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Рыков оценил последствия от эмбарго на нефть из РФ

Введение эмбарго на российскую нефть со стороны западных стран негативно повлияет на всю мировую экономику.
Lenta.ru
Заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков рассказал «Ленте.ру» о том, как санкции против России, и особенно эмбарго на нефть из РФ, повлияют на мировую экономику.
АБН
Также в материале издания сказано, что доходы Москвы от продажи нефти в долгосрочной перспективе могут сократиться на 60–80 миллиардов евро в год.
Lenta.ru
Главным ограничением стал поэтапный отказ от российской нефти, закупки которой Европа планирует прекратить через полгода, а нефтепродуктов — через восемь месяцев.
Lenta.ru

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Рыков оценил последствия от эмбарго на нефть из РФ
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Аналитик Рыков оценил последствия от эмбарго на нефть из РФ
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Аналитик Рыков предрек замедление экономического развития в мире из-за нефтяного эмбарго
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