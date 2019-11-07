Футбол
Спорт-ЭкспрессРыбус перенесет операцию в декабре
Защитник «Локомотива» Мачей Рыбус после поражения от «Ювентуса» (1:2) в матче группового турнира Лиги чемпионов заявил, что ему предстоит операция в декабре. Ранее сообщалось, что 30-летний поляк может выбыть на шесть-семь недель из-за травмы паха.
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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 06:42, Ашберн
Общество
МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах
В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru вчера в 00:33
Общество
Комитет солдатских матерей отправил в отставку своего председателя
Комитет солдатских матерей России отправил в отставку председателя Флеру Салиховскую.
РБК 06:37
Политика
Комиссия Госдумы рассмотрит обращение Совфеда про «спрут» Рашкина
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по мандатным вопросам в связи с заявлениями депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.
REGNUM вчера в 02:29
Армия и оружие
Российско-турецкий патруль забросали камнями в Сирии
Военное дело вчера в 01:18
Политика
Макрон заявил, что НАТО находится в состоянии «смерти мозга»
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Североатлантический альянс переживает «смерть мозга».
News.ru 05:29
Общество
Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами учителей в России
В среднем российские учителя получают 40 тыс. руб. в месяц, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отчет Росстата по итогам января—сентября 2019 года.
Коммерсантъ вчера в 02:21
Происшествия
В Москве иностранец заплатил за поездку на такси 41 тысячу рублей
В Москве иностранцу пришлось заплатить за поездку в такси 41 тысячу рублей, сообщил РИА Новости в источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 05:10
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Происшествия
Бывший замглавы «Росгеологии» Горринг признался в мошенничестве
Бывший первый замглавы «Росгеологии» Руслан Горринг признал вину в мошенничестве.
RT на русском 05:56
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
Известия вчера в 08:43
Шоу-бизнес
Малахов раскрыл самый большой гонорар гостю за участие в его программе
Вечерняя Москва вчера в 23:42
Шоу-бизнес
Появилось подтверждение новой беременности Кейт Миддлтон
Ведь известно, что герцогиня всегда тяжело переносит первый триместр беременности.
ТВ Центр вчера в 01:41
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Газета.Ru вчера в 12:41
Технологии
«Одноклассники» перезапустили музыкальный сервис
Новый механизм рекомендаций формируется на основе технологии машинного обучения, уточнили в «Одноклассниках».
Коммерсантъ 02:03
Игры
Геймеры обрушили рейтинг Red Dead Redemption 2 на Metacritic
В ночь после релиза разработчики выпустили обновление Rockstar Launcher, а сегодня в ночь они обновили и саму игру - однако, геймеры продолжают страдать от ошибок лаунчера и вылетов из Red Dead Redemption 2. Более того, свежий патч RDR 2 для некоторых игроков лишь все испортил - ранее корректно работавшая игра начала вылетать.
Gmbox.ru 05:17
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева рассказала об обнаруженной у дочери опухоли
Лариса Гузеева прокомментировала новость об опухоли, обнаруженной у ее дочери Ольги Бухаровой. Ее слова приводит Teleprogramma.
Москва-Баку.ru 06:35
Кино
Фильм «Доктор Сон» стартует на уровне нового «Терминатора»
Kinonews.ru вчера в 16:03
Политика
«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 07:42
Политика
Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Deutsche Welle
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что пресс-секретарь Deutsche Welle (DW) Кристоф Юмпельт отрицает факт встречи представителя медиахолдинга с главой пресс-центра МИД РФ.
РИА Новости 05:31
Политика
В Омске ждут президентов России и Казахстана
Завтра Омск посетят президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. На этот день запланировано пленарное заседание.
Sibnovosti.ru 05 ноября в 22:44
Кино
«Терминатор» возглавил американский прокат
Мировая премьера фильма состоялась 23 октября. Первые зрители пришли от нового "Терминатора" в восторг.
Piter.tv 05 ноября в 07:09
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
Происшествия
В Томской области избили врача за сообщение о смерти родственника
Сообщается, что родственник погибшего, который прибыл на место происшествия, стал требовать, чтобы мужчине оказали медицинскую помощь.
Радио Комсомольская правда 05:16
Футбол
Родриго стал самым молодым бразильцем в истории ЛЧ, забившим гол
В возрасте 18 лет и 301 дня хавбек стал самым молодым бразильцем в истории ЛЧ, отметившимся голом.
Sports.ru вчера в 16:11
Общество
Словарь Collins выбрал словом года деятельность Греты Тунберг
Британский словарь Collins назвал словом 2019 года «климатическую забастовку» (Climate strike), выражение, ставшее популярным с подачи 16-летней шведской эко-активистки Греты Тунберг.
РБК 05:17
Политика
Сенцов отказывался от общения с украинцами в российской тюрьме
Zuma / TASS Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что не уважает украинцев, которые приезжают на заработки в Россию.
РЕН ТВ 06:20
Финансы
Индекс Мосбиржи перешагнул за 3000 пунктов
24 октября индекс Мосбиржи впервые за несколько месяцев обновил исторический максимум – на тот момент 2 877,05 пункта.
Ведомости 06:17
Интернет
В WhatsApp поменялись настройки приватности
В мессенджере WhatsApp изменили настройки конфиденциальности для групп и обновили систему приглашения в беседы.
Газета.Ru 05:35