Финансы
ПРАЙМРынок акций РФ и рубль на текущей неделе вырастут
Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на текущей неделе повышения рынка акций РФ и роста курса рубля против доллара и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством "Прайм".
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ОБЗОР: Акции золотодобывающих компаний РФ за неделю снизились
Вестник золотопромышленника09 сентября в 11:22
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено вчера в 23:51, Вашингтон
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Коммерсантъ 09 сентября в 03:49
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ИнфоСМИ вчера в 15:41
Религия
Что нельзя делать в день Усекновение главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
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Российская газета вчера в 16:51
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Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
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В заброшенной башне «Бутырки» обнаружили арестантов
В закрытой башне «Бутырки» нашли двух арестантов, рассказал ТАСС ответственный секретарь столичной столичной Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.
Вести Подмосковья вчера в 23:47
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Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму
Известия вчера в 21:25
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Защита молдавского олигарха не нашла понимания у следствия
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Авто
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Car.ru вчера в 10:40
Политика
Трамп уволил советника по национальной безопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона.
News.ru вчера в 12:08
Шоу-бизнес
Анна Семенович согласилась поужинать с миллионером за деньги
Сколько заплатят за встречу с Семенович — остается в секрете.
StarHit.ru вчера в 17:30
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Политика
Жена и дочь отбывающего тюремный срок Бута прибыли в США
Супруга отбывающего 25-летний срок в американской тюрьме россиянина Виктора Бута вместе с дочерью прибыли в США, чтобы увидеться с ним впервые с момента вынесения приговора в 2012 году.
Известия вчера в 02:00
Космос
Старт японского грузового корабля к МКС отменили из-за пожара
Запуск японского беспилотного грузового корабля HTV8 (Kounotori) на тяжелой ракете H-2B к Международной космической станции (МКС) отложили из-за пожара на стартовой площадке, передает в Twitter японская компания Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
РБК вчера в 20:09
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Шнуров в стихах прокомментировал выступление Билана в Самаре
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Общество
Джек Ма ушел с поста главы Alibaba
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Ведомости вчера в 05:07
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США эвакуировали своего шпиона из России
1. О секретной операции сообщили источники в администрации Дональда Трампа В понедельник, 9 сентября, источники в администрации американского президента Дональда Трампа сообщили CNN о ранее неизвестной секретной миссии, которая была завершена в 2017 году.
Lenta.ru 09 сентября в 16:00
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
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Объем экспорта водки из России по итогам семи месяцев 2019 года в денежном выражении вырос на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $78,7 млн, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).
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Политика
Прокуратура Болгарии обвинила в шпионаже лидера движения «Русофилы»
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РБК вчера в 10:07
Общество
Россияне пожаловались омбудсмену на качество и доступность медицины
Омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала, что россияне чаще всего идут к ней с жалобами на качество и доступность медицинской помощи.
News.ru вчера в 23:00
Кино
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Primpress.ru вчера в 21:37
Политика
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с РФ
Украина перестала направлять России уведомления о расторжении двусторонних соглашений с РФ и документов по СНГ, сообщает в среду газета "Коммерсантъ".
Интерфакс вчера в 20:47
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Украинские моряки, которые вернулись домой в рамках обмена заключенными, собрали деньги для Константина Котова
Российский активист помогал им передачами в СИЗО, приходил на суды и стоял в пикетах в защиту политзаключенных украинцев, напомнил адвокат моряков Николай Полозов.
Эхо Москвы вчера в 19:21