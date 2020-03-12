Экономика

РБКРБКРынки США закрылись ростом после рекордного с 1987 года падения

Основные американские фондовые индексы по итогам торгов 13 марта закрылись ростом на 9% после крупнейшего за последние 33 года падения, которое произошло днем ранее. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на данные Нью-йоркской фондовой биржи.
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Рынки США закрылись ростом после рекордного с 1987 года падения

РБКвчера в 22:17

Фондовые биржи США и цена нефти выросли на фоне выступления Трампа

Коммерсантъвчера в 19:18

Биржевые индексы Азии падают после обвала Dow Jones почти на 10%

Газета.Ruвчера в 02:31

Фондовые рынки позитивно отреагировали на объявление Трампом режима ЧС

Известиявчера в 16:50

Американские биржевые индексы закрылись ростом на 9-9,5%

ТАССвчера в 16:56

Американские фондовые индексы уверенно повышаются в пятницу

Финмаркетвчера в 10:06

Фондовые биржи США позитивно отреагировали на решение Трампа о режиме ЧС

Взгляд.рувчера в 16:05
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Политика

В Киеве заявили о катастрофе в случае выхода из Минских соглашений

Киев, 14 марта 2020, 10:11 — REGNUM Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что выход из Минских соглашений повлечет для Киева катастрофические последствия.
REGNUM 03:11
Футбол

Винисиус Жуниор рассказал, почему отказался от перехода в «Барселону»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор рассказал, как принимал решение перейти в мадридский клуб.
Матч ТВ вчера в 18:12
Футбол

Во Франции выявили первый случай коронавируса у футболиста

Чжун стал первым заболевшим игроком, который выступает в профессиональных лигах Франции.
Евро-футбол.ру 02:01
Здоровье

Названы тяжелые последствия коронавируса

РИА Новости 00:01
Армия и оружие

В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

«Россия более чем способна найти американские войска, даже в Арктике», — оценило издание действия российской стороны.
Lenta.ru вчера в 08:07
Общество

Собянин ужесточил меры против коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин по рекомендации врачей ввел дополнительные меры из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 02:53
Музыка

Little Big представила песню для «Евровидения»

Группа Little Big представила песню «Uno», с которой музыканты выступят на «Евровидении» в мае.
Коммерсантъ 12 марта в 17:33
Футбол

«Ахмат» уступил в Грозном «Динамо»

В Грозном сегодня состоялся матч 22-го тура чемпионата России по футболу между местным "Ахматом" и "Динамо".
Вестник Кавказа вчера в 16:13
Футбол

Головин продлил контракт с «Монако»

Предыдущий контракт Головина с «Монако» действовал до 30 июня 2023-го.
ProstoProSport вчера в 15:08
Авто

BMW избавится от 50% обычных ДВС

Руководители BMW объявили о намерении исключить из использования половину обычных двигателей.
Car.ru вчера в 09:52
Армия и оружие

Шамхани: убийство генерала Сулеймани связано с нападением на базу Аль-Таджи

Тегеран, 14 марта 2020, 09:17 — REGNUM 13 марта секретарь Высшего совета национальной безопасности (СНБ) Али Шамхани в своем твиттере заявил, что, похоже, есть сходство между убийством генерал-лейтенанта Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандеса и утверждением США о ракетном нападении на базу Аль-Таджи в Багдаде.
REGNUM 02:17
Кино

Съемочная группа «Сватов-7» нашла замену Людмиле Артемьевой

По данным 5 канала, съемочная группа уже нашла замену Артемьевой.
Вечерний курьер вчера в 06:37
Происшествия

Спецслужбы Казахстана арестовали подозреваемого в подготовке теракта

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержал в Алма-Ате подозреваемого в подготовке теракта, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 03:22
Общество

В ВОЗ назвали Европу центром пандемии коронавируса

Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ, на брифинге в Женеве назвал Европу центром пандемии нового коронавируса.
ИнфоСМИ вчера в 13:07
Происшествия

На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали трех человек

На Украине, по последним данным, подтверждены три случая инфицирования COVID-19.
РИА Новости 04:02
Политика

Украинский министр заявил, что все пенсионеры умрут от коронавируса

Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что жертвами коронавируса станут все пенсионеры.
URA.Ru вчера в 22:28
Общество

Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft

Американский предприниматель Билл Гейтс, который является одним из основателей корпорации Microsoft, вышел из ее совета директоров.
ТАСС вчера в 19:12
Энергетика

США увеличат стратегический запас нефти

В пятницу, 13 марта, президент США Дональд Трамп объявил о решении закупить в условиях низких цен больших объемов нефти для формирования стратегического запаса.
Вести.Ru вчера в 16:40
Армия и оружие

Почему в США заявили о нехватке стратегических бомбардировщиков

RT на русском 01:00
Общество

Россия ограничила авиасообщение со странами Евросоюза

C 16 марта Россия ограничит авиасообщение со странами Евросоюза, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации за распространением коронавирусной инфекции.
Петербургский дневник вчера в 13:21
Здоровье

Еще пять случаев заражения коронавирусом зафиксировали в столице

Еще пять случаев заражения коронавирусом зафиксировали в столице.
Вечерняя Москва вчера в 10:07
Космос

SpaceX привлекла $500 млн на создание системы Starlink

SpaceX оценивает создание сети Starlink в $10 млрд.
Telesputnik.ru 11 марта в 11:35
Общество

Российским сенаторам запретили выезжать за границу из-за коронавируса

Совет Федерации приостановит зарубежные поездки сенаторов в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.
РБК 03:38
Финансы

Goldman Sachs прогнозирует укрепление рубля до отметки 61

Курс рубля вырастет за два года до отметки 61 рубль за доллар, прогнозируют в Goldman Sachs, одном из крупнейших инвестбанков в мире.
Вести.Ru вчера в 04:17
Футбол

Бышовец рассказал о проблемах «Зенита»

Известный тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о проблемах «Зенита» в первых матчах года.
RT на русском 02:00
Общество

В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости дезинфицировать гаджеты

В связи с угрозой эпидемии COVID-19 гаджеты необходимо регулярно дезинфицировать, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 11:29
Политика

Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 06:06
Происшествия

Более 40 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Турции

Анкара, 14 марта 2020, 07:56 — REGNUM Более 40 человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Турции.
REGNUM 00:56
Общество

Глава Татарстана считает нужным запретить выезд детей за границу

Президент Татарстана Рустам Минниханов считает нужным полностью запретить выезд детей за границу и максимально ограничить перемещение группами внутри страны из-за угрозы распространения коронавируса.
РИА Новости 03:30
Единоборства

Турнир Bellator 241 отложен из-за коронавируса

Sport24.ru вчера в 14:08
Как работают Яндекс.Новости?
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