Российский рынок акций снижается по основным индексам вместе с зарубежными площадками после роста ранее днём, происходившего на новостях о будущих дивидендах Сбербанка, следует из динамики торгов Московской биржи.

Рынок акций РФ к вечеру вновь перешёл к снижению

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