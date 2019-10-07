Экономика

Finam.RuFinam.RuРынок США показал уверенный рост

В пятницу, 4 октября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию уверенным ростом основных индексов.
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Утром российские фондовые индексы могут выйти в умеренный минус

ПРАЙМ02:45

Рынок США показал уверенный рост

Finam.Ru02:15

Рынок российских акций открылся в плюсе

Финмаркет03:04
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Новосибирский художник продал на аукционе портрет якутского шамана

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Армия и оружие

Курды заявили об отводе сил США от сирийско-турецкой границы

Вооруженные формирования сирийских курдов "Сирийские демократические силы" (СДС) заявили в понедельник, что Соединенные Штаты отвели своих военных от сирийско-турецкой границы на северо-востоке Сирии, не выполнив тем самым своих обязательств перед курдами.
ТАСС 03:24
Общество

Екатеринбург стал лидером в российском рейтинге любви к проституткам

66.ru 01:57
Шоу-бизнес

Появились фото Дарьи Клюкиной в свадебном платье

Сегодня на озере Комо в итальянском регионе Ломбардия прошло торжество в честь свадьбы победительницы 6-го сезона шоу «Холостяк» Дарьи Клюкиной и ее избранника, топ-менеджера «Газпром-медиа», Владимира Чопова.
Вокруг ТВ 04 октября в 14:26
Происшествия

Под Нижним Новгородом перевернулся автобус с туристами

Туристический автобус опрокинулся в Нижегородской области из-за того, что водитель не справился с управлением, сообщил источник.
Взгляд.ру вчера в 03:20
Политика

Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Общество

Названы города с самыми высокими и низкими зарплатами

Эксперты соотнесли среднюю зарплату со стоимостью стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России, в который вошли товары, продукты, транспорт и услуги ЖКХ.
Вести.Ru вчера в 23:26
Культура

Скончалась актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина

Украинская актриса театра и кино Марина Куклина скончалась на 34-м году жизни. О ее смерти стало известно 6 октября.
iReactor вчера в 07:57
Политика

Добровольцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск

Глава подразделения "Азов", экс-депутат Рады Андрей Билецкий заявил, что его бойцы заняли позиции вблизи населенного пункта Золотое в Донбассе.
Газета.Ru 04:23
Футбол

Уткин прокомментировал ответ Орлова на слова про «Зенит» и империю зла

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал высказывание комментатора Геннадия Орлова, ответившего на сравнения «Зенита» с империей зла.
Чемпионат 03:48
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк прокомментировал информацию о ее смерти

Пиар-директор Анастасии Заворотнюк опровергла слухи появившиеся в Telegram-канале «Только никому» о смерти 48-летней актрисы.
Ugpressa.ru вчера в 09:34
Происшествия

Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье

В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
РБК 00:51
Политика

Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте

РИА Новости вчера в 08:35
Политика

Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с 67-летием.
РБК 04:23
Происшествия

В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке

В польском городе Владыславово двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке, об этом сообщает местное издание Dziennik Baltycki.
РИА Новости вчера в 22:32
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Самаре возросло до 13

Медики госпитализировали 13 человек после столкновения автобуса с опорой освещения в Самаре.
ТАСС вчера в 06:29
Армия и оружие

В США разработали план по сдерживанию России в Черном море

Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Общество

Стало известно отношение россиян к прививкам

Больше половины россиян (57 процентов) считают, что прививки защищают от инфекций, а также приносят больше пользы чем вреда.
Lenta.ru 01:52
Гаджеты

Новый смартфон Realme X2 Pro получит самую быструю в мире зарядку

Компания Realme выпустила новый смартфон Realme X2 Pro.
UfacityNews.ru вчера в 00:58
Армия и оружие

ВСУ признали гибель одного боевика

REGNUM 03:06
Армия и оружие

В США сравнили число танков России и НАТО

Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.
Lenta.ru вчера в 17:01
Происшествия

В Татарстане женщина убила сына после ссоры с супругом

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего и покушении на убийство в отношении жительницы Набережных Челнов, которая после ссоры с мужем нанесла ножом ранения двум сыновьям, один из которых умер, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
РИА Новости 03:48
Политика

Трамп призвал к импичменту Пелоси по обвинению в госизмене

Президент США Дональд Трамп обвинил спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси и председатель комитета палаты американских представителей по разведке Адама Шиффа в государственной измене и призвал к их импичменту.
Газета.Ru 01:35
Авто

Названы самые популярные среди российских пенсионеров автомобили

Появился рейтинг автомобилей, которые облюбовали российские пенсионеры. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства Автостат.
МонаВиста 02:19
Музыка

В Петербурге сорвали концерт ДДТ

Газета.Ru 03:56
Политика

Российских дипломатов не пустили к задержанной в Иране журналистке

Российских дипломатов не пустили к журналистке Юлии Юзик, которую задержали в иранском Тегеране.
URA.Ru 02:33
Происшествия

Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье

Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец 05 октября в 13:44
Общество

Москвичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения

Москвичка Алена Попова в Савеловском суде оспорила законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
Интерфакс 01:32
Наука

Британцы доверят региональные авиаперевозки гибридным самолетам

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Краснодар — Спартак 2:1

Life.ru вчера в 13:58
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