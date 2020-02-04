Экономика

ВедомостиВедомостиРыночная капитализация Tesla превысила $140 млрд

Акции Tesla взлетели на торгах в понедельник на 19,89% до $780 за штуку. В результате рыночная капитализация производителя электромобилей, бьющая рекорд за рекордом, достигла $140,6 млрд.
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Акции Tesla растут второй день подряд из-за смелого прогноза аналитиков

РБКвчера в 09:55

«Маск побывал в долине смерти и выбрался»: почему акции Tesla за три месяца выросли на 300%

Forbes04:42

Это что-то нереальное. Акции Tesla стремительно дорожают, компания уже сравнялась с McDonald’s

iXBT.comвчера в 11:18

Акции Tesla дешевеют более чем на 15% после двухдневного роста в пределах 20%

ПРАЙМ10:48

Стоимость акции Tesla впервые превысила $900

Rambler News Serviceвчера в 09:54

Акции Tesla подорожали на 20%

Красная веснавчера в 04:35

Акции Tesla выросли. Это впечатляющий прорыв или опасный «пузырь»?

BFM.ru03 февраля в 19:45
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Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости вчера в 09:01
Общество

Путин призвал закрыть завышающие цены на медицинские маски аптеки

Нужно закрыть аптеки, в которых завышают цены на медицинские маски, на продажах это не отразится.
Известия 07:48
Происшествия

Коронавирус обнаружили у 10 человек на круизном лайнере в Японии

Врачи обнаружили коронавирус у 10 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
РБК вчера в 20:26
Шоу-бизнес

Актер из «Интернов» сделал каминг-аут в России

Газета.Ru 07:46
Политика

В «Слуге народа» выступили против выплат пенсий жителям ДНР и ЛНР

Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая выступила против выплат пенсий жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР, так как «неизвестны их взгляды по отношению к России».
Rambler News Service 09:39
Армия и оружие

Эрдоган потребовал от Дамаска отвода войск в Идлибе

Эрдоган Как ранее сообщало ИА REGNUM, сирийским войскам в Идлибе приходится бороться не только с террористами, от которых они освобождают провинцию, но и с турецкими войсками, отстроившими новые наблюдательные посты.
REGNUM 09:17
Культура

Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале

«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
ToDay News Ufa 03 февраля в 19:42
Политика

Польшу не пригласили на празднование 75-летия Победы

Польшу не пригласили на празднование 75-летия Победы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Деловое.ТВ вчера в 07:44
Политика

Украина заявила о неготовности к возвращению Крыма

Постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич заявил о неготовности страны к возвращению полуострова.
Lenta.ru 10:18
Шоу-бизнес

Нелли Кобзон погуляла на вечеринке Кабо

Актриса театра и кино Ольга Кабо своё 52-летие отпраздновала вместе с телеведущей Ириной Сашиной, которая не так давно тоже отметила свой день рождения.
News.ru 10:26
Происшествия

В аэропорту Стамбула разбился самолет

Лайнер выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение аэропорта и загорелся. Самолет летел из Измира в Стамбул.
BFM.ru 10:51
Общество

«Яндекс» устранил сбой в работе сервисов

"Яндекс" полностью восстановил работу сервисов после произошедшего сбоя, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
Интерфакс 10:58
Футбол

Роналду поздравил себя с днем рождения

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поздравил себя с днем рождения. 5 февраля португальскому форварду исполнилось 35 лет.
Газета.Ru 09:31
Шоу-бизнес

Актрисе из «Зачарованных» диагностировали последнюю стадию рака груди

НТВ вчера в 14:23
Армия и оружие

Завершены госиспытания новейшего танка Т-90М «Прорыв»

Российский танк Т-90М "Прорыв" успешно прошел государственные испытания.
Российская газета 00:03
Хоккей

Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ

Коммерсантъ 01:34
Авто

УАЗ выпустил новую «Буханку» за 1 млн рублей

На крышу новой «Буханки» поместили багажник, на заднюю дверь – лестницу, колеса обули в шины BFGoodrich All-Terrain.
RuNews24.ru вчера в 13:14
Политика

Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»

РБК вчера в 11:51
Здоровье

На Украине госпитализировали шестерых студентов из Китая

В Харькове шестерых студентов, прилетевших из Китая, поместили в специальные боксы, сообщило местное издание Kharkiv Today.
REGNUM 07:43
Политика

Пелоси порвала текст речи Трампа в конгрессе

РИА Новости вчера в 23:29
Происшествия

Число погибших от схода лавины в Турции возросло до 26

Число жертв в результате схода второй за сутки снежной лавины провинции Ван на востоке Турции увеличилось до 26 человек.
Известия 08:59
Здоровье

Минздрав готовится к возможной эпидемии коронавируса в РФ

Замглавы Минздрава Сергей Краевой пояснил, что прогнозировать развитие инфекции в РФ в ведомстве пока не могут из-за отсутствия точных коэффициентов.
Бел.Ру вчера в 03:59
Общество

РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства

Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.
РИА Новости 02:48
Происшествия

Чеченского блогера убили во Франции

Газета.Ru вчера в 12:05
Транспорт

В России предложили изменить правила использования шипованных шин

Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.
Российская газета 08:25
Политика

Лукашенко: Период холода в отношениях Белоруссии и США закончился

Период холода в отношениях между Минском и Вашингтоном завершился, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 4 февраля, в ходе посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».
Вечерняя Москва вчера в 03:11
Общество

Суд передал органам опеки девочку, пять лет жившую в медцентре

Пресненский суд Москвы ограничил в правах родителей девочки, пять лет живущей в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", и передал органам опеки ребенка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:01
Армия и оружие

Специалистов Минобороны обследуют после эвакуации россиян из Уханя

Военных летчиков, медиков и других специалистов Минобороны РФ после эвакуации россиян из Уханя направили на углубленное медобследование, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:58
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
РИА Новости вчера в 00:48
Общество

Роберт Паттинсон назван самым красивым мужчиной в мире

Известия вчера в 19:43
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