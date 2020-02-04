Экономика

ВедомостиВедомостиРыночная капитализация Tesla превысила $140 млрд

Акции Tesla взлетели на торгах в понедельник на 19,89% до $780 за штуку. В результате рыночная капитализация производителя электромобилей, бьющая рекорд за рекордом, достигла $140,6 млрд.
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Акции Tesla выросли на 20% за один день и достигли новой рекордной отметки

Коммерсантъ04:56

Стоимость акций Tesla достигла исторического максимума

Rambler News Serviceвчера в 10:41

Tesla рекордно подорожала за сутки

Lenta.ru04:16

Капитализация Tesla достигла рекордных $140 млрд

РБК03:46

Акции Tesla подорожали на 20% - до рекордных $780, капитализация превысила $140 млрд

ПРАЙМ02:10

Акции Tesla обновили исторический рекорд

Аргументы и Факты04:26

Рыночная капитализация Tesla достигла 117 миллиардов долларов, дороже стоит только Toyota

iXBT.comвчера в 03:36
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Наука

Песчаные дюны могут «общаться» друг с другом

Машины и Механизмы 06:03
Культура

В России начались съёмки спортивной драмы о команде «КамАЗ-мастер»

В Набережных Челнах начались съёмки восьмисерийной спортивной драмы телеканала НТВ о команде «КамАЗ-мастер».
RT на русском вчера в 09:45
Здоровье

Иностранцев с коронавирусом депортируют из России

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал национальный план по борьбе с коронавирусом.
Наша версия вчера в 03:41
Политика

Путин заявил об отсутствии уважения к людям у экс-главы Чувашии

Президент России Владимир Путин 4 февраля заявил, что у бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева, отправленного им в отставку, отсутствует чувство уважения к людям, которое является необходимым требованием для чиновника любого уровня.
Известия 07:12
Общество

В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
РИА Новости вчера в 12:27
Политика

Историк Яд ва-Шем извинился за умолчание о «преступлениях СССР»

В показанном на форуме фильме не говорится о «преступлениях СССР во время Второй мировой войны», в частности, о разделе Польши, указано в открытом письме историка.
REGNUM 04:08
Шоу-бизнес

Мать Прохора Шаляпина раскрыла его 40-летнюю состоятельную любовницу

Мать Прохора Шаляпина Елена Колесникова выложила фото сына вместе с его новой пассией.
Discover24 05:42
Общество

«Магнит» отказался от овощей и фруктов из Китая

НТВ вчера в 11:10
Политика

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о запланированной на конец текущей недели встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Газета.Ru 05:27
Общество

Google впервые назвала доход от YouTube

Около $5 млрд выручки получила компания Google за счёт своего видеохостинга YouTube за последние три месяца 2019 года.
REGNUM 05:26
Происшествия

Мужчина до смерти избил педофила, спасая детей от изнасилования

Мужчина спас двух мальчиков от педофила, но переборщил с "наказанием". 30 января Санкин возвращался домой.
Вести.Ru вчера в 11:14
Экономика

Недвижимость впервые с 2009 года внесла отрицательный вклад в рост ВВП

Без учета операций с недвижимостью ВВП в 2019 году вырос бы на 1,5%, то есть отрицательный вклад сектора можно оценить в 0,2 п. п. Снижение по операциям с недвижимым имуществом произошло "за счет сдачи в аренду нежилой недвижимости", уточнили в Росстате.
РБК вчера в 10:55
Политика

Пресс-секретарь Жириновского опроверг переписку депутата с Кивой

Глава парламентской фракции ЛДПР Владимир Жириновский не переписывался с депутатом Верховной Рады Ильей Кивой.
ФАН 06:09
Общество

Стрелков отреагировал на обвинения по делу о крушении MH17

3 февраля национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе — россиянам Игорю Гиркину (Стрелкову), Олегу Пулатову, Сергею Дубинскому и украинцу Леониду Харченко.
Lenta.ru 05:05
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
РИА Новости 00:48
Общество

Александр Дрозденко заявил об интеграции Ленобласти и Петербурга

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко собирается предложить Северной столице подписать соглашение по интеграции двух регионов.
Петербургский дневник 05:25
Авто

Kia озвучила рублевые цены на кроссовер Seltos

Letnews.ru 02 февраля в 10:33
Происшествия

Волгоградец избил врача и медсестру перинатального центра

Газета.Ru 06:30
Политика

В Киеве Эрдоган приветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине»

Встреча лидеров прошла в Мариинском дворце и началась с официальной церемонии, в ходе которой глав двух стран приветствовал почетный караул.
Газета.Ru вчера в 13:10
Общество

Скидку в 50% введут для штрафов по 60% статей нового КоАП

В действующем КоАП особый порядок уплаты административного штрафа предусмотрен только по 124 составам административных правонарушений из более чем 1800.
Известия вчера в 19:15
Авто

Автомобили Toyota научатся определять ошибочный разгон

Алгоритм функционирования система базируется на анализе «больших данных», которые были получены от подключенных авто, в том числе, случаев непреднамеренного ускорения, когда педаль выжата полностью.
CarsWeek.ru вчера в 11:00
Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью

Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Газета.Ru 06:09
Гаджеты

Пользователи Windows 10 пожаловались на «синий экран» из-за обновления

Обновление должно было исправить ошибки в меню «Пуск», «Проводнике», а также убрать баги в работе с внешними накопителями USB и системе распознавания лиц Windows.
Парламентская газета вчера в 12:46
Общество

5 рублей в день выделили на школьное питание власти Омска

Приказ, подписанный рукой первого заместителя министра образования Омской области Инны Илецкой, гласит, что из областного бюджета школьникам Омска на горячее питание будет выделено по 5 рублей в день.
Твой Континент 06:55
Происшествия

Арестованы мошенники, похитившие машины у 300 россиян

Вести.Ru 01:59
Политика

Художника Васю Ложкина могут выдвинуть в Госдуму от новой партии

Художника Алексея Куделина (псевдоним Вася Ложкин) могут выдвинуть в качестве кандидата на довыборах в Госдуму в Ярославле от новой экологической партии "Зеленая альтернатива".
Газета.Ru 00:26
Происшествия

Во Франции зарезали чеченского блогера

Коммерсантъ 06:46
Общество

В РПЦ предложили не освящать оружие массового поражения

Отмечается, что священники благословляют не пушки, реактивные снаряды или средства бомбометания, а молятся о сохранении жизни воинов.
Говорит Москва 03:23
Футбол

Одион Игало будет выступать за «МЮ» под номером «25»

Нападающий Одион Игало будет выступать за «Манчестер Юнайтед» под номером «25», сообщает официальный сайт клуба.
Спорт-Экспресс 06:10
Происшествия

В Петербурге в заброшенной воинской части нашли четыре тела

РИА Новости 02:59
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