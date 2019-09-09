Финансы

ПРАЙМПРАЙМРынок акций РФ и рубль на текущей неделе вырастут

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Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на текущей неделе повышения рынка акций РФ и роста курса рубля против доллара и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством "Прайм".
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