Экономика
ПРАЙМРынок ОФЗ ждет коррекция, если ЦБ возьмет паузу в снижении ставки
По нашей оценке, текущие котировки ОФЗ уже закладывают снижение ключевой ставки до 5,50–5,75%, таким образом, мы не ожидаем заметной реакции рынка при снижении ставки. Если же ЦБ РФ возьмет паузу из-за волатильности рынков или смены правительства РФ, рынок ОФЗ ждет коррекция.
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Общество
Умер основатель и президент «Шанинки»
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В Красноярске врача оштрафовали на 3 млн руб. за помощь уклонисту
В Красноярском крае заведующего урологическим отделением признали виновным в получении взятки от призывника и оштрафовали на 3 млн руб. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФСБ сообщает "РИА Новости".
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«Проверка показала — по качеству звука домашние колонки превосходят переносные устройства», — отметили в Роскачестве.
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Родители юных футболистов «Луча» обратились к Путину и РФС
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Общество
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Общество
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Школьница из Чайковского Анастасия Ковтун нарисовала цифровую обложку для журнала Vogue с певицей Билли Айлиш.
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Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
Общество
Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились на вечеринке BAFTA-2020
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Армия и оружие
Турецкие военные не прибыли на совместное с РФ патрулирование в Сирии
Хоккей
Гретцки: Овечкин не промахивается
Напомним, в матче с «Оттавой Сенаторз» (5:3) Овечкин оформил дубль и вышел на чистое восьмое место в списке лучших снайперов НХЛ (695), обогнав легендарного канадского нападающего Марка Мессье (694).
Гаджеты
Пользователи Windows 10 пожаловались на «синий экран» из-за обновления
Обновление должно было исправить ошибки в меню «Пуск», «Проводнике», а также убрать баги в работе с внешними накопителями USB и системе распознавания лиц Windows.
Происшествия
В Гонконге зафиксирован первый случай смерти от коронавируса
В Гонконге был зафиксирован первый случай летального исхода от последствий коронавируса, передает местное телевидение.
Происшествия
Чемпиона России по боксу Кушиташвили арестовали на два месяца
Армия и оружие
Минобороны Украины сообщило о ранении боевика ВСУ в Донбассе
Днем ранее в оборонном ведомстве ДНР заявили, что украинское военное командование занижает число небоевых потерь ВСУ в Донбассе.
Космос
Россия запустит к Марсу станцию «Казачок»
Экспедиция, если не вмешаются обстоятельства, начнется в период с 26 июля по 11 августа 2020 года, когда российская ракета-носитель «Протон» выведет в космос перелетный модуль, который доставит к Марсу целый непилотируемый десант.
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Как сообщает ToDay News Ufa, кардиолог назвал 2 новых препарата для поддержания сердечно-сосудистой системы.
Авто
Объявлены официальные цены и комплектации кроссовера Kia Seltos
Компания Kia объявила официальные цены и комплектации кроссовера Seltos.
Происшествия
Экс-подполковника СК приговорили к 10 годам строгого режима за взятку
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приговорил экс-подполковника Следственного комитета РФ Романа Русакова к 10 годам исправительных колоний строгого режима, сообщила в понедельник, 3 февраля, объединенная пресс-служба городских судов.
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Происшествия
В Уфе самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Самолет авиакомпании «Победа» совершил выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Уфы.
Политика
Пушков ответил на слова главы МИД Польши о победе в споре с Россией
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в "историческом споре с Россией".
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Мужчина до смерти избил педофила, спасая детей от изнасилования
Мужчина спас двух мальчиков от педофила, но переборщил с "наказанием". 30 января Санкин возвращался домой.
Здоровье
Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен в 23 регионах России
В 23 регионах России зафиксировано превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщили в Роспотребнадзоре.