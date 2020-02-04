Экономика

ВедомостиВедомостиРыночная капитализация Tesla превысила $140 млрд

Акции Tesla взлетели на торгах в понедельник на 19,89% до $780 за штуку. В результате рыночная капитализация производителя электромобилей, бьющая рекорд за рекордом, достигла $140,6 млрд.
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Это что-то нереальное. Акции Tesla стремительно дорожают, компания уже сравнялась с McDonald’s

iXBT.com11:18

Акции Tesla выросли. Это впечатляющий прорыв или опасный «пузырь»?

BFM.ruвчера в 19:45

Стоимость акции Tesla впервые превысила $900

Rambler News Service09:54

Акции Tesla выросли на 20% за один день и достигли новой рекордной отметки

Коммерсантъ04:56

Акции Tesla подорожали на 20%

Красная весна04:35

Акции Tesla подорожали на 20% - до рекордных $780, капитализация превысила $140 млрд

ПРАЙМ02:10

Акции Tesla растут второй день подряд из-за смелого прогноза аналитиков

РБК09:55
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 18:24, Ашберн
Шоу-бизнес

Мила Йовович показала новорожденную дочь

Версия.Инфо 02 февраля в 20:23
Футбол

Григорян рассказал, что его поразило в новичке «Спартака» Соболеве

Спорт день за днем вчера в 13:02
Армия и оружие

Стало известно об обстреле позиций российских военных турецкой армией

Турецкая армия обстреляла позиции российских военных на севере сирийской провинции Алеппо.
Lenta.ru 11:08
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер встретились в Лондоне

Модель и актер с удовольствием позировали фотографам Бывшая пара Ирина Шейк и Брэдли Купер недавно встретились в Лондоне — на вечеринке британского Vogue, посвященной церемонии кинопремии BAFTA.
WomanHit.ru 08:00
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru 14:38
Культура

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

РИА Новости 16:57
Происшествия

Присяжные вынесли вердикт обвиняемому в убийстве полицейского в Москве

Колегия присяжных вынесла вердикт 44-летнему уроженцу Киргизии Нурлану Муратову, который обвиняется в убийстве полицейского в московском метро в 2018 году.
РБК 17:07
Происшествия

Звезду сериала «Великолепный век» приговорили к 16 годам тюрьмы

Турецкого актера Аднана Коча приговорили к 16 годам и 8 месяцам тюрьмы.
Lenta.ru 10:12
Баскетбол

ЦСКА в Москве проиграл «Анадолу Эфес» в Евролиге

Баскетболисты московского ЦСКА в домашнем матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги проиграли турецкому клубу «Анадолу Эфес».
ProstoProSport 13:54
Экономика

Таиландская компания заинтересована в развитии сахалинского аэропорта

Таиландская компания Empire Asia Group готова помогать развивать аэропорт в Сахалинской области, а также участвовать в других крупных проектах, сообщает пресс-служба Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.
РИА Новости 06:02
Наука

Канадские учёные изобрели 3D-принтер кожи для лечения ожогов

Группа исследователей из Торонто успешно испытала на свиньях портативный 3D-принтер, который может стать незаменимым устройством при лечении ожоговых повреждений кожи, особенно глубоких.
Профиль 16:03
Политика

Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.
РИА Новости 12:24
Экономика

Зеленский нашел применение выплаченным «Газпромом» $2,9 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках совещания с участием представителей правительства и Верховной рады рассказал, куда будут потрачены $2,9 млрд, полученные «Нафтогазом» от «Газпрома».
РБК 18:07
Армия и оружие

СК РФ показал фото разыскиваемого за обстрел Горловки полковника ВСУ

Следственный комитет России опубликовал снимок полковника ВСУ, причастного к обстрелу Горловки.
Журналистская правда 02:41
Футбол

«Ливерпуль» вторым составом победил в Кубке Англии «Шрусбери Таун»

«Ливерпуль» победил «Шрусбери Таун» в переигровке 1/16 финала Кубка Англии по футболу (1:0).
RT на русском 17:18
Культура

Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале

«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
ToDay News Ufa вчера в 19:42
Политика

Первый самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку

РИА Новости 17:57
Экономика

Экс-прокурор США начал расследование против Ананьевых

Юридическая компания The Law Offices of Bud Cummins, принадлежащая экс-прокурору США Баду Камминса, занялась расследованием в отношении братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых.
Компания 06:55
Киберспорт

Bethesda назвала дату выхода дополнения Wastelanders для Fallout 76

Ранее Bethesda рассказала о планах по развитию Fallout 76 в 2020 году, прочитать об этом можно по ссылке.
CyberSport.ru 16:15
Технологии

ФАС заставит Apple и Google обеспечить удаление своих приложений

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Коммерсант, Федеральная антимонопольная служба выступила с предложением обязать американских разработчиков операционных систем (ОС) Apple, Google и Microsoft отвечать за предустановку российских приложений и программ.
ToDay News Ufa вчера в 00:46
Армия и оружие

На параде 9 Мая впервые представят новейшие образцы военной техники

В военном параде, который пройдет на Красной площади 9 мая 2020 года, будет задействовано более 20 образцов современной боевой техники.
Москва 24 04:15
Происшествия

МВД потребовало от калининградской газеты удалить статьи о гибели задержанного от ожогов в отделе полиции

Управление МВД по Калининградской области подало в суд на газету «Новые колеса» с требованием удалить статьи о гибели Ивана Вшивкова, который умер в отделении полиции из-за ожогов.
Дождь 13:04
Экономика

Экономист Михаил Хазин ждет ослабления рубля в 2020 году

В 2020 году мировой тенденцией будет укрепление доллара, считает экономист Михаил Хазин.
REGNUM 02:24
Политика

Израиль признал, что исказил правду о войне, чтобы понравиться Путину

Дирекция всемирно известного мемориала жертв Холокоста «Яд Вашем» признала, что материалы Международного форума памяти Холокоста, которые были показаны в январе лидерам многих государств мира, собравшимся в Израиле по этому поводу, содержали искажения исторической правды.
Новые Известия 08:26
Политика

РФ пока не приглашала руководство Польши на празднование Дня Победы

112.ua Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не направляла приглашение польскому руководству на торжества в честь юбилея Победы 9 мая в Москве.
РЕН ТВ 04:08
Технологии

Берлинский художник обманул Google Maps с помощью 99 телефонов

Дождь 09:30
Армия и оружие

Эрдоган заявил, что Турция не хочет обострения отношений с Россией

Турция не намерена обострять отношения с Россией из-за ситуации в сирийском Идлибе, заявил президент Тайип Эрдоган.
РИА Новости 09:05
Культура

В Белоруссии начались съемки новых «Сватов»

Очередные эпизоды седьмого сезона популярного сериала "Сваты" снимают в Белоруссии.
Уфимские Заметки 02 февраля в 09:10
Происшествия

В Москве возбудили дело против избивавшего пасынка мужчины

РБК 09:06
Культура

Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
News.ru вчера в 03:04
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