совфеда в создании препятствий для проверки в отношении обвиняемого в убийствах и участии в преступной группировке экс-сенатора Рауфа Арашукова.
Известия вчера в 04:23
Кино
Джеймс Дин «снимется» в кино спустя 65 лет после смерти
Голливудский актер Джеймс Дин, умерший 65 лет назад, появится в фильме «В поисках Джека».
Известия 06:10
Армия и оружие
Минобороны собирается модернизировать три корабля ТОФ
По данным чиновника, модернизация поможет продлить срок службы кораблей на восемь лет.
Государственные Вести 01:37
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Технологии
«МегаФон» выпустил мобильное приложение для управления виртуальной АТС
«МегаФон» разработал мобильное приложение для управления сервисом «Виртуальная АТС». Программа доступна в Play Market и App Store.
TelecomDaily 03:00
Происшествия
Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев
В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
РБК вчера в 05:03
Происшествия
СМИ стало известно о возможном захвате самолета в аэропорту Амстердама
Голландские средства массовой информации сообщают, что в аэропорту «Схипхол» возможно был захвачен самолет.
iReactor вчера в 14:37
Происшествия
Задержан министр строительства Ставрополья
Следователи задержали министра строительства Ставрополья, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
RT на русском 07:05
Авто
Длинный Volkswagen Tiguan скоро появится в России
Автоновости дня 02:11
Авто
Шпионские фото нового Kia Sorento показали в Сети
Очередная порция шпионских фото нового кроссовера Kia Sorento, испытания которого подходят к своему завершению, появилась в сети.
Новые автомобили вчера в 22:30
Футбол
Черышев не поможет сборной России в матчах с Бельгией и Сан-Марино
Евро-футбол.ру 05:30
Экономика
Сбербанк не получит контроль в СП с Mail.Ru Group
Сбербанк и Mail.Ru Group получат равные доли в совместном предприятии в сфере еды и транспорта.
РБК 07:42