Финансы

News.ruNews.ruРынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Индексы МосБиржи и РТС за первую минуту торгов 9 декабря прибавили по 0,2%. Позитивная динамика отмечается на фоне выросших мировых фондовых площадок и нефти в ожидании торговой сделки между США и Китаем. Так, к 10:01 мск индекс МосБиржи составил 2934 пункта, а РТС — 1450,86 пункта.
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Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру02:35

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,56-0,58%

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Российский фондовый рынок открылся в миноре

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Фондовые торги в РФ открылись в минусе

Банки.ру02:02

Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

News.ruвчера в 02:53

Российский рынок акций открылся в миноре

Финмаркет02:05

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DP.RUвчера в 13:02
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Политика

Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа

Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа. Вопрос о претензиях "Нафтогаза" к "Газпрому" удалось снять.
Piter.tv 02:33
Политика

В Париже началась встреча «нормандской четверки»

Путин, Меркель, Макрон, Зеленский: В Париже началась встреча в "нормандском формате" pic.twitter.com / WYzclbdNb4 — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) 9 декабря 2019 г. Главы четырех государств собрались, чтобы выработать новые решения по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе впервые после кризисного периода.
Невские Новости вчера в 11:59
Происшествия

В Новой Зеландии расследуют гибель людей из-за извержения вулкана

РИА Новости 01:03
Политика

Зеленский оценил биомеханику Путина

Президент Украины Владимир Зеленский оценил характер своего российского коллеги Владимира Путина, прокомментировав прошедшие в Париже переговоры.
Lenta.ru 01:21
Происшествия

Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро

Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 02:35
Спорт

Российский четырехкратный олимпийский чемпион поддержал решение WADA

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в международных соревнованиях и их проведения.
Ruposters.ru вчера в 08:45
Происшествия

В Удмуртии спасён находившийся в квартире с мёртвой матерью ребёнок

RT на русском 01:44
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
РИА Новости вчера в 18:55
Происшествия

В Чехии при стрельбе в больнице погибли четыре человека

По последним данным, в результате погибли четыре человека, двое тяжело ранены. Полиции пока не удалось задержать стрелка.
РБК 02:53
Общество

Илон Маск съездил на Cybertruck в ресторан

Как пишет таблоид TMZ, гендиректор Tesla и его друзья — певица Граймс и ведущий дизайнер компании Франц фон Хольцхаузен — съездили в японский ресторан Nobu, совладельцем которого является Роберт де Ниро.
Вести.Хайтек вчера в 09:16
Гаджеты

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Экономика

В России резко сократилось количество займов до зарплаты

В третьем квартале у МФО сократились не только краткосрочные займы, но и общее количество выданных кредитов.
Коммерсантъ 01:28
Общество

В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам

Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
Комсомольская правда вчера в 14:14
Политика

Зеленский назвал минские соглашения поражением Украины

Самым большим поражением в минских соглашениях Зеленский назвал вопрос получения Киевом контроля над российско-украинской границей в Донбассе.
Lenta.ru 03:00
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ вчера в 19:55
Общество

В России подорожает мобильная связь

Мобильная связь в России в 2020 году может подорожать на 17-18 процентов, говорится в исследовании агентства Content Review, выдержки из которого приводит РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 03:06
Гаджеты

Новый лэптоп RedmiBook сможет работать в автономном режиме до 11 часов

Новинка сможет похвастаться большим временем автономной работы — до 11 часов на одной подзарядке.
3DNews 07 декабря в 04:13
Происшествия

Глава Черноморского района Крыма погибла в ДТП

Четыре человека погибли утром во вторник при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Черноморском районе Крыма, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по региону.
ТАСС 02:07
Наука

Недостаток витамина D не является главной причиной депрессии у женщин

Российские ученые проанализировали более полутора сотен клинических исследований депрессии у женщин и связи с ней недостатка витамина D. Они показали, что мировая наука считает витамин D не первопричиной появления депрессии, как предполагали раньше, а лишь одним из факторов.
Индикатор 07 декабря в 04:12
Футбол

Спартак — Ростов 1:4

Чемпионат 08 декабря в 11:42
Экономика

На Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых

Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей, предусматривающую выдачу кредитов по ставке 2% на общую сумму до 450 миллиардов рублей, об этом сообщается на сайте правительства.
РИА Новости вчера в 17:25
Общество

В России уничтожили девять главарей террористов с начала года

Силовики в России с начала года уничтожили 32 боевика, в числе которых девять главарей террористов, задержан 41 главарь банд, заявил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ России Александр Бортников на заседании НАК в Москве.
РИА Новости 02:51
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия 08 декабря в 23:24
Политика

Лидеры «нормандской четвёрки» приняли итоговое коммюнике

Президенты России, Украины, Германии и Франции приняли на саммите «нормандской четвёрки» в Париже итоговое коммюнике.
RT на русском вчера в 17:48
Кино

Эмма Уотсон заправила платье в сапоги

Струящееся длинное шелковое платье от испанского дома моды Balenciaga с оборками на груди, не привлекло бы такого внимания, если бы не одна деталь — длинный подол с одной стороны был заправлен в высокий бархатный сапог, который достигал верхней части бедра звезды «Гарри Поттера».
SM News 08 декабря в 14:39
Космос

Закольцованный мир: ученые выдвинули новую гипотезу о форме Вселенной

РБК 02:20
Гаджеты

OPPO анонсировала свои первые очки дополненной реальности

Компания OPPO анонсировала на проходящей в Шэньчжэне конференции OPPO Inno Day 2019 свои первые очки дополненной реальности.
3DNews 02:29
Политика

В России резко возросло число арестованных чиновников

Несложный подсчет показывает, что в этом году число арестов чиновников выросло в 1,93 раза.
Цензуры.Нет 01:33
Политика

Представитель КНДР назвал Трампа нетерпеливым и старым

Председатель Комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ким Ён Чхоль назвал президента США Дональда Трампа старым и нетерпеливым.
ТАСС вчера в 05:02
Политика

Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала студентам МГИМО о танце с президентом РФ Владимиром Путиным на собственной свадьбе.
News.ru вчера в 07:54
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