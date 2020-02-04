Экономика

ВедомостиВедомостиРыночная капитализация Tesla превысила $140 млрд

Акции Tesla взлетели на торгах в понедельник на 19,89% до $780 за штуку. В результате рыночная капитализация производителя электромобилей, бьющая рекорд за рекордом, достигла $140,6 млрд.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Акции Tesla выросли на 20% за один день и достигли новой рекордной отметки

Коммерсантъ04:56

Акции Tesla подорожали на 20%

Красная весна04:35

Капитализация Tesla достигла рекордных $140 млрд

РБК03:46

Tesla рекордно подорожала за сутки

Lenta.ru04:16

Акции Tesla подорожали на 20% - до рекордных $780, капитализация превысила $140 млрд

ПРАЙМ02:10

Стоимость акций Tesla достигла исторического максимума

Rambler News Serviceвчера в 10:41

Рыночная капитализация Tesla достигла 117 миллиардов долларов, дороже стоит только Toyota

iXBT.comвчера в 03:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 09:16, Ашберн
Политика

Путин назвал причину увольнения главы Чувашии

Президент России Владимир Путин назвал причину, по которой решил уволить главу Чувашии Михаила Игнатьева с должности.
Утро.ru 08:34
Политика

Путин: поправки к Конституции не связаны с продлением полномочий

Президент России Владимир Путин заявил, что предложил поправки к Конституции не для продления своих полномочий.
RT на русском 06:43
Политика

Украинский депутат в переписке с Жириновским назвал премьера гомиком

В одном из сообщений Кива назвал украинского премьер-министра Алексея Гончарука «гомиком», сообщает «TK Media».
Lenta.ru 08:24
Общество

16-летняя россиянка нарисовала Билли Айлиш для обложки Vogue

Журнал Vogue показал в соцсетях обложку цифровой версии мартовского номера, героем которой стала Билли Айлиш, обладательница пяти премий «Грэмми».
РБК вчера в 10:01
Общество

Ансамбль Северного флота не пустили на фестиваль культуры в Норвегию

Отказ на въезд в Норвегию для участия в фестивале культуры Barents Spektake получил ансамбль песни и пляски Северного флота РФ.
REGNUM 09:06
Общество

В Госдуме объяснили предложение увеличить штраф за шум в ночное время

Ранее "Известия" сообщили, что депутаты Госдумы предложили ввести единые штрафы для шумных соседей.
РИА Новости вчера в 05:35
Хоккей

Алексей Яшин включен в Зал славы Международной федерации хоккея

Газета.Ru 08:50
Экономика

Лукашенко заявил о желании Минска покупать российскую нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готов приобретать российскую нефть по мировым ценам, однако в Москве, по его утверждениям, настаивают на существенных премиях сверх этого.
Газета.Ru 07:30
Армия и оружие

Эрдоган заявил, что Турции не нужно обострение отношений с Россией

Турция не намерена обострять отношения с Россией из-за ситуации в сирийском Идлибе, заявил президент Тайип Эрдоган.
РИА Новости 09:05
Общество

Возвращающиеся из Китая россияне пройдут карантин в Тюменской области

Россияне и граждане других стран, которые приняли решение покинуть китайскую провинцию Хубэй, пройдут двухнедельный карантин в Тюменской области, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 08:45
Политика

Эрдоган приветствовал почетный караул в Киеве словами «слава Украине»

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита на Украину приветствовал почетный караул в Киеве лозунгом "Слава Украине".
Газета.Ru вчера в 07:09
Энергетика

Нефть снижается к $54 за баррель

Мартовские фьючерсы WTI упали в цене на $1,44 (2,79%), до $50,12 за баррель и также продолжают снижаться.
REGNUM вчера в 11:52
Шоу-бизнес

Милла Йовович показала фото новорожденной дочери

Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Экспресс газета 00:40
Общество

«Грустный» Киану Ривз изображен в украинском учебнике истории

REGNUM 03:49
Авто

Компания Ford отзывает 125 автомобилей Transit в России

В Росстандарте анонсировали предстоящий отзыв автомобилей компании Ford.
Rusargument 00:31
Армия и оружие

Пленные боевики рассказали о поддержке Турцией террористов в Алеппо

Известия 01:14
Авто

УАЗ представил экспедиционную «Буханку» за миллион

Автоновости дня 02:46
Футбол

Погба рассказал одноклубникам о желании покинуть «МЮ»

Погба рассказал о своем стремлении к «новому вызову» в июне, а его агент Мино Райола заявил, что он «находится в процессе» работы над трансфером, который так и не осуществился.
ODDS.ru 07:23
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ вчера в 12:16
Происшествия

Во Франции зарезали чеченского блогера

Коммерсантъ 06:46
Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью

Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Газета.Ru 06:09
Здоровье

Онколог рассказал, что люди стали доживать до своего рака

Медицина улучшилась, и потому люди стали доживать до своего рака, об этом рассказал главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн, 4 февраля сообщает «РБК».
Красная весна 09:11
Гаджеты

Xiaomi представил бюджетный смартфон Poco X2

Компания Poco, индийское подразделение китайского гиганта Xiaomi, представила новый смартфон Poco X2.
Московский Комсомолец в Марий Эл 06:46
Общество

Оппозиционеры призвали мэра Москвы согласовать «Марш Немцова»

Интерфакс 09:05
Политика

Рада предварительно одобрила сокращение числа депутатов

Верховная рада в первом чтении одобрила предложение сократить число депутатов с 450 до 300.
Газета.Ru 08:26
Происшествия

В Москве возбудили дело против избивавшего пасынка мужчины

РБК 09:06
Общество

МВД предложило новые трехзначные комбинации в коды для автономеров

Трёхзначный код региона на автомобильных номерах, начинающийся с цифр от 2 до 9, предлагает установить МВД России.
REGNUM вчера в 02:08
Гаджеты

Огромные цены Samsung Galaxy S20 подтверждены

Инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) сегодня получил от своего информатора официальные цены на смартфоны линейки Samsung Galaxy S20, которые будут установлены в магазинах американского оператора Verizon.
iXBT.com 01:42
Политика

Эрдоган снова заявил, что Турция не признает Крым российским

Президент Турции Тайип Эрдоган вновь заявил, что Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией и следит за положением крымских татар, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 04:17
Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала, как выглядела в 18 лет

На просторах персонального микроблога знаменитость показала, как выглядела в юные годы.
ГлобалМСК.ру вчера в 11:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное