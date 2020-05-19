Минкомсвязь готовит распоряжение правительства о назначении ООО «ГЛОНАСС БДД» единым исполнителем контрактов по установке и обслуживанию камер фиксации нарушений ПДД.

с чего всё началось

Эксперты объясняют, что речь идет о рынке услуг объемом 10–15 млрд руб. Его участники предупреждают: «Фактически будет разрушена конкурентная и эффективно регулируемая отрасль».

Политика Путин вернул Мишустину обязанности премьера Президент Владимир Путин вернул заразившемуся коронавирусом Михаилу Мишустину премьерские обязанности. 75

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Экономика Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). 121

Здоровье Смертность от COVID-19 может достичь катастрофического уровня Основываясь на американской статистике заболеваемости и случаев смерти пациентов с COVID-19, ученые выявили, что уровень смертности в США среди зараженных коронавирусом с выраженными симптомами составляет 1,3%, тогда как для гриппа этот показатель равен 0,1%. 18

Кино Российские фильмы заработали за рубежом более $50 млн в 2019 году За последний год кассовые сборы российских картин в зарубежном прокате выросли в 3,5 раза и составили 52,4 миллиона долларов.

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Происшествия В прокуратуре Саратовской области зафиксирована вспышка коронавируса Саратов, 19 мая 2020, 11:37 — REGNUM В Саратовской области у нескольких работников аппарата прокуратуры по результатам лабораторных исследований выявлена коронавирусная инфекция, сообщает пресс-служба регионального ведомства. 12

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Авто Российские сотрудники Nissan выстраиваются за увольнением в очередь В компании отметили, что увольнение сотрудников никак не связано с коронавирусом, так как завод еще в марте планировал перейти на одну смену, а такие изменения предполагают сокращение штата на четверть, пишет «Фонтанка». 12