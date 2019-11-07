Футбол
Спорт-ЭкспрессРыбус перенесет операцию в декабре
Защитник «Локомотива» Мачей Рыбус после поражения от «Ювентуса» (1:2) в матче группового турнира Лиги чемпионов заявил, что ему предстоит операция в декабре. Ранее сообщалось, что 30-летний поляк может выбыть на шесть-семь недель из-за травмы паха.
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Происшествия
Более 100 сотрудников «Ленты» отравились в Петербурге
За помощью медиков в Санкт-Петербурге обратились более сотни работников ретейлера "Лента".
Газета.Ru 15:31
Общество
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
РИА Новости 10:13
Гаджеты
Билл Гейтс назвал причину победы Android над Windows Mobile
Сооснователь Microsoft Билл Гейтс в рамках DealBook Conference заявил, что операционная система Windows Mobile проиграла Android из-за антимонопольного расследования Министерства юстиции США.
News.ru 04:56
Происшествия
В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА
Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
Российская газета 14:42
Шоу-бизнес
«Противно слышать»: Тарасов бьет женщин, Канделаки заступается
Слова Тарасова задели не только его бывших жен, но и генерального продюсера «Матч ТВ» Тину Канделаки.
МК-Спорт 09:45
Футбол
Болельщик за 64 тыс. рублей купил фальшивый билет на матч «Локомотива»
Мужчина отметил, что заплатил за билет 64 тыс. рублей. По той же причине на матч не смогли попасть порядка 60 человек.
Газета.Ru вчера в 14:17
Гаджеты
В России можно взять iPhone в аренду
Появился сервис по прокату дорогих смартфонов от Apple.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, раньше такая же услуга по аренде дорогих смартфонов появилась в США.
Уфимские Заметки вчера в 02:20
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Футбол
Представлена форма сборной России на Евро-2020 по футболу
В Москве состоялась презентация формы футбольной сборной России для участия нашей команды на чемпионате Европы, который пройдет в 2020 году.
Вести.Ru 12:31
Политика
Появилось видео драки Олега Ляшко и депутата от партии Зеленского
Журналистская правда 03:05
Экономика
В Ростовской области хотят увеличить взнос за капремонт в два раза
Счетная палата РФ предложила увеличить взнос за капремонт в Ростовской области Об этом сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на отчет «Анализ хода реализации региональных программ по проведению капитального ремонта».
Городской репортер 02:53
Экономика
Польские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории»
Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции относительно своего решения в отношении проекта "Северный поток 2" 8 ноября в 13:00 мск объявит о "самом высоком штрафе в своей истории", сказало ведомство в приглашении для прессы.
Интерфакс 11:20
Наука
Новый штамм ВИЧ обнаружен впервые за почти 20 лет
Группа учёных обнаружила новый штамм ВИЧ впервые почти за 20 лет, сообщает The Wall Street Journal.
RT на русском 03:04
Происшествия
В Ростове 12-летний незрячий мальчик от одиночества звонил в МЧС
В Ростове 12-летний незрячий мальчик от одиночества звонил в МЧС. Спасатели нашли время, чтобы приехать и пообщаться с ребенком.
Авторадио 13:41
Футбол
Черчесов прокомментировал ошибку Гильерме в матче с «Ювентусом»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — про ошибку голкипера «Локомотива» Маринату Гильерме в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2). Вратарь не сумел удержать мяч в руках после штрафного от Криштиану Роналду, после чего забил Аарон Рэмси.
Спорт-Экспресс 11:38
Шоу-бизнес
Малахов назвал самый высокий гонорар за участие в его ток-шоу
Телеведущий Андрей Малахов заплатил актеру Эммануилу Виторгану самый большой гонорар за всю историю своего ток-шоу.
Телеканал 360° 04:20
Происшествия
Журналисту «Росбалта» предъявили обвинение в вымогательстве
МВД просит суд заочно арестовать журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева по обвинению в вымогательстве.
ТАСС 13:42
Происшествия
На Украине нашли убийц Павла Шеремета
Украинские СМИ объявили о задержании предполагаемых убийц российского журналиста Павла Шеремета.
Вести.Ru 01:17
Армия и оружие
В России командиров армии смогут увольнять за плохое настроение солдат
Во всех военных округах России появятся социологические центры, которые будут следить за настроением и поведением солдат и офицеров.
ФедералПресс вчера в 21:29
Экономика
Мировой долг достиг рекордных $188 трлн
Объем мирового долга (государственного и частного) достиг 230% мирового ВВП, в абсолютном значении — $188 трлн, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
Коммерсантъ 13:39
Политика
Зеленский признался, что устает от своей работы
Ранее глава офиса президента Андрей Богдан заявил, что Зеленский устал от напряженного графика, негатива со стороны журналистов и пользователей социальных сетей.
ТАСС 13:23
Экономика
Малый бизнес приблизился к стагнации
Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
Технологии
В России создадут квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Госкорпорация «Росатом» начала работать над созданием отечественного квантового компьютера.
Ferra 03:25
Политика
Матвиенко отреагировала на заявления депутата Рашкина
Известия вчера в 04:23
Футбол
Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Копенгагеном» в Лиге Европы
Киевское "Динамо" сыграло вничью с датским "Копенгагеном" в матче группового раунда футбольной Лиги Европы.
РИА Новости 15:00
Армия и оружие
Американские военные приехали оценить украинскую оборонку и понять, что купить
Группа из 25 высокопоставленных американских военных и нескольких гражданских экспертов под руководством заместителя министра обороны США Лоры Купер прибыла с 4-х дневным визитом с целью проведения консультаций, инспекций финансовой деятельности украинского военного ведомства.
Новостной фронт 08:14
Политика
Пресс-секретарь прокомментировал сообщения о выступлении Кадырова
Пресс-секретарь президента Чечни Альви Каримов прокомментировал сообщения о выступлении главы республики Рамзана Кадырова на встрече с правительством.
RT на русском 15:36
Футбол
В воротах «Манчестер Сити» играет защитник Уокер
Пауза затянулась до неприличия, и в рамках встал защитник Кайл Уокер, который вышел на поле вместо Рияда Мареза.
Евро-футбол.ру вчера в 16:48