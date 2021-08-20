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Российский рынок акций снизился на 0,55% в последний день недели вслед за нефтью

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Индексы показали максимальное падение за месяц - индекс МосБиржи упал в район 3850 пунктов, РТС - в район 1635 пунктов.
Финмаркет
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,55%, до 3832,7 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,74%, до 1623,5 пункта.
ПРАЙМ
Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,5%, до 65,5 доллара за баррель.
ПРАЙМ
"Фридом финанс" ожидает диапазоны закрытия торгов для индекса Мосбиржи на уровне 3790-3855 пунктов, для курсов доллара и евро 74,2-74,9 рубля и 86,2-87,35 рубля соответственно.
ТАСС

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