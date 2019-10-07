Экономика
ФинмаркетЕвропейские рынки акций закрылись уверенным ростом
Аналитики в среднем ожидали роста числа рабочих мест на 145 тыс. В целом эксперты оценивают данные по рынку труда как неплохие, полагая, что они снизят опасения рецессии в США.
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Политика
Киев перенес начало отвода сил в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о переносе начала отвода сил в Донбассе из-за нарушения перемирия.
РИА Новости 06:05
Кино
В сети появился трейлер нового спин-оффа «Ходячих мертвецов»
REGNUM вчера в 10:30
Культура
Конкурсант из Донецкой области стал победителем шоу «Голос. 60+»
После объявления итогов шоу победитель вновь выступил перед зрителями, а также наставники и участники показали совместный номер.
RT на русском 04 октября в 18:05
Происшествия
В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки
Российская газета 05 октября в 00:50
Футбол
«Монако» проиграл «Монпелье», Головина удалили с поля
«Монако» потерпел поражение от «Монпелье» в матче чемпионата Франции по футболу.
Metaratings 05 октября в 15:51
Шоу-бизнес
СМИ распространили информацию о смерти Анастасии Заворотнюк
Пиар-директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова опровергла появившиеся ранее слухи о смерти актрисы, пишет "Телепрограмма.pro".
Толк вчера в 22:44
Политика
Грета Тунберг переписала измененный после слов Путина Twitter-статус
16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг вновь переписала статус в Twitter.
Российская газета 05:48
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева исчезла после скандала с наркотиками
Актриса Наталья Бочкарёва скрывается после скандала с наркотиками.
Амур.инфо вчера в 21:33
Футбол
Карпин высказался о возможном назначении в «Спартак»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал слухи о своём возможном назначении в московский «Спартак».
RT на русском вчера в 17:41
Гаджеты
Sony дала Android-устройствам доступ к запуску игр с PlayStation 4
Sony выпустила очередное обновление PlayStation 4, причем судя по всему, это одно из самых крупных апдейтов за последнее время.
Ferra 04:38
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Экономика
Лишние электросети тянут средства
Проект о плате за резерв мощности внесен в Белый дом Минэнерго внесло в правительство проект постановления о введении платы за резерв электросетевой мощности.
Коммерсантъ вчера в 18:25
Происшествия
Обнародованы документы об убийстве 214 детей в Ейске в годы войны
Российская газета 05:59
Экономика
Инвесторы вложили $10 млрд в Новую Москву
Инвесторы позитивно относятся к Новой Москве, заявил во время проходящей в Мюнхене выставки недвижимости Expo Real глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.
Коммерсантъ 05:07
Футбол
Тедеско прибыл в офис «Спартака» для завершения переговоров
Немецкий специалист Доменико Тедеско прибыл в офис московского футбольного клуба "Спартак", где проведет решающий раунд переговоров по поводу назначения на должность главного тренера клуба.
Вести.Ru 05:20
Футбол
Юрий Семин: «Миранчук 30 минут играл прилично, у Смолова микротравма»
Спорт-Экспресс вчера в 11:03
Армия и оружие
В США сравнили число танков России и НАТО
Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.
Lenta.ru вчера в 17:01
Общество
Диетолог назвала самый полезный хлеб
РИА Новости вчера в 19:51
Политика
Вышинский назначен исполнительным директором МИА «Россия сегодня»
Журналист Кирилл Вышинский, ранее занимавший пост главного редактора "РИА Новости Украина", назначен исполнительным директором МИА "Россия сегодня".
ТАСС 05:21
Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело девушки
Российская газета вчера в 08:53
Армия и оружие
Эрдоган: войска США покидают северо-восток Сирии
Американские войска начали покидать северо-восток Сирии, где Турция готовит операцию по созданию зоны безопасности.
REGNUM 04:22
Армия и оружие
На Украине построенный на деньги США корабль окрестили «бронешлюпкой»
Пользователь по имени psa_nos назвал бронекатер «бронешлюпкой», а Serge Zi с иронией провозгласил Украину «великой морской державой».
URA.Ru 05 октября в 15:04
Общество
Средняя зарплата в Ростове выросла на 7%
Замыкает тройку лидеров «производство, сырье, с/х» со средней зарплатой 36, 1 рублей в месяц.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 04:45
Политика
У Зеленского заговорили об отказе от «формулы Штайнмайера»
После подписания "формулы Штайнмайера" официальный Киев не сможет отказаться от выполнения условий нового договора по Донбассу.
Российский Диалог 05:10
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово
Российская газета вчера в 12:14
Общество
Нобелевку по медицине дали за изучение реакции клеток на кислород
В 2018 году Нобелевскую премию в области физиологии и медицины получили иммунологи Джеймс Эллисон (США) и Тасуку Хондзё (Япония) за свое исследование в области лечения рака.
РБК 05:36
Происшествия
Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье
В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
РБК 00:51
Политика
ФБР допросило депутата Госдумы в Нью-Йорке
Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, что сотрудник Федерального бюро расследований остановил и допросил депутата Госдумы и журналиста Ингу Юмашеву, приехавшую на форум "Диалог Форт-Росс" в Нью-Йорк.
Газета.Ru 05 октября в 21:06
Происшествия
Автобус с туристами перевернулся под Нижним Новгородом
Туристический автобус опрокинулся на трассе в Нижегородской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.
Интерфакс вчера в 03:15
Происшествия
Первый штраф за курение на балконе выписали на Ставрополье
Жителю города Изобильного в Ставропольском крае выписали один из первых штрафов за курение на балконе.
Известия 04:58