Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на текущей неделе повышения рынка акций РФ и роста курса рубля против доллара и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством "Прайм".

Рынок акций РФ и рубль на текущей неделе вырастут

Политика Премьер-министр Израиля эвакуирован из-под ракетного обстрела На юге Израиля в городе Ашдод охрана премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху срочно эвакуировала его со встречи с избирателями, сообщают 10 сентября в соцсетях очевидцы события.

Экономика В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.

Религия Что нельзя делать в день Усекновение главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник 11 сентября Русская Православная Церковь отмечает большой праздник - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Экономика Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.

Футбол Луис Адриано оформил первый хет-трик за «Палмейрас» Бывший форвард «Спартака» Луис Адриано отметился первым хет-триком за свою новую команду — бразильский «Палмейрас».

Происшествия В заброшенной башне «Бутырки» обнаружили арестантов В закрытой башне «Бутырки» нашли двух арестантов, рассказал ТАСС ответственный секретарь столичной столичной Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

Экономика Защита молдавского олигарха не нашла понимания у следствия С жалобой на действие следствия адвокат Дарья Константинова, представляющая интересы Владимира Плахотнюка, обратилась в Басманный суд столицы.

Политика Трамп уволил советника по национальной безопасности Болтона Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона.

Финансы У России не осталось чистого госдолга Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Политика Жена и дочь отбывающего тюремный срок Бута прибыли в США Супруга отбывающего 25-летний срок в американской тюрьме россиянина Виктора Бута вместе с дочерью прибыли в США, чтобы увидеться с ним впервые с момента вынесения приговора в 2012 году.

Космос Старт японского грузового корабля к МКС отменили из-за пожара Запуск японского беспилотного грузового корабля HTV8 (Kounotori) на тяжелой ракете H-2B к Международной космической станции (МКС) отложили из-за пожара на стартовой площадке, передает в Twitter японская компания Mitsubishi Heavy Industries Ltd.

Общество Джек Ма ушел с поста главы Alibaba Сооснователь китайской компании Alibaba Джек Ма ушел с поста председателя совета директоров в день своего 55-летия, передает Bloomberg.

Политика США эвакуировали своего шпиона из России 1. О секретной операции сообщили источники в администрации Дональда Трампа В понедельник, 9 сентября, источники в администрации американского президента Дональда Трампа сообщили CNN о ранее неизвестной секретной миссии, которая была завершена в 2017 году.

Кино Назван самый провальный фильм в истории кино Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.

Наука Эпидемия ВИЧ набирает обороты в России Пик смертности от ВИЧ пришелся на середину первой декады третьего тысячелетия: тогда эпидемия уносила жизни практически двух миллионов человек в год.

Экономика Россия увеличила экспорт водки на 14,7% Объем экспорта водки из России по итогам семи месяцев 2019 года в денежном выражении вырос на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $78,7 млн, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).

Политика Прокуратура Болгарии обвинила в шпионаже лидера движения «Русофилы» В чем обвинили главу пророссийской организации Председатель национального движения "Русофилы" Николай Малинов подозревается в шпионаже, сообщил во вторник, 10 сентября, главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров.

Общество Россияне пожаловались омбудсмену на качество и доступность медицины Омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала, что россияне чаще всего идут к ней с жалобами на качество и доступность медицинской помощи.

Политика Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с РФ Украина перестала направлять России уведомления о расторжении двусторонних соглашений с РФ и документов по СНГ, сообщает в среду газета "Коммерсантъ".