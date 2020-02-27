Экономика

Finam.RuFinam.RuРынки ускорили падение из-за коронавируса

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Фьючерс на американский индекс S&P-500 опустился на 1,56%.
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Армия и оружие

Сирийские ПВО сбили ударный беспилотник Турции в Идлибе

RT на русском 14:21
Происшествия

Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова

Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Интерфакс 13:43
Экономика

Российский рынок акций закрыл торги сильнейшим падением за два года

Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5% на фоне распространения информации о выявлении новых очагов коронавируса.
РБК 14:38
Биатлон

Норвегию могут лишить бронзы ЧЕ по биатлону в смешанной эстафете

Первоначально IBU лишил норвежцев бронзы, однако поскольку этот момент не попал в объективы камер, то единственным свидетелем оказался представитель сборной России.
Российская газета 14:27
Хоккей

Стали известны все пары плей-офф Кубка Гагарина

Первые встречи плей-офф Кубка Гагарина стартуют 1 марта.
Вести.Ru 14:24
Происшествия

Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
ТАСС 02:26
Армия и оружие

Эксперт прокомментировал стрельбу турецких войск по ВКС России в Сирии

Российские самолеты в Сирии находятся вне зоны досягаемости ракет турецких военных и террористических формирований.
РИА Новости 15:08
Общество

ВОЗ одобрила агрессивный подход России к коронавирусу

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус одобрил агрессивный подход России и нескольких других стран к коронавирусу.
Lenta.ru 13:55
Происшествия

На Кубани задержали убийцу восьмилетней девочки

Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки, совершённом в Краснодарском крае в 2016 году, задержан правоохранительными органами, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону 27 феврале.
REGNUM 12:16
Общество

Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке

Воспитанник московского детского дома попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к бабушке.
Газета.Ru 10:48
Футбол

«Байер» выбил «Порту» из Лиги Европы

Байер выиграл и первый матч против Порту. Игра в Леверкузене завершилась со счетом 2:1 в пользу фармацевтов.
Советский спорт 14:58
Музыка

Панайотов опроверг участие в Евровидении-2020

iReactor 04:27
Общество

Число зараженных коронавирусом во Франции выросло вдвое

Число зараженных коронавирусом во Франции выросло более чем вдвое, до 38 человек, заявил глава минздрава Оливье Веран.
РИА Новости 14:32
Политика

Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР

Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Московский Комсомолец вчера в 10:32
Политика

Российские дипломаты оценили письмо посла Украины в ФРГ о голодоморе

В посольстве России в Германии раскритиковали письмо посла Украины Андрея Мельника о голодоморе, опубликованное 22 февраля в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, и выразили сожаление, что "политическая целесообразность полностью затмевает совесть".
РИА Новости 13:43
Общество

Число жертв коронавируса в Италии достигло 17

В Италии общее число случаев заболевания коронавирусом COVID-19 возросло до 650, умерли 17 человек, пишет The Local со ссылкой на главу службы гражданской обороны Анджело Боррелли.
Коммерсантъ 14:51
Общество

Россия поставила условия выплаты Грузии 10 млн евро по решению ЕСПЧ

Власти Российской Федерации назвали условие для выплаты Грузии 10 млн евро по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
REGNUM 09:46
Политика

Путин наградил за «активное законотворчество» сенатора от Чечни Геремеева

Президент Владимир Путин наградил сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, указ о награждении размещен на портале правовой информации.
Ведомости 13:51
Здоровье

В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии

В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
РИА Новости 03:03
Космос

РАН направит жалобу в ООН на спутниковую систему Илона Маска Starlink

Научный сотрудник Института астрономии Российской академии наук Николай Самусь рассказал, что академия отправит письмо с жалобой в ООН на спутниковую систему Starlink, принадлежащую Илону Маску, потому что система мешает астрономам, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:54
Общество

У троих граждан РФ с лайнера Diamond Princess подтвержден коронавирус

REGNUM вчера в 10:09
Политика

Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
РИА Новости 03:47
Единоборства

Александр Емельяненко показал, как его бил Рамзан Кадыров

Напомним, что в конце прошлого года Рамзан Кадыров бросил вызов Александру Емельяненко, на который тяжеловес ответил согласием, договорившись с лидером Чеченской республики провести матч по боксу.
FightTime.ru 13:44
Экономика

Forbes перестал считать двух россиян миллиардерами

Forbes уточнил оценку состояния Ратмира Тимашева и Андрея Баронова — основателей стартапа Veeam Software, который они в январе продали за $5 млрд американскому венчурному фонду Insight Partners.
РБК 14:27
Здоровье

Германия объявила об эпидемии коронавируса

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан объявил о том, что страна находится в начале эпидемии заболевания COVID-19, сообщает Лента.ру со ссылкой на Tagesspiegel.
Мой Брянск 13:57
Финансы

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Газета.Ru 01:30
Общество

Стивена Сигала оштрафовали на 300 тысяч долларов

Вести.Ru 14:49
Политика

Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.
Известия 06:32
Общество

Вице-президент Ирана заболела коронавирусом

Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 09:05
Общество

Сбербанк предложил грант для разработки лекарств от коронавируса

Сбербанк выступил с предложением выделить грант для разбработки лекарств от нового типа коронавируса COVID-19, сообщил глава банка Герман Греф в ходе телефонной конференции в четверг.
Интерфакс 11:56
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