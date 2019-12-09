Финансы
News.ruРынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2%
Индексы МосБиржи и РТС за первую минуту торгов 9 декабря прибавили по 0,2%. Позитивная динамика отмечается на фоне выросших мировых фондовых площадок и нефти в ожидании торговой сделки между США и Китаем. Так, к 10:01 мск индекс МосБиржи составил 2934 пункта, а РТС — 1450,86 пункта.
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Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 03:07, Ашберн
Политика
Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа
Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа. Вопрос о претензиях "Нафтогаза" к "Газпрому" удалось снять.
Политика
В Париже началась встреча «нормандской четверки»
Путин, Меркель, Макрон, Зеленский: В Париже началась встреча в "нормандском формате" pic.twitter.com / WYzclbdNb4 — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) 9 декабря 2019 г. Главы четырех государств собрались, чтобы выработать новые решения по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе впервые после кризисного периода.
Политика
Зеленский оценил биомеханику Путина
Президент Украины Владимир Зеленский оценил характер своего российского коллеги Владимира Путина, прокомментировав прошедшие в Париже переговоры.
Происшествия
Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро
Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Спорт
Российский четырехкратный олимпийский чемпион поддержал решение WADA
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в международных соревнованиях и их проведения.
Политика
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
Происшествия
В Чехии при стрельбе в больнице погибли четыре человека
По последним данным, в результате погибли четыре человека, двое тяжело ранены. Полиции пока не удалось задержать стрелка.
Общество
Илон Маск съездил на Cybertruck в ресторан
Как пишет таблоид TMZ, гендиректор Tesla и его друзья — певица Граймс и ведущий дизайнер компании Франц фон Хольцхаузен — съездили в японский ресторан Nobu, совладельцем которого является Роберт де Ниро.
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Экономика
В России резко сократилось количество займов до зарплаты
В третьем квартале у МФО сократились не только краткосрочные займы, но и общее количество выданных кредитов.
Общество
В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам
Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
Политика
Зеленский назвал минские соглашения поражением Украины
Самым большим поражением в минских соглашениях Зеленский назвал вопрос получения Киевом контроля над российско-украинской границей в Донбассе.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Общество
В России подорожает мобильная связь
Мобильная связь в России в 2020 году может подорожать на 17-18 процентов, говорится в исследовании агентства Content Review, выдержки из которого приводит РИА Новости.
Гаджеты
Новый лэптоп RedmiBook сможет работать в автономном режиме до 11 часов
Новинка сможет похвастаться большим временем автономной работы — до 11 часов на одной подзарядке.
Происшествия
Глава Черноморского района Крыма погибла в ДТП
Четыре человека погибли утром во вторник при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Черноморском районе Крыма, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по региону.
Наука
Недостаток витамина D не является главной причиной депрессии у женщин
Российские ученые проанализировали более полутора сотен клинических исследований депрессии у женщин и связи с ней недостатка витамина D. Они показали, что мировая наука считает витамин D не первопричиной появления депрессии, как предполагали раньше, а лишь одним из факторов.
Футбол
Спартак — Ростов 1:4
Экономика
На Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых
Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей, предусматривающую выдачу кредитов по ставке 2% на общую сумму до 450 миллиардов рублей, об этом сообщается на сайте правительства.
Общество
В России уничтожили девять главарей террористов с начала года
Силовики в России с начала года уничтожили 32 боевика, в числе которых девять главарей террористов, задержан 41 главарь банд, заявил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ России Александр Бортников на заседании НАК в Москве.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Политика
Лидеры «нормандской четвёрки» приняли итоговое коммюнике
Президенты России, Украины, Германии и Франции приняли на саммите «нормандской четвёрки» в Париже итоговое коммюнике.
Кино
Эмма Уотсон заправила платье в сапоги
Струящееся длинное шелковое платье от испанского дома моды Balenciaga с оборками на груди, не привлекло бы такого внимания, если бы не одна деталь — длинный подол с одной стороны был заправлен в высокий бархатный сапог, который достигал верхней части бедра звезды «Гарри Поттера».
Гаджеты
OPPO анонсировала свои первые очки дополненной реальности
Компания OPPO анонсировала на проходящей в Шэньчжэне конференции OPPO Inno Day 2019 свои первые очки дополненной реальности.
Политика
В России резко возросло число арестованных чиновников
Несложный подсчет показывает, что в этом году число арестов чиновников выросло в 1,93 раза.
Политика
Представитель КНДР назвал Трампа нетерпеливым и старым
Председатель Комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ким Ён Чхоль назвал президента США Дональда Трампа старым и нетерпеливым.
Политика
Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала студентам МГИМО о танце с президентом РФ Владимиром Путиным на собственной свадьбе.