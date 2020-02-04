Экономика
ВедомостиРыночная капитализация Tesla превысила $140 млрд
Акции Tesla взлетели на торгах в понедельник на 19,89% до $780 за штуку. В результате рыночная капитализация производителя электромобилей, бьющая рекорд за рекордом, достигла $140,6 млрд.
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Хоккей
Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»
"Вашингтон" обыграл "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Политика
Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
Экономика
Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился, что российские компании настаивают на премиях к цене на нефть для республики, хотя западным потребителям продают без нее.
Политика
Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
Политика
Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в конгрессе
После выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе с ежегодным обращением "О положении страны" спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси демонстративно разорвала текст его речи.
Политика
Второй самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень
Второй самолет ВКС РФ, вылетевший во вторник в Россию из китайского Уханя с россиянами на борту, после дозаправки на аэродроме ВВО отправился в конечный пункт назначения в Тюменской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Во Франции в отеле Лилля было найдено тело чеченского блогера Имрана Алиева более известного под псевдонимом Мансур Старый.
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Происшествия
В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила
В Уфе 33-летний мужчина помог подросткам отбиться от педофила и стал фигурантом уголовного дела.
Политика
Трамп дал обещание «сокрушить и сломить» власть Мадуро в Венесуэле
С обещанием сокрушить и сломить «тиранию Мадуро» в Венесуэле выступил президент США Дональд Трамп.
Армия и оружие
Эрдоган заявил, что Турция не намерена обострять отношения с Россией
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не намерена обострять отношения с Россией.
Шоу-бизнес
У Шеннен Доэрти вновь диагностировали рак
Казалось, здоровью актрисы больше ничего не угрожает, но в прошлом году рак вернулся.
Общество
Рисунок пермской школьницы попал на обложку журнала Vogue
Автором обложки мартовского номера американской версии журнала Vogue стала россиянка Анастасия Ковтун.
Политика
ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией
Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Технологии
Облачный игровой сервис GeForce Now теперь доступен всем
Облачный игровой сервис GeForce Now позволяет играть в любые игры без необходимости использования для этого мощного ПК.
Шоу-бизнес
242-килограммовый сын Никаса Сафронова устроил фотосессию на море
Лука Затравкин устроил позитивную фотосессию во время отдыха в Африке.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Армия и оружие
Стрельбу из «Солнцепеков» показали на видео
Шоу-бизнес
Игорь Крутой попросил Ирину Дубцову одеться
Композитор Игорь Крутой отреагировал на фотосессию исполнительницы, попросив в комментариях девушку прикрыться.
Спорт
Асташов получает зарплату в Центре спортивной подготовки Бурятии
Министерство спорта Бурятии оказывает финансовую поддержку чемпиону России по паратриатлону Михаилу Асташову, который устроился на работу курьером в сервис "Яндекс.Еда", сообщили РИА Новости в минспорта Бурятии.
Общество
Власти решили ограничить общение коллекторов со знакомыми должников
В России с 2021 года могут ужесточиться правила взаимодействия коллекторов с родственниками и знакомыми должников, которые упоминаются в договорах как третьи лица.
Шоу-бизнес
Сати Казанова рассказала о заболевании, которого стыдилась с детства
Политика
National Interest назвал советские танки КВ катастрофой
Тяжелые советские танки КВ-1 и КВ-2 стали легкой добычей для войск гитлеровской Германии во время Второй мировой войны и не смогли остановить немецкие войска, пишет The National Interest.
Культура
Элайджа Вуд станцевал Skibidi вместе с Little Big
Американский актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо в фильме «Властелин Колец», станцевал вместе с участниками петербургской рейв-группы Little Big танец Skibidi.
Политика
В Крыму призвали мир перенять опыт участников Ялтинской конференции
Культура
Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале
Здоровье
Мясников: большинство больных коронавирусом выздоравливают
Врач Александр Мясников обозначил свою позицию по отношению к обьсуждению ситуации коронавирусом.
Политика
Трамп предложил демократам обвинить Россию в сбое голосования в Айове
Президент США Дональд Трамп не исключил, что Демократическая партия обвинит Россию в сбое системы подсчета голосов.
Экономика
Впервые за девять лет Россия вернула больше кредитов, чем выдала
Иностранные правительства впервые с 2010 года вернули России больше кредитов, чем получили.
Гаджеты
Уже в этом месяце мы увидим первый смартфон на новейшей недорогой геймерской платформе Qualcomm
Realme X2 Pro И первый смартфон с новой SoC может выйти уже в этом месяце. Это будет аппарат компании Realme.