Экономика
Finam.RuРынки ускорили падение из-за коронавируса
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Армия и оружие
Сирийские ПВО сбили ударный беспилотник Турции в Идлибе
Происшествия
Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова
Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Экономика
Российский рынок акций закрыл торги сильнейшим падением за два года
Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5% на фоне распространения информации о выявлении новых очагов коронавируса.
Биатлон
Норвегию могут лишить бронзы ЧЕ по биатлону в смешанной эстафете
Первоначально IBU лишил норвежцев бронзы, однако поскольку этот момент не попал в объективы камер, то единственным свидетелем оказался представитель сборной России.
Хоккей
Стали известны все пары плей-офф Кубка Гагарина
Первые встречи плей-офф Кубка Гагарина стартуют 1 марта.
Происшествия
Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
Армия и оружие
Эксперт прокомментировал стрельбу турецких войск по ВКС России в Сирии
Российские самолеты в Сирии находятся вне зоны досягаемости ракет турецких военных и террористических формирований.
Общество
ВОЗ одобрила агрессивный подход России к коронавирусу
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус одобрил агрессивный подход России и нескольких других стран к коронавирусу.
Происшествия
На Кубани задержали убийцу восьмилетней девочки
Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки, совершённом в Краснодарском крае в 2016 году, задержан правоохранительными органами, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону 27 феврале.
Общество
Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке
Воспитанник московского детского дома попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к бабушке.
Футбол
«Байер» выбил «Порту» из Лиги Европы
Байер выиграл и первый матч против Порту. Игра в Леверкузене завершилась со счетом 2:1 в пользу фармацевтов.
Музыка
Панайотов опроверг участие в Евровидении-2020
Общество
Число зараженных коронавирусом во Франции выросло вдвое
Число зараженных коронавирусом во Франции выросло более чем вдвое, до 38 человек, заявил глава минздрава Оливье Веран.
Политика
Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР
Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Политика
Российские дипломаты оценили письмо посла Украины в ФРГ о голодоморе
В посольстве России в Германии раскритиковали письмо посла Украины Андрея Мельника о голодоморе, опубликованное 22 февраля в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, и выразили сожаление, что "политическая целесообразность полностью затмевает совесть".
Общество
Число жертв коронавируса в Италии достигло 17
В Италии общее число случаев заболевания коронавирусом COVID-19 возросло до 650, умерли 17 человек, пишет The Local со ссылкой на главу службы гражданской обороны Анджело Боррелли.
Общество
Россия поставила условия выплаты Грузии 10 млн евро по решению ЕСПЧ
Власти Российской Федерации назвали условие для выплаты Грузии 10 млн евро по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Политика
Путин наградил за «активное законотворчество» сенатора от Чечни Геремеева
Президент Владимир Путин наградил сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, указ о награждении размещен на портале правовой информации.
Здоровье
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
Космос
РАН направит жалобу в ООН на спутниковую систему Илона Маска Starlink
Научный сотрудник Института астрономии Российской академии наук Николай Самусь рассказал, что академия отправит письмо с жалобой в ООН на спутниковую систему Starlink, принадлежащую Илону Маску, потому что система мешает астрономам, передает РИА "Новости".
Общество
У троих граждан РФ с лайнера Diamond Princess подтвержден коронавирус
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Единоборства
Александр Емельяненко показал, как его бил Рамзан Кадыров
Напомним, что в конце прошлого года Рамзан Кадыров бросил вызов Александру Емельяненко, на который тяжеловес ответил согласием, договорившись с лидером Чеченской республики провести матч по боксу.
Экономика
Forbes перестал считать двух россиян миллиардерами
Forbes уточнил оценку состояния Ратмира Тимашева и Андрея Баронова — основателей стартапа Veeam Software, который они в январе продали за $5 млрд американскому венчурному фонду Insight Partners.
Здоровье
Германия объявила об эпидемии коронавируса
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан объявил о том, что страна находится в начале эпидемии заболевания COVID-19, сообщает Лента.ру со ссылкой на Tagesspiegel.
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Общество
Стивена Сигала оштрафовали на 300 тысяч долларов
Политика
Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.
Общество
Вице-президент Ирана заболела коронавирусом
Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Сбербанк предложил грант для разработки лекарств от коронавируса
Сбербанк выступил с предложением выделить грант для разбработки лекарств от нового типа коронавируса COVID-19, сообщил глава банка Герман Греф в ходе телефонной конференции в четверг.