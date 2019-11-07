Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессРыбус перенесет операцию в декабре

Защитник «Локомотива» Мачей Рыбус после поражения от «Ювентуса» (1:2) в матче группового турнира Лиги чемпионов заявил, что ему предстоит операция в декабре. Ранее сообщалось, что 30-летний поляк может выбыть на шесть-семь недель из-за травмы паха.
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Рыбусь перенесет операцию в декабре

Sportbox.RU04:48

Рыбус заявил, что в декабре ему предстоит операция. Он больше года играет на уколах

Sport24.ru05:03

Рыбус перенесет операцию в декабре

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Рыбусь перенесет операцию в декабре

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Мачей Рыбус: «В декабре будет операция. До этого сыграю столько, сколько смогу»

Sports.ru05:30

Защитнику «Локомотива» Рыбусю предстоит перенести операцию

Sport.ru06:59
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