Экономика
РБКРынки США закрылись ростом после рекордного с 1987 года падения
Основные американские фондовые индексы по итогам торгов 13 марта закрылись ростом на 9% после крупнейшего за последние 33 года падения, которое произошло днем ранее. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на данные Нью-йоркской фондовой биржи.
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Политика
В Киеве заявили о катастрофе в случае выхода из Минских соглашений
Киев, 14 марта 2020, 10:11 — REGNUM Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что выход из Минских соглашений повлечет для Киева катастрофические последствия.
Футбол
Винисиус Жуниор рассказал, почему отказался от перехода в «Барселону»
Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор рассказал, как принимал решение перейти в мадридский клуб.
Футбол
Во Франции выявили первый случай коронавируса у футболиста
Чжун стал первым заболевшим игроком, который выступает в профессиональных лигах Франции.
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
Армия и оружие
В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике
«Россия более чем способна найти американские войска, даже в Арктике», — оценило издание действия российской стороны.
Общество
Собянин ужесточил меры против коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин по рекомендации врачей ввел дополнительные меры из-за коронавируса COVID-19.
Музыка
Little Big представила песню для «Евровидения»
Группа Little Big представила песню «Uno», с которой музыканты выступят на «Евровидении» в мае.
Футбол
«Ахмат» уступил в Грозном «Динамо»
В Грозном сегодня состоялся матч 22-го тура чемпионата России по футболу между местным "Ахматом" и "Динамо".
Футбол
Головин продлил контракт с «Монако»
Предыдущий контракт Головина с «Монако» действовал до 30 июня 2023-го.
Авто
BMW избавится от 50% обычных ДВС
Руководители BMW объявили о намерении исключить из использования половину обычных двигателей.
Армия и оружие
Шамхани: убийство генерала Сулеймани связано с нападением на базу Аль-Таджи
Тегеран, 14 марта 2020, 09:17 — REGNUM 13 марта секретарь Высшего совета национальной безопасности (СНБ) Али Шамхани в своем твиттере заявил, что, похоже, есть сходство между убийством генерал-лейтенанта Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандеса и утверждением США о ракетном нападении на базу Аль-Таджи в Багдаде.
Кино
Съемочная группа «Сватов-7» нашла замену Людмиле Артемьевой
По данным 5 канала, съемочная группа уже нашла замену Артемьевой.
Происшествия
Спецслужбы Казахстана арестовали подозреваемого в подготовке теракта
Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержал в Алма-Ате подозреваемого в подготовке теракта, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Общество
В ВОЗ назвали Европу центром пандемии коронавируса
Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ, на брифинге в Женеве назвал Европу центром пандемии нового коронавируса.
Происшествия
На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали трех человек
На Украине, по последним данным, подтверждены три случая инфицирования COVID-19.
Политика
Украинский министр заявил, что все пенсионеры умрут от коронавируса
Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что жертвами коронавируса станут все пенсионеры.
Общество
Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft
Американский предприниматель Билл Гейтс, который является одним из основателей корпорации Microsoft, вышел из ее совета директоров.
Энергетика
США увеличат стратегический запас нефти
В пятницу, 13 марта, президент США Дональд Трамп объявил о решении закупить в условиях низких цен больших объемов нефти для формирования стратегического запаса.
Общество
Россия ограничила авиасообщение со странами Евросоюза
C 16 марта Россия ограничит авиасообщение со странами Евросоюза, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации за распространением коронавирусной инфекции.
Здоровье
Еще пять случаев заражения коронавирусом зафиксировали в столице
Еще пять случаев заражения коронавирусом зафиксировали в столице.
Космос
SpaceX привлекла $500 млн на создание системы Starlink
SpaceX оценивает создание сети Starlink в $10 млрд.
Общество
Российским сенаторам запретили выезжать за границу из-за коронавируса
Совет Федерации приостановит зарубежные поездки сенаторов в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.
Финансы
Goldman Sachs прогнозирует укрепление рубля до отметки 61
Курс рубля вырастет за два года до отметки 61 рубль за доллар, прогнозируют в Goldman Sachs, одном из крупнейших инвестбанков в мире.
Футбол
Бышовец рассказал о проблемах «Зенита»
Известный тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о проблемах «Зенита» в первых матчах года.
Общество
В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости дезинфицировать гаджеты
В связи с угрозой эпидемии COVID-19 гаджеты необходимо регулярно дезинфицировать, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Политика
Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
Более 40 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Турции
Анкара, 14 марта 2020, 07:56 — REGNUM Более 40 человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Турции.
Общество
Глава Татарстана считает нужным запретить выезд детей за границу
Президент Татарстана Рустам Минниханов считает нужным полностью запретить выезд детей за границу и максимально ограничить перемещение группами внутри страны из-за угрозы распространения коронавируса.
Единоборства