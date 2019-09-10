Финансы
ПРАЙМРынок акций РФ к вечеру вновь перешёл к снижению
Российский рынок акций снижается по основным индексам вместе с зарубежными площадками после роста ранее днём, происходившего на новостях о будущих дивидендах Сбербанка, следует из динамики торгов Московской биржи.
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 04:28, Вашингтон
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Новые iPhone представила публике Apple
Privet-Rostov.ru 00:50
Общество
Джигурда оправдал выступление Билана в Самаре
Известия 09 сентября в 13:08
Общество
Россияне стали реже разводиться из-за бедности
В России люди разводятся чаще, чем в других странах.
Lenta.ru 03:17
Футбол
Фелиш: мои мячи не шли в ворота
Нападающий сборной Португалии Жоау Фелиш прокомментировал результаты матча отборочного турнира Евро 2020 с Литвой (5:1). Четыре из пяти мячей в ворота Литвы забил Криштиану Роналду.
Чемпионат 00:27
Космос
Робот «Федор» больше не полетит в космос
Дудонов объяснил, почему нынешний "Федор" для этой задачи не годится: у него есть ноги, а они в открытом космосе не нужны.
РИА Новости 03:37
Политика
Экс-акционеры ЮКОСа обвинили Россию в секретных сделках со свидетелями
По версии GML, российские власти, предположительно, заключили секретные соглашения со свидетелями, после которых те дали показания в выгодном для России свете.
РБК 00:44
Политика
Семья шпиона Смоленкова сбежала из своего дома в США
Семья бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, в спешном порядке покинула дом в городе Стаффорд (штат Вирджиния, США) при виде журналиста издания Daily Beast.
Lenta.ru вчера в 21:02
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Транспорт
В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД
Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.
RT на русском 03:56
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 09 сентября в 14:56
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 09 сентября в 10:34
Футбол
Сборная Украины сыграла вничью с командой Нигерии в товарищеском матче
Сборные Украины и Нигерии по футболу не выявили победителя в товарищеском матче.
РИА Новости вчера в 16:38
Происшествия
В Челябинске маршрутка протаранила бетонное ограждение
В Челябинске маршрутный автобус протаранил бетонное ограждение. Есть пострадавшие, пишут местные СМИ. Авария произошла днём 11 сентября.
REGNUM 04:01
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Происшествия
В Крыму ищут унесенного в море подростка
Спасатели Крыма проводят поиски унесенного в море в районе Керчи 15-летнего подростка, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 02:17
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Экономика
Россия нарастила экспорт легковых автомобилей и алюминия
Экспорт легковых автомобилей из России в январе-июле 2019 года вырос на 28 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, до 64,5 тысячи штук, грузовых — на 2,8 процента, до 7,3 тысячи штук, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы России.
Lenta.ru вчера в 07:01
Политика
В центре Улан-Удэ продолжается стихийная акция протеста
Байкал24 вчера в 10:23
Наука
Обнаружены следы самого древнего и массового вымирания на Земле
Ученые обнаружили следы самого древнего и массового вымирания на Земле.
Ugpressa.ru вчера в 16:12
Политика
«Ведомости» узнали о доступе «шпиона» Смоленкова к «чувствительной» информации
Источник "Ведомостей" в силовой структуре указал, что ни во время работы в посольстве России в США, ни во время работы в управлении президента по внешней политике Смоленков не был допущен к секретным сведениям, но из разговоров с коллегами мог узнавать информацию, интересную спецслужбам США.
Интерфакс 01:50
Музыка
В Петербурге покажут шоу композитора Ханса Циммера
Шоу Циммера в России представят впервые. В феврале следующего года концерт пройдет в Петербурге в Ледовом дворце.
Neva.Today вчера в 13:25
Общество
Суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру
Коммерсантъ 03:25
Происшествия
Петербуржец выстрелил в голову жене на проспекте Ветеранов
Около полуночи в понедельник, 9 сентября, в Красносельском районе петербуржец выстрелил в свою жену, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Телеканал Санкт-Петербург 03:31
Политика
Путин представил три кандидатуры на пост главы Крыма
Инфорос вчера в 10:01
Наука
Ученые выяснили, чем опасен каждый килограмм жира на животе
Ученые выяснили и сообщили СМИ, как лишние килограммы жира на животе влияют на здоровье человека и жизнь в целом, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:06
Космос
Глава Arianespace считает необходимым улучшить в ЕС ситуацию с госзаказами на запуски
Стафан Исраэль, президент и генеральный директор компании Arianespace, предоставляющей услуги по выводу спутников на орбиты, считает необходимым создать общеевропейскую структуру, которая обеспечит ей стабильный портфель госзаказов.
ТАСС вчера в 03:37
Происшествия
Мужчина засунул младенца в сушильную машину и сломал ему череп
РЕН ТВ вчера в 21:28
Экономика
Китай освободит ряд товаров из США от дополнительных пошлин
Власти Китая намерены освободить некоторые американские товары от дополнительных пошлин, говорится в сообщении Комитета по тарифам и сборам при Госсовете КНР.
REGNUM 02:12