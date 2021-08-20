ПРАЙМРоссийский рынок акций снизился на 0,55% в последний день недели вслед за нефтьюХорошо ли подобран заголовок?ДаНетИндексы показали максимальное падение за месяц - индекс МосБиржи упал в район 3850 пунктов, РТС - в район 1635 пунктов.ФинмаркетРублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,55%, до 3832,7 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,74%, до 1623,5 пункта.ПРАЙМОктябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,5%, до 65,5 доллара за баррель.ПРАЙМ"Фридом финанс" ожидает диапазоны закрытия торгов для индекса Мосбиржи на уровне 3790-3855 пунктов, для курсов доллара и евро 74,2-74,9 рубля и 86,2-87,35 рубля соответственно.ТАССГлас НародаГлас НародаRusbaseРосбалтDP.RUФАНПодробнее о событииРынок акций РФ на неделе обновил максимум Мосбиржи и сдал назад после новостей от ФРС СШАФинмаркетвчера в 13:03Акции компаний РФ дешевеют на падении нефтяных котировокПРАЙМвчера в 13:31Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги снижением в пределах 0,7%Интерфаксвчера в 12:46Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,55-0,74%ТАССвчера в 13:23Российские акции заканчивают неделю снижениемFinam.Ruвчера в 14:00Американцы отказываются от пособий — лучший отчет ФРС с начала пандемии обвалил индексы РФЭкономика сегоднявчера в 05:05Российский фондовый рынок открылся ростом на 0,1-0,3%Росбалтвчера в 03:24Показать ещёОценить1Поделиться