Экономика
ВедомостиФьючерсы на фондовые индексы США растут на 5%
Европейский фондовые индексы и фьючерсы на американские показывают значительный рост в пятницу, после того как днем ранее продемонстрировали самое значительное падение за десятилетия. Фьючерсы на Dow Jones и S&P 500 начали торги ростом на 5%, что соответствует максимальному дневному лимиту.
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Наука
Ученые выяснили, как пластиковый мусор скапливается в Мировом океане
Общество
В Краснодарском крае запретили проведение массовых мероприятий
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввёл запрет на проведение массовых мероприятий.
Наука
Найден простой способ избежать биопсии при диагностике рака простаты
Разработка специалистов из Университета Восточной Англии поможет на 60% уменьшить случаи, когда мужчинам с подозрением на рак предстательной железы назначали не информативную биопсию.
Общество
Глава Минюста предложил упростить порядок взыскания маленьких штрафов
Упростить порядок взыскания небольших штрафов предложил министр юстиции РФ Константин Чуйченко 13 марта, передает пресс-служба ФСПП (Федеральная служба судебных приставов) России, сообщает ТАСС.
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
Медики из Гонконга назвали тяжелые последствия пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа.
Музыка
Рудковская оценила песню Little Big для «Евровидения»
Группа Little Big представила песню для «Евровидения» 12 марта. Трек прозвучал в эфире передачи "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Политика
Зеленский подписал закон об образовании, урезающий обучение на русском
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об общем среднем образовании", постепенно сокращающий обучение на языках меньшинств, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Зрители остались недовольны заменой Шепелева на Первом канале
Наука
Созданы тест-полоски для выявления Covid-19 в течение получаса
Известно, что тест-полоски состоят из бумаги и покрыты антителами, связывающимися с конкретным вирусным белком.
Биатлон
Фуркад объявил о завершении карьеры
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона.
Футбол
Головин продлил контракт с «Монако» на улучшенных условиях
Полузащитник сборной России Александр Головин продлил соглашение с "Монако".
Армия и оружие
Китайское Sohu «нашло» первую цель России в вероятной глобальной войне
Шоу-бизнес
Пелагея получила звание заслуженной артистки России
В октябре минувшего года фанатка из Томска Алевтина Киселева создала петицию с просьбой присвоить Пелагее звание заслуженной артистки России.
Армия и оружие
Пентагон ввел новые ограничения из-за коронавируса
The Hill в свою очередь отмечает, что меры Минобороны США затронут тысячи американских военнослужащих и членов их семей, который находятся на американских объектах в Южной Корее, Японии и Италии.
Происшествия
Под Владимиром поезд столкнулся с автомобилем
Два человека погибли, трое пассажиров получили травмы при столкновении на железнодорожном переезде во Владимирской области пассажирского поезда сообщением Кинешма - Москва с легковым автомобилем, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по региону в субботу утром.
Финансы
ЦБ назвал ослабление рубля существенным фактором для инфляции
Произошедшее ослабление рубля — краткосрочный проинфляционный фактор, сообщается в докладе Центробанка «Динамика потребительских цен» за февраль (*.pdf).
Общество
Польша закрывает границы из-за коронавируса
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша закрывает границы для иностранцев, чтобы противодействовать распространению коронавируса COVID-19.
Футбол
Кашшаи нашел ошибку Иванова в эпизоде с удалением Понсе
По мнению Кашшаи, Иванов ошибся, показав Понсе вторую желтую карточку. Однако это была его единственная ошибка.
Энергетика
Spectator: обвал цен на нефть может убить сланцевую индустрию США
Обвал цен на нефтяном рынке может стать "смертельным ударом" для американской сланцевой индустрии. Об этом сообщает The Spectator.
Шоу-бизнес
Похудевшая звезда Comedy Woman удивила поклонников новой фигурой
Звезда юмористического шоу Comedy Woman Надежда Ангарская показала свое новое постройневшее тело, удивив поклонников кардинальным преображением.
Политика
Ермак заявил о невозможности выхода Украины из минских соглашений
Выход Украины из минских соглашений приведет к "катастрофическому результату", заявил глава офиса президента страны Андрей Ермак.
Политика
Ветеран СВР рассказал, как проник на базу НАТО
Недавно рассекреченный разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко смог в 1970-х годах проникнуть на одну из военных баз НАТО в Испании и получить необходимую информацию о ней - об этом сам ветеран Службы внешней разведки рассказал в интервью официальному изданию Российского исторического общества журналу "Воронцово поле".
Экономика
Госдума приняла поправки в бюджет для реализации послания президента
Госдума приняла закон об изменении параметров федерального бюджета РФ на 2020–2022 годы для реализации мер из послания президента Владимира Путина.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией, об этом СМИ заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.
Биатлон
Мужская сборная России отстояла максимальную квоту на следующий сезон
Российские девушки в общем зачете Кубка наций стали пятыми, что позволило также добиться максимальной квоты на следующий год.
Общество
Тетя Макгрегора умерла от коронавируса
Происшествия
Поисковики нашли тело пропавшей под Тамбовом школьницы
Ранее NEWS.ru писал, что 13-летняя девушка потерялась 7 марта в селе Бокино. Силовикам удалось задержать подозреваемого в убийстве.
Финансы
В Goldman Sachs допустили возврат доллара к 61 рублю через два года
Курс российской валюты после обвала сможет вернуться к 61 рублю за доллар в течение двух лет, считают аналитики банка Goldman Sachs.
Гаджеты
Обновление Windows для устранения ошибок сломало компьютеры
Обновление Windows для исправления ошибок, выпущенное в марте, сломало компьютеров.
Политика
Украинский министр заявил, что все пенсионеры умрут от коронавируса
Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что жертвами коронавируса станут все пенсионеры.