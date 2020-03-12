Экономика
Газета.RuТорги США закрылись рекордным падением с 1987 года
В США торги бирж закрылись падением индексов на более чем 9%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снизился на 9,33%, до 21355,73 пункта по состоянию на 23.00 по мск.
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с чего всё началось
Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22,61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.РБКвчера в 17:22
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Лондонская и Нью-Йоркская фондовые биржи закрылись с рекордными падениями с 1987 года
Коммерсантъвчера в 16:46
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