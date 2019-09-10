Финансы

ПРАЙМПРАЙМРынок акций РФ к вечеру вновь перешёл к снижению

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Российский рынок акций снижается по основным индексам вместе с зарубежными площадками после роста ранее днём, происходившего на новостях о будущих дивидендах Сбербанка, следует из динамики торгов Московской биржи.
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