Общество
КоммерсантъРынку камер обеспечат камерность
Эксперты объясняют, что речь идет о рынке услуг объемом 10–15 млрд руб. Его участники предупреждают: «Фактически будет разрушена конкурентная и эффективно регулируемая отрасль».
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с чего всё началось
Минкомсвязь готовит распоряжение правительства о назначении ООО «ГЛОНАСС БДД» единым исполнителем контрактов по установке и обслуживанию камер фиксации нарушений ПДД.Коммерсантъвчера в 18:31
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Политика
Путин вернул Мишустину обязанности премьера
Президент Владимир Путин вернул заразившемуся коронавирусом Михаилу Мишустину премьерские обязанности.
Lenta.ru 04:43
Здоровье
«Медиазона»: Смертность среди врачей от коронавируса в РФ в несколько раз выше, чем в других странах
Исходя из официальных показателей почти в 3 тысячи погибших от коронавируса в России, смертность медиков, говорится в исследовании, составляет почти 7%. Это в среднем в 16 раз выше, чем в странах с сопоставимыми масштабами эпидемии.
Эхо Москвы 05:04
Экономика
Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ
Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Интерфакс вчера в 19:02
Здоровье
Смертность от COVID-19 может достичь катастрофического уровня
Основываясь на американской статистике заболеваемости и случаев смерти пациентов с COVID-19, ученые выявили, что уровень смертности в США среди зараженных коронавирусом с выраженными симптомами составляет 1,3%, тогда как для гриппа этот показатель равен 0,1%.
АМИТЕЛ вчера в 23:26
Здоровье
В России приостановили плановую вакцинацию из-за коронавируса
Министерство здавоохранения приостанавливает плановую вакцинацию в России из-за распространения коронавируса, заявил замглавы ведомства Олег Гриднев.
РИА Новости 04:46
Здоровье
Карантин на Украине планируют продлить до 22 июня
Карантин на Украине планируется продлить до 22 июня, но не исключена его досрочная отмена.
ТАСС 04:09
Кино
Российские фильмы заработали за рубежом более $50 млн в 2019 году
За последний год кассовые сборы российских картин в зарубежном прокате выросли в 3,5 раза и составили 52,4 миллиона долларов.
Культуромания вчера в 10:45
Общество
МЧС направило в Дагестан специалистов и технику для дезинфекции
«В рамках поручения президента Владимира Путина МЧС России направляет в Республику Дагестан группировку специалистов и технику для проведения специальной обработки на территории региона в связи со сложной эпидемиологической обстановкой»,— сообщили в МЧС.
Коммерсантъ 04:01
Шоу-бизнес
Полина Гагарина рассталась с мужем
Официальный развод супруги еще не оформили Российская эстрадная певица Полина Гагарина решила расстаться со своим мужем-фотографом Дмитрием Исхаковым, сообщает издание "Экспресс-газета".
Inc-news.ru вчера в 09:53
Общество
Летние смены в детских лагерях могут перенести и сократить
Министерство просвещения рекомендует начать летнюю оздоровительную кампанию для детей в российских регионах с 1 июля, а сами смены могут быть сокращены на треть из-за угрозы распространения коронавируса.
Российская газета 04:50
Экономика
Лукашенко призывает лидеров ЕАЭС найти консенсус по ценам на транспортировку газа
Вопрос ценообразования на газотранспортные услуги на общем рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС) остаётся нерешенным.
Ореанда-Новости 05:05
Общество
Forbes составил список перспективных россиян до 30 лет
Коммерсантъ 03:03
Общество
Синоптик рассказал, когда в Москву придет 25-градусное тепло
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что с наступлением июня температура воздуха в столице поднимется до 20-25 градусов.
Москва 24 вчера в 23:07
Происшествия
Падение метеорита в Красноярском крае попало на видео
Камеры видеонаблюдения сняли падение яркого метеорита в Красноярском крае. Видео опубликовано в группе "ЧП Канск".
РИА Новости 02:17
Футбол
Футболист «Челси» Хадсон-Одои арестован по подозрению в изнасиловании
Согласно информации «ESPN» 19-летний футболист «Челси» (Лондон, Великобритания) Каллум Хадсон-Одои провёл вечер с британской моделью.
ГЛАС.RU вчера в 23:50
Общество
В лесу под Челябинском нашли десятки правительственных иномарок
Житель Челябинской области нашел в местном лесу десятки правительственных Toyota Camry.
Дни24 04:50
Общество
Число безработных в России продолжит расти в мае и июне
В России к концу июня прогнозируется увеличение числа официально зарегистрированных безработных до двух с половиной миллионов человек.
Губерния-33 01:26
Общество
Прикованная к постели москвичка снова получила штраф за нарушение самоизоляции
Lenta.ru 01:18
Общество
Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений
Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 01:18
Происшествия
В прокуратуре Саратовской области зафиксирована вспышка коронавируса
Саратов, 19 мая 2020, 11:37 — REGNUM В Саратовской области у нескольких работников аппарата прокуратуры по результатам лабораторных исследований выявлена коронавирусная инфекция, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
REGNUM 04:37
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Коммерсантъ вчера в 08:31
Энергетика
Польша отказалась продлевать соглашение на транзит российского газа
Варшава, 16 мая 2020, 08:18 — REGNUM Власти Польши отказались продлить соглашение с Россией о транзите газа по газопроводу Ямал — Европа.
REGNUM 16 мая в 01:18
Энергетика
Уверенный рост цен на нефть продолжается
К половине седьмого утра по Гринвичу в понедельник, 18 мая, цена барреля нефти марки Brent LCOc1 выросла до 33,83 доллара (4,1%), наивысшей цены более чем за месяц, с 13 апреля.
Expert.ru вчера в 06:11
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
Происшествия
СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью.
Коммерсантъ вчера в 07:13
Происшествия
В Севастополе ночью горел склад
Независимое телевидение Севастополя 04:16
Здоровье
Бочаров осмотрел строительство инфекционной больницы в Волжском
НовостиВолгограда.ру 03:47
Авто
Российские сотрудники Nissan выстраиваются за увольнением в очередь
В компании отметили, что увольнение сотрудников никак не связано с коронавирусом, так как завод еще в марте планировал перейти на одну смену, а такие изменения предполагают сокращение штата на четверть, пишет «Фонтанка».
Tvoe-avto.com 05:07
Происшествия
Напавшего на ярославца медведя убили
Ярославль, 19 мая 2020, 06:15 — REGNUM Егеря нашли и застрелили медведя, напавшего на жителя Ярославля в ночь на 18 мая.
REGNUM вчера в 23:15