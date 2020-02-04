Экономика

ВедомостиВедомостиРыночная капитализация Tesla превысила $140 млрд

Акции Tesla взлетели на торгах в понедельник на 19,89% до $780 за штуку. В результате рыночная капитализация производителя электромобилей, бьющая рекорд за рекордом, достигла $140,6 млрд.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Акции Tesla выросли на 20% за один день и достигли новой рекордной отметки

Коммерсантъ04:56

Tesla рекордно подорожала за сутки

Lenta.ru04:16

Стоимость акций Tesla достигла исторического максимума

Rambler News Serviceвчера в 10:41

Акции Tesla подорожали на 20%

Красная весна04:35

Акции Tesla подорожали на 20% - до рекордных $780, капитализация превысила $140 млрд

ПРАЙМ02:10

Капитализация Tesla достигла рекордных $140 млрд

РБК03:46

Рыночная капитализация Tesla достигла 117 миллиардов долларов, дороже стоит только Toyota

iXBT.comвчера в 03:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 09:21, Ашберн
Политика

Шойгу вручил маршалу Язову орден «За заслуги перед Отечеством»

Российская газета 08:32
Экономика

Лукашенко заявил о желании Минска покупать российскую нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готов приобретать российскую нефть по мировым ценам, однако в Москве, по его утверждениям, настаивают на существенных премиях сверх этого.
Газета.Ru 07:30
Шоу-бизнес

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Актуальные Новости вчера в 02:29
Экономика

Минфин Хакасии заявил о нехватке денег на школы и детские сады

Министерство финансов Хакасии сообщило, что в регионе не хватает денег на школы и детские сады из-за того, что в регионе не хватает 14 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 23:24
Общество

Эвакуированных из Китая поместят на карантин в Тюменской области

Граждан РФ и других стран, эвакуированных из Китая, временно разместят в Тюменской области, где они будут находиться под карантином.
ТАСС 08:31
Музыка

Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
News.ru вчера в 03:04
Политика

Владимир Путин прилетел в Череповец

Gorodche.ru 02:59
Происшествия

В Петербурге в заброшенной воинской части нашли четыре тела

РИА Новости 02:59
Армия и оружие

Эрдоган заявил, что Турции не нужно обострение отношений с Россией

Турция не намерена обострять отношения с Россией из-за ситуации в сирийском Идлибе, заявил президент Тайип Эрдоган.
РИА Новости 09:05
Политика

Путин назвал причину увольнения главы Чувашии

Президент России Владимир Путин назвал причину, по которой решил уволить главу Чувашии Михаила Игнатьева с должности.
Утро.ru 08:34
Политика

Историк Яд ва-Шем извинился за умолчание о «преступлениях СССР»

В показанном на форуме фильме не говорится о «преступлениях СССР во время Второй мировой войны», в частности, о разделе Польши, указано в открытом письме историка.
REGNUM 04:08
Общество

Хозяйка клиниговой службы выполнит заказы в нижнем белье в Британии

Владелица британской клиниговой компании, сотрудники которой предоставляют услугу уборки в нижнем белье или обнаженными, заявила о готовности выполнить несколько заказов самостоятельно.
Газета.Ru 08:24
Политика

Первый самолёт ВКС России вылетел за россиянами в Ухань

«Первый самолёт Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.
RT на русском 04:20
Армия и оружие

«Белые каски» инсценировали химатаку в Сирии

«Белые каски» совместно с террористами сняли в сирийских Зербе и Идлибе постановочное видео о якобы применении правительственными войсками Сирии отравляющих веществ в регионе.
BFM.ru 08:58
Спорт

Спортсмен-инвалид объяснил свое трудоустройство в службу доставки еды

НТВ 09:03
Гаджеты

Смартфон Nokia 5.2 показали на «живых» фото

UfaTime.ru вчера в 08:34
Общество

Ансамбль Северного флота не пустили на фестиваль культуры в Норвегию

Отказ на въезд в Норвегию для участия в фестивале культуры Barents Spektake получил ансамбль песни и пляски Северного флота РФ.
REGNUM 09:06
Здоровье

Несладкая жизнь: как отказ от сахара влияет на здоровье

Как показывают исследования МРТ, сахар стимулирует приток крови к мозгу и выделяется дофамин, то же самое происходит после приема наркотиков или алкоголя.
Телеканал RTVI вчера в 18:55
Политика

Украина понадеялась на обмен «всех на всех» в ближайшее время

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выразил надежду на проведение большого обмена удерживаемыми лицами в ближайшее время, передает «Укринформ».
Lenta.ru 09:05
Культура

Поклонников разочаровала реклама с «худым и лысым» Джейсоном Момоа

Поклонников актера Джейсона Момоа разочаровала новая реклама с его участием.
Актуальные Новости вчера в 09:33
Авто

Toyota показала спортивную версию Toyota Camry для РФ

Внешне новую Camry S-Edition легко узнать по спойлеру на крышке багажника, топовой светодиодной светотехнике, 18-дюймовым дискам, специальным накладкам на бамперах, спортивным сиденьям в салоне и черному, либо двухцветному (черно-белому) окрасу кузова.
Автоновости дня 04:39
Общество

Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
RT на русском 03:31
Авто

Объявлены официальные цены и комплектации кроссовера Kia Seltos

Как сообщает ToDay News Ufa, бюджетный корейский седан с базовым 1,6-литровым мотором на 121 л.с. начнет свою ценовую линейку от 1,1 млн рублей.
ToDay News Ufa вчера в 05:32
Общество

«Грустный» Киану Ривз изображен в украинском учебнике истории

REGNUM 03:49
Транспорт

«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт

В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
Правда УрФО вчера в 22:36
Политика

Украинский депутат в переписке с Жириновским назвал премьера гомиком

В одном из сообщений Кива назвал украинского премьер-министра Алексея Гончарука «гомиком», сообщает «TK Media».
Lenta.ru 08:24
Здоровье

В ВОЗ отказались признать начало пандемии коронавируса

Распространение коронавируса типа 2019-nCoV пока не достигло такого уровня, чтобы можно было говорить о начале пандемии, то есть эпидемии всемирного масштаба.
РБК 07:34
Общество

Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии

Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.
Lenta.ru вчера в 07:30
Общество

Бывшего кировского губернатора Белых уволили из библиотеки колонии

РИА Новости 05:23
Гаджеты

Огромные цены Samsung Galaxy S20 подтверждены

Инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) сегодня получил от своего информатора официальные цены на смартфоны линейки Samsung Galaxy S20, которые будут установлены в магазинах американского оператора Verizon.
iXBT.com 01:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное