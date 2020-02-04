Акции Tesla взлетели на торгах в понедельник на 19,89% до $780 за штуку. В результате рыночная капитализация производителя электромобилей, бьющая рекорд за рекордом, достигла $140,6 млрд.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер встретились в Лондоне Модель и актер с удовольствием позировали фотографам Бывшая пара Ирина Шейк и Брэдли Купер недавно встретились в Лондоне — на вечеринке британского Vogue, посвященной церемонии кинопремии BAFTA.

Политика США могут расширить санкции против «Северного потока-2» Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.

Экономика Таиландская компания заинтересована в развитии сахалинского аэропорта Таиландская компания Empire Asia Group готова помогать развивать аэропорт в Сахалинской области, а также участвовать в других крупных проектах, сообщает пресс-служба Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

Наука Канадские учёные изобрели 3D-принтер кожи для лечения ожогов Группа исследователей из Торонто успешно испытала на свиньях портативный 3D-принтер, который может стать незаменимым устройством при лечении ожоговых повреждений кожи, особенно глубоких.

Экономика Зеленский нашел применение выплаченным «Газпромом» $2,9 млрд Президент Украины Владимир Зеленский в рамках совещания с участием представителей правительства и Верховной рады рассказал, куда будут потрачены $2,9 млрд, полученные «Нафтогазом» от «Газпрома».

Экономика Экс-прокурор США начал расследование против Ананьевых Юридическая компания The Law Offices of Bud Cummins, принадлежащая экс-прокурору США Баду Камминса, занялась расследованием в отношении братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых.

Технологии ФАС заставит Apple и Google обеспечить удаление своих приложений Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Коммерсант, Федеральная антимонопольная служба выступила с предложением обязать американских разработчиков операционных систем (ОС) Apple, Google и Microsoft отвечать за предустановку российских приложений и программ.

Политика Израиль признал, что исказил правду о войне, чтобы понравиться Путину Дирекция всемирно известного мемориала жертв Холокоста «Яд Вашем» признала, что материалы Международного форума памяти Холокоста, которые были показаны в январе лидерам многих государств мира, собравшимся в Израиле по этому поводу, содержали искажения исторической правды.

Политика РФ пока не приглашала руководство Польши на празднование Дня Победы 112.ua Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не направляла приглашение польскому руководству на торжества в честь юбилея Победы 9 мая в Москве.