Основные американские фондовые индексы по итогам торгов 13 марта закрылись ростом на 9% после крупнейшего за последние 33 года падения, которое произошло днем ранее. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на данные Нью-йоркской фондовой биржи.

Рынки США закрылись ростом после рекордного с 1987 года падения

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Футбол «Ахмат» уступил в Грозном «Динамо» В Грозном сегодня состоялся матч 22-го тура чемпионата России по футболу между местным "Ахматом" и "Динамо".

Армия и оружие Шамхани: убийство генерала Сулеймани связано с нападением на базу Аль-Таджи Тегеран, 14 марта 2020, 09:17 — REGNUM 13 марта секретарь Высшего совета национальной безопасности (СНБ) Али Шамхани в своем твиттере заявил, что, похоже, есть сходство между убийством генерал-лейтенанта Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандеса и утверждением США о ракетном нападении на базу Аль-Таджи в Багдаде.

Происшествия Спецслужбы Казахстана арестовали подозреваемого в подготовке теракта Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержал в Алма-Ате подозреваемого в подготовке теракта, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Общество Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft Американский предприниматель Билл Гейтс, который является одним из основателей корпорации Microsoft, вышел из ее совета директоров.

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Политика Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.