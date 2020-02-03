По нашей оценке, текущие котировки ОФЗ уже закладывают снижение ключевой ставки до 5,50–5,75%, таким образом, мы не ожидаем заметной реакции рынка при снижении ставки. Если же ЦБ РФ возьмет паузу из-за волатильности рынков или смены правительства РФ, рынок ОФЗ ждет коррекция.

Рынок ОФЗ ждет коррекция, если ЦБ возьмет паузу в снижении ставки

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