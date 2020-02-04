Экономика

ВедомостиВедомостиРыночная капитализация Tesla превысила $140 млрд

Акции Tesla взлетели на торгах в понедельник на 19,89% до $780 за штуку. В результате рыночная капитализация производителя электромобилей, бьющая рекорд за рекордом, достигла $140,6 млрд.
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Это что-то нереальное. Акции Tesla стремительно дорожают, компания уже сравнялась с McDonald’s

iXBT.comвчера в 11:18

Акции Tesla подорожали на 20% - до рекордных $780, капитализация превысила $140 млрд

ПРАЙМвчера в 02:10

Стоимость акции Tesla впервые превысила $900

Rambler News Serviceвчера в 09:54

Акции Tesla выросли на 20% за один день и достигли новой рекордной отметки

Коммерсантъвчера в 04:56

Акции Tesla подорожали на 20%

Красная веснавчера в 04:35

Акции Tesla растут второй день подряд из-за смелого прогноза аналитиков

РБКвчера в 09:55

Акции Tesla выросли. Это впечатляющий прорыв или опасный «пузырь»?

BFM.ru03 февраля в 19:45
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Хоккей

Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

"Вашингтон" обыграл "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РИА Новости вчера в 23:53
Политика

Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
РБК вчера в 11:51
Экономика

Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился, что российские компании настаивают на премиях к цене на нефть для республики, хотя западным потребителям продают без нее.
РИА Новости вчера в 07:31
Политика

Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
REGNUM вчера в 10:01
Политика

Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в конгрессе

После выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе с ежегодным обращением "О положении страны" спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси демонстративно разорвала текст его речи.
Российская газета вчера в 23:22
Политика

Второй самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень

Второй самолет ВКС РФ, вылетевший во вторник в Россию из китайского Уханя с россиянами на борту, после дозаправки на аэродроме ВВО отправился в конечный пункт назначения в Тюменской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
РИА Новости вчера в 23:19
Происшествия

Чеченского блогера убили во Франции

Во Франции в отеле Лилля было найдено тело чеченского блогера Имрана Алиева более известного под псевдонимом Мансур Старый.
Газета.Ru вчера в 12:05
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru вчера в 14:38
Происшествия

В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила

В Уфе 33-летний мужчина помог подросткам отбиться от педофила и стал фигурантом уголовного дела.
Российская газета вчера в 02:29
Политика

Трамп дал обещание «сокрушить и сломить» власть Мадуро в Венесуэле

С обещанием сокрушить и сломить «тиранию Мадуро» в Венесуэле выступил президент США Дональд Трамп.
REGNUM 00:15
Армия и оружие

Эрдоган заявил, что Турция не намерена обострять отношения с Россией

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не намерена обострять отношения с Россией.
RT на русском вчера в 09:11
Шоу-бизнес

У Шеннен Доэрти вновь диагностировали рак

Казалось, здоровью актрисы больше ничего не угрожает, но в прошлом году рак вернулся.
ToDay News Ufa вчера в 20:38
Общество

Рисунок пермской школьницы попал на обложку журнала Vogue

Автором обложки мартовского номера американской версии журнала Vogue стала россиянка Анастасия Ковтун.
РИА Новости вчера в 01:19
Политика

ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией

Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Газета.Ru вчера в 13:18
Технологии

Облачный игровой сервис GeForce Now теперь доступен всем

Облачный игровой сервис GeForce Now позволяет играть в любые игры без необходимости использования для этого мощного ПК.
3DNews вчера в 13:34
Шоу-бизнес

242-килограммовый сын Никаса Сафронова устроил фотосессию на море

Лука Затравкин устроил позитивную фотосессию во время отдыха в Африке.
Uznayvse.ru вчера в 05:47
Шоу-бизнес

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Актуальные Новости 03 февраля в 02:29
Армия и оружие

Стрельбу из «Солнцепеков» показали на видео

Lenta.ru вчера в 10:44
Шоу-бизнес

Игорь Крутой попросил Ирину Дубцову одеться

Композитор Игорь Крутой отреагировал на фотосессию исполнительницы, попросив в комментариях девушку прикрыться.
Аргументы недели 03 февраля в 14:46
Спорт

Асташов получает зарплату в Центре спортивной подготовки Бурятии

Министерство спорта Бурятии оказывает финансовую поддержку чемпиону России по паратриатлону Михаилу Асташову, который устроился на работу курьером в сервис "Яндекс.Еда", сообщили РИА Новости в минспорта Бурятии.
РИА Новости вчера в 03:43
Общество

Власти решили ограничить общение коллекторов со знакомыми должников

В России с 2021 года могут ужесточиться правила взаимодействия коллекторов с родственниками и знакомыми должников, которые упоминаются в договорах как третьи лица.
РБК вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Сати Казанова рассказала о заболевании, которого стыдилась с детства

Суть событий вчера в 10:09
Политика

National Interest назвал советские танки КВ катастрофой

Тяжелые советские танки КВ-1 и КВ-2 стали легкой добычей для войск гитлеровской Германии во время Второй мировой войны и не смогли остановить немецкие войска, пишет The National Interest.
Известия вчера в 20:09
Культура

Элайджа Вуд станцевал Skibidi вместе с Little Big

Американский актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо в фильме «Властелин Колец», станцевал вместе с участниками петербургской рейв-группы Little Big танец Skibidi.
Пятый канал вчера в 14:02
Политика

В Крыму призвали мир перенять опыт участников Ялтинской конференции

РИА Новости вчера в 00:52
Культура

Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале

Эпиграф вчера в 04:45
Здоровье

Мясников: большинство больных коронавирусом выздоравливают

Врач Александр Мясников обозначил свою позицию по отношению к обьсуждению ситуации коронавирусом.
ToDay News Ufa вчера в 04:35
Политика

Трамп предложил демократам обвинить Россию в сбое голосования в Айове

Президент США Дональд Трамп не исключил, что Демократическая партия обвинит Россию в сбое системы подсчета голосов.
РБК вчера в 15:10
Экономика

Впервые за девять лет Россия вернула больше кредитов, чем выдала

Иностранные правительства впервые с 2010 года вернули России больше кредитов, чем получили.
Известия вчера в 17:21
Гаджеты

Уже в этом месяце мы увидим первый смартфон на новейшей недорогой геймерской платформе Qualcomm

Realme X2 Pro И первый смартфон с новой SoC может выйти уже в этом месяце. Это будет аппарат компании Realme.
iXBT.com вчера в 05:04
Как работают Яндекс.Новости?
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