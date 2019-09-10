Финансы
ПРАЙМРынок акций РФ к вечеру вновь перешёл к снижению
Российский рынок акций снижается по основным индексам вместе с зарубежными площадками после роста ранее днём, происходившего на новостях о будущих дивидендах Сбербанка, следует из динамики торгов Московской биржи.
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 03:56, Вашингтон
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Глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что Москва готова провести 19 сентября трёхсторонние консультации по газу с Еврокомиссией и Украиной.
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"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
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Lenta.ru 03:28
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Грузии следует начать дискуссии на тему, приемлемо ли для нее вступление в НАТО без Абхазии и Южной Осетии, заявил бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен, выступая на пятой международной конференции в Тбилиси.
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В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных
Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
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Трагедия 11 сентября стала самым громким терактом в истории
18 лет назад, 11 сентября 2001 года в США был совершен самый крупный и один из самых известных в истории человечества террористических актов.
Парламентская газета вчера в 17:12
Происшествия
В московском метро произошел сбой системы оплаты проезда
Утром в среду на некоторых станциях московского метро произошел сбой в системе бесконтактной оплаты за проезд на турникетах, сообщила около 10:00 пресс-служба предприятия.
Интерфакс 03:49
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Рада поддержала законопроект Зеленского об импичменте президента
Депутаты Верховной рады поддержали в целом законопроект, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским, об особой процедуре отстранения главы государства с его поста.
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Сборная Бразилии сенсационно проиграла Перу в товарищеском матче
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Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
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В ночном Улан-Удэ начался стихийный протест, на площадь стянут ОМОН
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