Минкомсвязь готовит распоряжение правительства о назначении ООО «ГЛОНАСС БДД» единым исполнителем контрактов по установке и обслуживанию камер фиксации нарушений ПДД.

с чего всё началось

Эксперты объясняют, что речь идет о рынке услуг объемом 10–15 млрд руб. Его участники предупреждают: «Фактически будет разрушена конкурентная и эффективно регулируемая отрасль».

Политика Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб Украинский журналист Дмитрий Гордон в обращении на своем YouTube канале заявил, что интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Гиркиным (Стрелковым) были сделаны в сотрудничестве со спецслужбами Украины.

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Авто АвтоВАЗ может выпустить новую модель Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family. 536

Экономика Правительство РФ призвали провести форсированную реиндустриализацию Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее РБК сообщило, что индекс деловой активности малого и среднего бизнеса RSBI в апреле опустился до отметки 38,5 пунктов с 45 пунктов в марте. 12

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Футбол Президент «ПСЖ» признан самым влиятельным человеком в мире футбола Владелец французского клуба «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи занял первое место в списке самых влиятельных людей в мире футбола по версии журналистов издания France Football.

Общество Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ. 773

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Гаджеты ФБР взломало iPhone террориста без помощи Apple После нескольких месяцев безуспешных попыток ФБР удалось наконец без помощи Apple разблокировать по крайней мере один из двух защищённых паролем iPhone, принадлежащих Мохаммеду Саиду Альшамрани (Mohammed Saeed Alshamrani), виновнику стрельбы на военно-морской базе Пенсакола во Флориде в декабре прошлого года, сообщает CNN.

Общество Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания 18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram. 9

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Гаджеты Камера OnePlus 8 Pro оказалась способна просвечивать пластик и одежду One of the best examples 🤯#OnePlus8Pro Color Filter Camera can see through some plastic pic.twitter.com/UkaxdyV6yP — Ben Geskin (@BenGeskin) May 13, 2020 Так работает фотохромный фильтр OnePlus 8 Pro / Twitter — @BenGeskin Позже пользователь YouTube Алан Гудвин выложил ролик, на котором просвечивает камерой смартфона пульт от телевизора. 70