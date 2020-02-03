Экономика
ВедомостиРыночная капитализация Tesla превысила $140 млрд
Акции Tesla взлетели на торгах в понедельник на 19,89% до $780 за штуку. В результате рыночная капитализация производителя электромобилей, бьющая рекорд за рекордом, достигла $140,6 млрд.
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Общество
Скидку 50% введут на оплату штрафов по 60% статей нового КоАП
Именно столько нарушений по статьям нового кодекса об административных правонарушениях (КоАП) в процентном соотношении можно будет оплатить со скидкой 50%, сообщает пресс-служба Минюста РФ.
Политика
СМИ узнали о планах США расширить санкции против «Северного потока-2»
Новые санкции против проекта газопровода «Северный поток-2» со стороны США могут быть введены уже в феврале-марте 2020 года.
Политика
Первый самолет ВКС России прибыл в Ухань для эвакуации граждан
Первый из самолетов Воздушно-космических сил прибыл в Ухань для эвакуации оттуда россиян. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.
Политика
Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
Политика
Эрдоган объяснил приветствие караула в Киеве словами «слава Украине»
Президент Турции Тайип Эрдоган объяснил, почему использовал лозунг "слава Украине" в качестве приветствия почетного караула в Киеве.
Происшествия
В Москве арестовали порнописателя, который насиловал жену и ребенка
В Москве заключен под стражу писатель, который подозревается в сексуальном насилии над супругой и ребенком.
Здоровье
Врачи объяснили рост заболеваемости раком
По словам врача, развитие науки позволило существенно улучшить диагностику рака.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым фильмом России
Комедия "Холоп" от режиссера фильмов "Салют-7" и "Текст" Клима Шипенко обошла по общей сумме сборов спортивную драму "Движение вверх" и стала самым кассовым российским фильмом за всю историю, собрав 3,044 млрд рублей к вечеру третьего февраля, сообщает kinobusiness.com.
Армия и оружие
Эрдоган: Турция не хочет обострения отношений с Россией
Турция не намерена вступать в серьезные противоречия с Россией, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган. Об этом сообщает телеканал NTV.
Армия и оружие
Владимир Карасёв: Поляки смеются над сделкой по F-35
«Русская угроза» заставляет польских небратьев снимать последнюю рубаху ради закупки американского оружия На днях Министерство обороны Польши подписало контракт с США на покупку 32 многофункциональных самолетов F-35 на сумму 4,6 миллиарда долларов.
Шоу-бизнес
К звезде «Зачарованных» Шэннен Доэрти вернулся рак в последней стадии
48-летняя американская актриса Шеннен Доэрти, прославившаяся ролями Бренды Уолш в телесериале «Беверли-Хиллз, 90210» и Прю Холливелл в сериале «Зачарованные» сообщила, что у нее нашли рак молочной железы четвертой степени.
Здоровье
Все челябинские школы закрыли на карантин
Челябинские школы закрыли на карантин – учебный процесс приостановлен со среды, 5 февраля, и до особого распоряжения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на решение городского оперативного штаба по координации мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.
Политика
Американский сенатор допустил, что Трамп может продать Аляску России
Один из главных идеологов импичмента Дональда Трампа, сенатор Адам Шифф, предположил, что нынешний глава Белого дома может продать штат Аляска России.
Шоу-бизнес
Джастин Бибер признался, что начал принимать наркотики в 13 лет
В 2018 году Бибер женился на модели Хейли Болдуин, которая призналась в документальном фильме, что она не хотела участвовать в его судьбе, пока он "не решил жить трезво".
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Авто
Новый Kia Sorento рассекречен до премьеры
Судя по опубликованным снимкам, кроссовер получит фирменную решетку радиатора, как у новой Optima, а также обзаведется зауженной светодиодной головной оптикой, другим передним бампером со встроенными точечными «противотуманками» и вертикальные задние фонари на LED-элементах.
Политика
Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца
Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Череповец остановил свой кортеж, чтобы пообщаться с жителями города.
Здоровье
Китай испытывает российский препарат в борьбе с коронавирусом
Китайские специалисты испытывают российский препарат триазавирин в борьбе с новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV.
Политика
Украинский депутат в переписке с Жириновским назвал премьера гомиком
Депутата Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илью Киву поймали за перепиской с лидером российской партии ЛДПР Владимиром Жириновским.
Происшествия
В Петербурге в заброшенной воинской части нашли четыре тела
Случайный прохожий обнаружил четыре тела на территории бывшей воинской части в Приморском районе Петербурга, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Происшествия
Из Китая в Тюмень эвакуируют сотни россиян из-за коронавируса
Утром 5 февраля в Тюмень прибудет два борта с россиянами, которых эвакуируют из китайского Уханя, где сейчас бушует эпидемия смертельно опасного коронавируса.
Политика
Путин рассказал о лишенном чувства уважения к людям экс-главе Чувашии
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев был «лишен чувства уважения к людям».
Единоборства
Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Общество
Рисунок пермской школьницы попал на обложку журнала Vogue
Автором обложки мартовского номера американской версии журнала Vogue стала россиянка Анастасия Ковтун.
Шоу-бизнес
Певица МакSим попала в больницу
Певица МакSим попала в больницу. Информация об этом появилась в ряде федеральных СМИ сегодня, 3 февраля.